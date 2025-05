Arsène Wenger kritiserer dommeren fra Inter-Barça: "Jeg er imot å bruke sakte film"

HQ

FC Barcelonas tap mot Inter Milan i går kveld var preget av en kontroversiell dommeravgjørelse av den polske dommeren Szymon Marciniak, som gjorde spillerne og trener Hansi Flick sinte og klaget over at "alle 50/50-avgjørelser gikk deres vei".

Arsène Wenger, tidligere Arsenal-trener og nå direktør for global fotballutvikling i FIFA, uttalte seg på beIN Sports og klaget også på dommeren og VAR, og spesielt én handling: straffen mot Barça i slutten av første omgang, som resulterte i 2-0 for Inter, etter en takling fra Pau Cubarsí over Lautaro Martínez. I utgangspunktet så Marciniak ikke straffespark, men han ble senere kalt av VAR fordi Cubarsí først berørte Lautaros ben, og senere dyttet ballen.

"Jeg er sterkt imot denne typen straffer, og jeg er sterkt imot å bruke slow motion. I normalt tempo er dette en flott takling, han er først på ballen. Se hva Lautaro gjør. Han lener seg inn i ham, han ser etter straffe, han vet at han ikke kan score fordi han føler at forsvareren er der" (via The Independent).

Wenger mener dommeren ikke tok den riktige avgjørelsen. "Cubarsí er først på ballen, og det er det som teller for meg. Resten er gjort av Lautaro. Det spiller ingen rolle om det er kontakt, det er hvem som spiller ballen og hvem som vinner ballen først".