Arsenal-spillerne er "i en veldig god emosjonell tilstand" når de sikter mot en historisk dobbel

Arsenal-trener Mikel Arteta sier at lagets moral er høy foran sesongens tre siste kamper, hvor de kan vinne en historisk dobbel: Champions League, for første gang noensinne, og Premier League for første gang siden 2004. Men før Champions League-finalen mot PSG 30. mai (kanskje vel vitende om at de er de minste favorittene mot de franske mesterne), er Arsenal fokusert på Premier League, der de fortsatt er i førersetet, men nesten uten feilmargin mot Manchester City, som ligger to poeng bak.

På pressekonferansen før kampen mandag sa Arteta at "Laget er virkelig til stede. Det lever i øyeblikket. Det er følelsesmessig i en veldig god tilstand. Energinivået er det rette".

En måned unna måtte de se sin store ledelse i ligaen bli redusert av en rekke nederlag, mens Manchester City til og med klarte å passere dem. Men tre seire på rad, inkludert å bli reddet av VAR forrige søndag, samt Manchester Citys 3-3-kamp, har forbedret utsiktene deres i et øyeblikk hvor alle eksperter og fans forventet en ny emosjonell og sportslig kollaps.

"Vi har de fleste spillerne tilgjengelige nå. OK, vi mistet Ben White her om dagen, men de andre er også på vei tilbake. Alle er så entusiastiske og positive til måten vi kan avslutte sesongen på", la Arteta til.

Hvis Arsenal vinner de to siste kampene, mot Burnley 17. mai og mot Crystal Palace (hjemme) 24. mai (borte), vil de bli mestere, det er alt i deres hender. Arsenal har råd til en glipp, men bare hvis Manchester City også mislykkes i de to siste kampene, mot Bournemouth 19. mai (borte) og Aston Villa (hjemme) 24. mai.