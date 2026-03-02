Arsenal og Manchester City fortsetter jakten på Premier League, Manchester United når topp 3

HQ

Kappløpet om Premier League er fortsatt åpent, men Arsenal er fortsatt på topp, etter 2-1-seier over Chelsea på søndag, med alle tre målene på hjørnespark. Faktisk har Arsenal nå tangert rekorden for flest mål på hjørnespark i løpet av en sesong, 16, og de har ni kamper igjen.

Arsenals avhengighet av hjørnespark blir av noen hyllet for det taktiske arbeidet på dødballer og av andre kritisert for å være "kjedelig" fotball, men sannheten er at det fungerer for The Gunners, som ligger fem poeng foran Manchester City (som har spilt én kamp mer). Manchester City kan potensielt være to poeng bak, så presset er stort, men City gjorde hjemmeleksen sin og slo Leeds United borte 1-0 på lørdag, nok til å holde følge.

Det sjokkerende 2-0-tapet for Wolves, ligaens dårligste lag, på fredag, bekrefter imidlertid Manchester United som en reell utfordrer til å spille Champions League neste sesong, og ligger nå på tredjeplass i ligaen med samme poengsum som Villa, men bedre målsnitt, etter 2-1-seier over Crystal Palace søndag. Andre seier på rad for United, bare tre igjen før Frank Ilett endelig kan klippe håret...