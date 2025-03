Arsenal satte en stopper for Real Madrids drøm i Champions League for kvinner med en dominerende oppvisning

HQ

Arsenal gjorde slutt på Real Madrids drøm i kvartfinalen i Champions League, da de kom tilbake etter å ha ligget under med to mål og snudde det hele på hodet: 3-0 på Emirates Stadium, og beleiret Real Madrids kvinnelag, som ennå ikke hadde nådd semifinalen i Champions League. Det er en grusom avslutning på det som startet som en historisk uke, etter at de vant det første oppgjøret mot Arsenal og, enda viktigere , slo det allmektige Barça i en Clásico for kvinner for første gang noensinne, og avsluttet en rekke på 18 tapte Clásicoer.

Men Arsenal ga ingen alternativer til Madrid, og Renee Slegers' lag dominerte fra start til slutt, en overlegenhet som aldri før er sett på Real Madrid. Til slutt utgjorde Alessia Russos dobbeltscoring og Marionas mål et comeback som til og med føltes kort (det var to mål som ble annullert på grunn av offside), selv om Linda Caicedo bommet på muligheten på overtid til å ta kampen til ekstraomganger.

Et annet sted vant Olympique Lyon 4-1 over Bayern München, til sammen 6-1. I kveld vil Barcelona trolig fullføre jobben mot Wolfsburg, som de slo 4-1 i det første oppgjøret (17:45 GMT), og Chelsea vil forsøke å komme tilbake etter å ha ligget under med to mål i det første oppgjøret mot Manchester City.