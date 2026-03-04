Arsenal utvider ledelsen i Premier League mens Manchester City snubler mot Nottingham Forest

HQ

Manchester Citys Premier League-ambisjoner fikk seg en hard knekk onsdag, da de måtte nøye seg med uavgjort 2-2 mot Nottingham Forest, samtidig som Arsenal slo Brighton 1-0. Dette betyr at Arsenal leder Premier League med sju poeng, med en kamp mer spilt; City kan komme så nær som fire poeng når de tar igjen forspranget.

Det var en uventet snubletur for City på Etihad Stadium, mot et lag som nærmer seg nedrykk: For øyeblikket ligger de på 17. plass, rett over nedrykksstreken, men med samme poengsum som West Ham, som slo Fulham 1-0 i dag. Rodri scoret på hjørnespark og sendte Guardiolas lag i ledelsen, men et kvarter før slutt reddet den engelske landslagsspilleren Elliot Anderson et poeng for laget sitt med et distanseskudd.

Manchester Citys neste duell i Premier League blir mot Crystal Palace, men først skal de møte Newcastle i FA-cupens åttedelsfinale, og deretter Real Madrid i Champions League. Arsenal har et enklere program (FA-cuprivalen er Mansfield Town fra tredje nivå, og Champions League-rivalen er Bayer Leverkusen).