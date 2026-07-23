Arsenals William Saliba vil være ute i en «lengre periode» på grunn av en ryggskade

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VM og andre fotballturneringer om sommeren medfører vanligvis uønskede konsekvenser for fotballklubbene, og Arsenal har fått et stort tilbakeslag: Den 25 år gamle forsvarsspilleren William Saliba kom tilbake fra Nord-Amerika med en ryggskade og vil være ute i en lengre periode.

Saliba sa at han hadde slitt med «mindre plager» i flere måneder, og at han var nervøs fordi Arsenal fortsatt kjempet om Premier League-tittelen og Champions League, og han hadde VM med Frankrike rett etterpå. Til slutt pådro han seg en skade og ble tvunget til å bli byttet ut bare 30 minutter inn i semifinalen mot Spania.

Da han kom tilbake til London, fortalte en spesialist ham at operasjon ikke er nødvendig, men at han må følge et rehabiliteringsprogram i en «lengre periode» – det er ikke kjent hvor lenge.

Saliba spilte 50 kamper for Arsenal i forrige sesong og var i startoppstillingen i alle unntatt én av Frankrikes kamper i VM.