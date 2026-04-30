Arsenals Arteta aksepterer straffespark etter håndball, men er rasende over Hanckos annullerte straffespark

Champions League-semifinalen mellom Atlético de Madrid og Arsenal ble det motsatte av kampen dagen før mellom PSG og Bayern München: 1-1, begge målene på straffespark, men skapte likevel spenning før den avgjørende kampen neste uke da Arsenal ble nektet straffespark, og enkelte medier i England kalte det et "ran".

Det skjedde i det 78. minutt, da innbytter Eberechi Eze gikk i bakken etter en utfordring av David Hancko. Til tross for at det var fot-mot-fot-kontakt i feltet, bestemte dommer Makkelie seg for å annullere straffen, noe som gjorde Arsenal-manager Mikel Arteta utrolig rasende: "Det er tydelig kontakt. Du tar avgjørelsen, og du kan ikke omgjøre den avgjørelsen når du må se på den 13 ganger. Det er helt uakseptabelt på dette nivået".

Arteta beskrev VAR-avgjørelsen om å annullere straffen som "fullstendig uakseptabel" og sa at den var i strid med reglene og endret kampens gang, noe som åpner for at klubben kan protestere mot avgjørelsen til UEFA (via SkySports).

Arteta aksepterte imidlertid at avgjørelsen om å gi Atleti straffe etter et håndspill av Ben White, etter at ballen hadde blitt avbøyd av Whites kne, selv om slike håndspill ikke blir dømt i Premier League. "De har vært konsekvente med det. Hvis du skal gi straffe for denne typen ting, må du akseptere det."

Noen eksperter mener at denne straffen ble dømt mot Atleti fordi det også ble dømt en lignende straffe mot Bayern München dagen før, en håndball av Alphonse Davies etter at ballen hadde blitt avledet av kroppen. Denne typen straffer blir vanligvis ikke dømt i Premier League, men UEFA er strengere med håndballreglene: Hvis ballen endrer bane, er det straffe, spesielt hvis armen er i en unaturlig posisjon, selv om den er nær kroppen.