Arsenal selger Martinelli til Saudi-Arabia etter at Arteta utelukket ham fra sine planer

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Sommerens overgangsvindu stengte tirsdag 1. september, men Arsenal hadde fortsatt salg å gjennomføre selv etter fristen. Den brasilianske spissen Gabriel Martinelli har forlatt Arsenal og har sluttet seg til den saudiarabiske Pro League, til Al-Hilal, etter at han ble solgt for 60 millioner pund, med ett år igjen av kontrakten.

Martinelli, 25 år gammel, hadde stor innflytelse i Arsenal da han kom til klubben i 2019 fra den brasilianske klubben Ituano. Han spilte 278 kamper og scoret 62 mål samt leverte 34 målgivende pasninger, inkludert 11 mål forrige sesong. Siden debuten er det kun Bukayo Saka som har bidratt til flere mål for Arsenal. Treneren Mikel Arteta fortalte ham imidlertid at han ikke inngikk i planene hans for denne sesongen, og han var ikke med i de to første kampene for «The Gunners».

For øyeblikket ligger Al-Hilal på toppen av den saudiarabiske Pro League, etter å ha vunnet de fire første kampene og med bedre målforskjell enn Al-Nassr, som også vant sine fire første kamper.