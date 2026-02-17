Arsenal sikrer seg Bukayo Saka frem til 2031, og gjør ham til den best betalte fotballspilleren i laget

HQ

Bukayo Saka, den 24 år gamle høyrevingen som har spilt i Arsenal siden han var syv år gammel, fortsetter i Nord-London-klubben og blir dermed den best betalte fotballspilleren i stallen. BBC melder at Saka har signert en ny femårskontrakt med Arsenal, og at han vil tjene over 300 000 pund i uken, noe som gjør ham til den best betalte spilleren i troppen.

Saka debuterte for Arsenal i 2018. Sakas forrige kontrakt gikk ut i 2027, men den nye avtalen vil holde ham hos The Gunners frem til 2031, noe som stopper tilbud fra andre klubber.

Med Arsenal har Saka vunnet én FA-cup og to FA Community Shields, men de ligger godt an til å vinne Premier League, noe som vil være deres første ligatittel siden 2004. Arsenal ligger fire poeng foran Manchester City, men den siste tidens feilskjær fra Arsenal i ligaen har ført til at avstanden har blitt mindre de siste ukene.

Arsenal er også med i Champions League- og FA-cupens 16-delsfinaler. Saka forventes også å bli innkalt av Thomas Tuchel til VM neste sommer.