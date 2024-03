Art of Rally-utviklerens neste prosjekt utforsker den gylne æraen innen åpenhjulsracing

Det er en stor sjanse for at du har spilt Funselektor Labs' Art of Rally, ettersom spillet er tilgjengelig på en rekke plattformer, abonnementstjenester og har blitt gitt bort som gratisspill på Epic Games Store en rekke ganger også. Så hvis du har spilt spillet og er spent på hva fremtiden vil bringe for utvikleren, har vi gode nyheter til deg: Det blir mer racing.

Det kommende Golden Lap, som spillet heter, blir riktignok ikke helt som Art of Rally, men mer som et simuleringsspill der spilleren skal lede et Formel 1-team som teamleder i den gylne æraen for åpenhjulsracing. Tenk F1 Manager, men på 70- til 90-tallet, og uten så mye statistikk og ekstra telemetri og data som kan veilede deg i dine beslutninger. Men det er fortsatt massevis av data, og du må fortelle føreren din når han/hun skal gå i depot, ta viktige avgjørelser som kan påvirke førerens moral og utfallet av et løp, justere chassiset slik at det passer til den aktuelle situasjonen, og mye mer.

Du kan se litt av Golden Lap i aksjon nedenfor, og spillet kommer til å debutere på PC i løpet av året.