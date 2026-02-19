Arsenal-manager Arteta etter sjokkerende 2-2 mot Wolverhampton: "Vi fortjente tapet"

HQ

Hvis Arsenal ender opp med å tape Premier League-racet mot Manchester City, vil det ikke være på grunn av en enkelt kamp. Tross alt har oppkjøringen deres så langt vært langt fra perfekt, med syv uavgjort og tre tap så langt. Onsdagens 2-2-kamp mot Wolverhampton vil imidlertid bli husket som et av de dårligste poengene, da de tapte poeng mot ligaens dårligste lag, som med stor sannsynlighet vil rykke ned neste sesong etter bare å ha tatt 10 poeng i denne sesongen.

"I andre omgang viste vi ikke i nærheten av den standarden som kreves i denne ligaen for å vinne", sier manager Mikel Artetal. "Når du er på dette nivået og i toppen, må du ta støyten, og i dag fortjente vi støyten."

Arsenal slapp inn et mål i det 94. minutt og tapte 2-2 mot Wolverhampton, noe som setter sjansene til å vinne Premier League-tittelen om tre måneder i alvorlig fare. Resultatet gjør at Arsenal står igjen med 58 poeng, og Manchester City med 53 poeng... men har spilt en kamp mindre, så forspranget er bare to poeng.

Nå peker mange på at Arsenal ikke har det som skal til for å opprettholde nivået og endelig avslutte sin 22 år lange ventetid på en ligatittel. Hva tror du kommer til å skje?

Manchester City møter Newcastle lørdag 21. februar kl. 20:00 GMT, mens Arsenal møter Tottenham søndag kl. 16:30 GMT.