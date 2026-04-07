Artemis II-astronautene snakket med Trump fra verdensrommet

Trump har snakket direkte med astronautene på Artemis II etter deres historiske forbiflyvning av månen, og gratulerte mannskapet med et oppdrag som har brakt bemannet romfart lenger enn noen gang tidligere.

Under en direktesamtale med Orion-romfartøyet roste presidenten teamet for å ha skrevet historie og beskrev oppdraget som noe "virkelig spesielt", og fremhevet den enestående utsikten som ble fanget fra månens bakside.

Mannskapet (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen) satte nylig ny rekord for den lengste avstanden mennesker har tilbakelagt fra jorden, og overgikk dermed rekorden som ble satt under Apollo 13.

Samtalen inneholdt både rosende ord og en kort kommunikasjonskrise, og Trump inviterte senere astronautene til Det hvite hus når de kom tilbake.

Milepælen kommer samtidig som NASA fortsetter Artemis-programmet, som har som mål å sende mennesker tilbake til månen og etter hvert sende mannskaper til Mars.

Feiringen står imidlertid i kontrast til den pågående debatten i Washington om foreslåtte budsjettkutt som kan føre til en betydelig reduksjon i NASAs finansiering de kommende årene.