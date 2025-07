Arsenals Olivia Smith blir den nye dyreste spilleren i kvinnefotballen

HQ

Arsenal, nåværende europamestere i kvinnefotball (og dermed en av de første klubbene som kvalifiserer seg til Women's Champions Cup i 2026 og Women's Club World Cup i 2028), har slått en ny rekord i kvinnefotballen: den største summen som noensinne er betalt for en kvinnelig fotballspiller i historien. Spilleren er Olivia Smith, en 20 år gammel kanadisk fotballspiller som i fjor spilte for Liverpool.

Smith startet sin profesjonelle karriere i 2022 i North Toronto Nitros, men spissen flyttet raskt ut i Europa, først til Sporting Lisboa, og deretter til Liverpool. De neste fire årene skal hun betale for Arsenal, etter at The Gunners betalte 1 million pund, som den første kvinnelige fotballspilleren noensinne til å nå et syvsifret beløp (i pund). Det tilsvarer 1 156 430 euro i euro, 1,3 millioner dollar i amerikanske dollar.

Den forrige rekorden som verdens dyreste fotballspiller ble holdt av Naomi Girma da Chelsea kjøpte henne fra San Diego Wave for 883 000 pund (1 million dollar). Som Reuters påpeker, var det i 1979 at den første herrefotballspilleren som ble solgt for over 1 million pund var Trevor Francis, fra Birmingham City til Nottingham Forest i 1979.

Smith scoret 9 mål på 25 kamper for de røde i fjor, men det var ikke deres beste sesong, da Liverpool endte på sjuendeplass i Women's Super League. Laget endte på andreplass bak Arsenal, men tok sitt andre Champions League-gull etter å ha slått favorittene FC Barcelona.

"Det er et privilegium og en ære å signere for Arsenal" sa Olivia da hun signerte kontrakten. "Det er min drøm å kjempe om de største titlene her i England og i Europa, og jeg gleder meg til å komme i gang og bidra til å gjøre det her med Arsenal. Atmosfæren supporterne skaper på Emirates Stadium er utrolig, og jeg kan ikke vente med å ha den bak meg nå."