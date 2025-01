Arsenal vinner ankesaken om Lewis-Skellys svært kontroversielle røde kort

HQ

Myles Lewis-Skelly, Arsenal-forsvareren som ble utvist etter å ha fått et kontroversielt rødt kort, slipper å bli straffet i tre kamper. Arsenal anket saken etter at en uavhengig kommisjon godkjente at utvisningen var urettmessig.

Forseelsen skjedde i søndagens Arsenal-kamp mot Wolverhampton, da 18 år gamle Myles Lewis-Skelly (den tredje yngste Premier League-spilleren til å bli utvist) satte inn en takling mot Matt Doherty for å stoppe en kontring i det 43. minutt. Dommeren, Michael Oliver, mente det var alvorlig nok til å bli vurdert som et rødt kort, og VAR var enig. Det var det ikke mange som gjorde, og Oliver ble utsatt for en bølge av hat og krenkelser på nettet, inkludert trusler mot familien hans som politiet nå etterforsker.

Etter kampen var de fleste fansen rasende over dommeravgjørelsen, og påpekte at Oliver har vist Arsenal flere røde kort enn noe annet Premier League-lag. Til tross for at The Gunners spilte med ti mann, vant de til slutt kampen 1-0, og Wolves fikk også et rødt kort. Mikel Arteta, Arsenals manager, sa etter kampen at dommeren gjorde en feil "så åpenbar at jeg ikke tror mine ord kommer til å hjelpe".