Arsenal slår AS FAR 6-0 og er i tidenes første finale i Women's Champions Cup

FIFA lanserer en ny fotballturnering for kvinner i 2025/26, Women's Champions Cup, som tilsvarer Intercontinental Cup for menn: en kort turnering mellom de seks vinnerne av klubbkonkurransene i de seks største FIFA-forbundene.

Den første utgaven, basert på vinnerne av sesongen 2024/25, startet i oktober 2025 med en kamp mellom vinnerne av AFC Women's Champions League og OFC Women's Champions League. Wuhan Jiangda slo Auckland United 1-0, før Wuhan tapte mot vinneren av CAF Women's Champions League i andre runde, Royal Armed Forces Sports Association (AS FAR) fra Marokko i desember.

Semifinalene fant sted 28. januar, der vinneren av UEFA Women's Champions League, Arsenal, slo det marokkanske laget med 6-0. I den andre semifinalen endte "det amerikanske derbyet" mellom Gotham FC fra CONCACAF og Corinthians fra CONMEBOL med 1-0 til det brasilianske laget. Begge semifinalene fant sted i London.

Finalen mellom Arsenal og Corinthians vil dermed finne sted søndag 1. februar 2026, kl. 18:00 GMT, 19:00 CET. Gotham og AS FAR spiller også en kamp om tredjeplassen samme dag kl. 14:45 GMT.

