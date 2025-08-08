Arsenal vil forbli en eksklusiv klubb for eFootball i overskuelig fremtid

HQ

Konamis eFootball har ikke på langt nær det samme antallet eksklusive klubber som EAs EA Sports FC -serie, men det er flere veldig store navn som har sluttet seg til spillet. Fra Spanias LaLiga er FC Barcelona et slikt eksempel, mens Borussia Dortmund er Tysklands Bundesliga representant, både AC Milan og Inter Milan fremhever Italias Serie A inkludering, og for Storbritannias Premier League er både Manchester United og Arsenal omtalt.

Når det gjelder sistnevnte lag, har Konami avslørt at de har inngått en forlengelse av partnerskapet med Gunners, en flerårig avtale som vil fortsette å se Arsenal, draktene, stadionet og de forskjellige spillerne, alle eksklusivt omtalt i fotballspillet. I hovedsak, hvis du har håpet å legge til Bukayo Saka eller Martin Odegaard til ditt Ultimate Team mannskap, eller kanskje å spille i Emirates Stadium i EA Sports FC 26, vil du ikke kunne gjøre det, og det vil ikke endre seg på en stund heller.

I en kommentar til dette trekket uttalte Arsenals kommersielle sjef, Juliet Slot, følgende: "Vi er utrolig stolte av vårt langvarige partnerskap med Konami, og vi er glade for å begynne dette neste kapittelet av vår reise sammen. Det langvarige partnerskapet vårt forsterker våre felles verdier om innovasjon og fremgang, og vi er glade for å kunne sikre at Arsenal er en sentral del av spillet i årene som kommer."

For å markere denne avtalen vil spillere på eFootball frem til 13. august kunne sikre seg et Odegaard -spillerkort og en avatar i spillet, alt for å feire at midtbanespilleren blir en ny Club Ambassador i spillet.