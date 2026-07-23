Arsenals William Saliba vil være ute i en «lengre periode» på grunn av en ryggskade
Saliba ble skadet under VM og vil ikke gjennomgå operasjon.
VM og andre fotballturneringer om sommeren medfører vanligvis uønskede konsekvenser for fotballklubbene, og Arsenal har fått et stort tilbakeslag: Den 25 år gamle forsvarsspilleren William Saliba kom tilbake fra Nord-Amerika med en ryggskade og vil være ute i en lengre periode.
Saliba sa at han hadde slitt med «mindre plager» i flere måneder, og at han var nervøs fordi Arsenal fortsatt kjempet om Premier League-tittelen og Champions League, og han hadde VM med Frankrike rett etterpå. Til slutt pådro han seg en skade og ble tvunget til å bli byttet ut bare 30 minutter inn i semifinalen mot Spania.
Da han kom tilbake til London, fortalte en spesialist ham at operasjon ikke er nødvendig, men at han må følge et rehabiliteringsprogram i en «lengre periode» – det er ikke kjent hvor lenge.
Saliba spilte 50 kamper for Arsenal i forrige sesong og var i startoppstillingen i alle unntatt én av Frankrikes kamper i VM.