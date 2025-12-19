Årlig pressekonferanse på slutten av året: Sarkastiske meldinger blinker på skjermen under Putins tale

HQ

På en lettere måte enn tidligere dukket sarkastiske og kritiske meldinger kortvarig opp på en storskjerm under Russlands president Vladimir Putins årlige pressekonferanse ved årsskiftet og TV-sendte "direktelinje"-telefon på fredag. Tidligere utviklinger :

Kommentarene, som ble vist blant innkommende tekstmeldinger fra publikum, inkluderte en som lød "Ikke en direkte linje, men et sirkus", mens en annen spøkte: "Vladimir Vladimirovitsj, det er fredag allerede, kan vi ta frem spriten? "

I andre meldinger ble det stilt spørsmål ved Russlands økonomiske situasjon og valgets legitimitet, og en av dem spurte hvorfor vanlige russere hadde det verre enn folk i Papua Ny-Guinea, mens en annen antydet at det å stemme i Russland kunne være "en fiksjon".

Uttalelsene ble bare vist et øyeblikk før kameraet beveget seg bort. Kreml kommenterte ikke hendelsen, og Putin refererte ikke til meldingene under det stramt koreograferte arrangementet, som blir fulgt av millioner av mennesker over hele Russland.