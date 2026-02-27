Arsenal "vinner" Champions League-trekningen, gitt enorm sannsynlighet for å vinne Champions League 2026

HQ

Champions League-trekningen som fant sted på fredag, definerte ikke bare åttendedelsfinalene i mars, men også alle de potensielle rivalene hvert lag vil møte på vei til finalen. Det er også viktig informasjon, ettersom noen lag helt klart har vært mer heldige enn andre i hvordan Champions League-gruppespillet har blitt avgjort:

Selvfølgelig kan alt skje ... men eksperter og analytikere er allerede i gang med å avgjøre hvem som er favoritt til å vinne Champions League i 2026 avhengig ikke bare av deres styrker, men også av rivalenes styrker eller svakheter ... og Arsenal er en klar vinner, ifølge en rask studie gjort av Opta.

Etter at trekningen var foretatt, analyserte Opta de forventede rivalene for hvert lag, og har funnet ut at Arsenal er den store favoritten, med nesten 28% sjanse for å vinne Champions League i år. Det er nesten dobbelt så mye som den andre favoritten, Bayern München.

Samtidig gis fjorårets vinner, Paris Saint-Germain, mindre enn fem prosent sjanse, og europeiske giganter som Barcelona, Real Madrid og Chelsea gis også dramatisk lave sjanser sammenlignet med laget fra Nord-London.

Lag med størst sjanse til å vinne Champions League 2025/26:

Dette er den oppdaterte listen over sannsynligheten for å vinne Champions League 2025/26, ifølge Opta (via BBC) :



Arsenal - 27,40 prosent



Bayern München - 14,28 prosent



Liverpool - 12,83 prosent



Manchester City - 10,79



Barcelona - 7,72



Chelsea - 6,86



Newcastle - 4,66



Paris St-Germain - 4,64



Real Madrid - 2,78



Sporting - 2,73



Atletico Madrid - 2,00



Tottenham - 1,22



Atalanta - 1,06



Bayer Leverkusen - 0,47



Bodo/Glimt - 0,39



Galatasaray - 0,17



Arsenal, som er plassert i den blå stien, møter Bayer Leverkusen i åttedelsfinalen, og hvis de vinner, møter de Bodo/Glimt eller Sporting CP i kvartfinalen, teoretisk sett tre av de svakeste lagene. Den eneste store utfordringen vil være semifinalen, der det sterkeste laget de kan møte er Barcelona, Atlético, Tottenham eller Newcastle.

Hva synes du om denne oppdateringen av sjansene for å vinne Champions League? Tror du Arsenal endelig vil vinne sin første europacup i år?