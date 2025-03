Arsenals 7-1-seier over PSV satte ny Champions League-rekord, men hvordan står den seg i forhold til andre Champions League-tabber?

HQ

Mikel Arteta kan være stolt. Uansett hvor lenge de overlever i Champions League i år (de har Real Madrid eller Atlético de Madrid i kvartfinalen), har de allerede skrevet seg inn i UEFA Champions League-historien. Gårsdagens vanvittige 7-1-seier over PSV Eindhoven var første gang en klubb scorer sju mål i en bortekamp i UEFA Champions League utslagsrundene i turneringen. De nederlandske supporterne i Eindhoven måtte tåle at laget deres, som bare hadde vunnet mesterskapet én gang i 1988, ble knust av den engelske klubben, og dermed så godt som bekreftet at de var ute av turneringen.

7-1 (eller rettere sagt 1-7), med 6 måls margin, er den største seieren noensinne av et gjestende lag i utslagsrundene (åttendedelsfinale, kvartfinale, semifinale og finale) i Champions League. Det var imidlertid ikke den største borteseieren i Champions League noensinne i den nye æraen (siden 1992): Det har vært tre 7-0 (eller 0-7), den siste var Maribor 0-7 Liverpool i 2017/18. Alle disse var i gruppespillet.

Hva er rekorden den andre veien, den største seieren noensinne på hjemmebane (og sammenlagt) i Champions League? Vel, for bare to uker siden slo PSG allerede Arsenal med et rent ark: 7-0-seier over landsmennene i Brest i den første utslagskampen noensinne. Og det finnes bedre resultater.

Den største seieren noensinne (med målmargin) var i 1973-74, mellom Dinamo București 11-0 Crusaders (fra Nord-Irland) i første runde. Hvis vi snakker om Europacupens historie før den ble kjent som Champions League i 1992, er det største resultatet i utslagsfasen Real Madrid 8-0 Sevilla... i kvartfinalen i 1958. I nyere tid har det blitt fem 7-0 (hjemmeseire), alle i åttendedelsfinalene, bortsett fra den siste, nevnte 7-0 mellom PSG og Brest i sluttspillet, den første gangen det ble spilt.

Arsenals 7-1-seier var bemerkelsesverdig for å være på bortebane i utslagsrundene, men det er verken den største borteseieren eller den største knockoutseieren i turneringens historie. Det har imidlertid vært to andre tilfeller av lignende resultater (6-målsmargin) i utslagsrundene i Champions League-æraen, begge i kvartfinaler: en 7-1-seier fra Manchester United over Roma (hjemme) i 2006 ... og den beryktede 8-2-seieren fra Bayern München over Barcelona i 2020. Det året var kvartfinalene og semifinalene én kamp på et nøytralt stadion på grunn av Covid-19, så det var ingen hjemme- eller bortefaktorer der.