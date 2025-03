Arsenal-Madrid, Bayern-Inter... slik kan kvartfinalene i Champions League se ut etter denne uken

HQ

Den første delen av åttedelsfinalene på Champions League er ferdigspilt. Åtte kamper, og bare én endte uavgjort, noe som betyr at vi allerede nå kan begynne å tenke på hvordan parene vil se ut i kvartfinalene. Alt kan selvsagt endre seg i returoppgjøret neste uke (vel, bortsett fra PSV, sannsynligvis), men hvis de startet nå, ville kvartfinalene i Champions League sett slik ut...

Arsenal mot Real Madrid Etter å ha slått PSV 7-1 har Arsenal de beste sjansene av alle til å være i kvartfinalen. Deres rival blir et Madrid-lag. Real leder med ett mål, men returoppgjøret spilles på Atletis hjemmebane, der Simeones tropp blir mye mer aggressiv. Atleti er trolig det mest sannsynlige laget til å endre sin skjebne etter denne uken, men er fortsatt mot alle odds.

Liverpool - Aston Villa: Et helt engelsk kvarter er sannsynlig. Aston Villa har et forsprang på to mål på Club Brugge, som neppe kommer tilbake i Birmingham. Liverpool har en tøffere kamp, ettersom PSG er veldig sterke, men det ser ut til at den verste delen av stormen - langt på vei - har passert, etter et fullstendig angrep fra PSG ... som endte med 1-0-seier til Liverpool. Og returoppgjøret spilles på Anfield.

Barcelona - Borussia Dortmund: Barça gjennomgikk et lignende angrep: De overlevde det meste av kampen med 10 spillere mot Benfica og scoret til og med på slutten, et veldig godt resultat å ta med seg til returoppgjøret i Barcelona. Rivalene blir enten Borussia Dortmund eller Lille, som endte 1-1 i det første oppgjøret. Men med tanke på erfaringen til fjorårets finalist og det faktum at returoppgjøret spilles i Dortmund, tror vi de er de mest sannsynlige kandidatene.

Bayern - Inter: Sannsynligvis den mest sannsynlige spådommen: Inter vant 2-0 over Feyenoord på bortebane, mens Bayern spiller returoppgjøret mot Bayer i Leverkusen. Til tross for Xabi Alonsos veldokumenterte motstandsdyktighet, er det en vanskelig oppgave å komme tilbake etter tre baklengsmål mot Bayern...

Kvartfinalene i Champions League spilles i ukene 8./9. april og 15./16. april. Om en uke får vi se om disse foreløpige resultatene blir en realitet.