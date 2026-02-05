Arsenal og Manchester City tørner sammen i Carabao Cup-finalen i Premier League

HQ

Semifinalene i EFL Cup, også kjent som Carabao Cup i disse dager, er i boks. Etter at de første kampene ble spilt i midten av januar, ble de andre kampene ferdigspilt tirsdag og onsdag denne uken, noe som betyr at vi vet hvem som er kvalifisert til finalen som spilles på Wembley Stadium 22. mars.

Det var en mindre overbevisende prestasjon fra Arsenal på tirsdag, da de sendte Chelsea ut i en virkelig hjernedød kamp der begge lag i praksis parkerte bussen i 90 minutter... Resultatet var imidlertid alltid i Arsenals favør, ettersom de nåværende lederne av Premier League (og Champions League) gikk inn til kampen med en 3-2-ledelse fra det første oppgjøret, noe som betydde at de bare trengte å holde seg på topp i returoppgjøret på hjemmebanen Emirates. Resultatet ble til slutt 1-0 etter en sen scoring av Kai Havertz, noe som betyr at Arsenal er klare for EFL Cup-finalen med 4-2 sammenlagt.

Der skal Arsenal møte rivalene Manchester City, som leverte en langt mer interessant forestilling mot Newcastle United på onsdag. Man City hadde en meget komfortabel ledelse etter å ha vunnet 2-0 over Newcastle i det første oppgjøret på Magpies' hjemmebane, St. Returkampen på Citys hjemmebane Etihad viste seg å bli et mareritt for Newcastle, som slapp inn tre mål (to av Omar Marmoush og ett av Tijjani Reijnders) i første omgang og lå under 5-0 sammenlagt med 45 minutter igjen å spille. Newcastle klarte å få et trøstemål gjennom Anthony Elanga, noe som sørget for et 3-1-tap (5-1 sammenlagt), noe som betyr at Man City er videre til EFL Cup-finalen.

EFL Cup-finalen spilles 22. mars på Wembley Stadium, hjemmebanen til det engelske landslaget.