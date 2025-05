Arsenal slår Barcelona og vinner Champions League for kvinner for andre gang

HQ

Arsenal var det eneste engelske laget som noensinne har vunnet Champions League for kvinner, og har nå blitt det eneste engelske laget som har vunnet Champions League for kvinner to ganger. De var kanskje ikke favoritter - ingen lag er noen gang favoritter mot Barça for kvinner - og de hadde ikke gjort noen stor sesong, og tapte FA Women's Super League for kvinner mot Chelsea.

FA Women's Super League mot Chelsea med tolv poeng.

Men Gunners møtte et Barcelona som var mye mindre dominerende enn vanlig: bare ett skudd på mål i første omgang, og et mål fra Arsenals Chloe Kelly ble annullert av VAR.

Andre omgang var ikke bedre, og etter å ha spilt et mye mer defensivt spill, grep Blackstemius en av sine få sjanser med et kvarter igjen. Arsenal vinner sin andre europacup - den første var i 2007, den gang den het UEFA Women's Cup - og avslutter ni år med todelt dominans: Lyon vant fem ganger på rad mellom 2016 og 2020 og igjen i 2022, og Barça vant i 2021, 2023 og 2024.