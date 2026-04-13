Artemis II-astronauter etter historisk månepassering: "Jorden var en livbåt i universet"

Mannskapet på Artemis II vendte tilbake til en heltemottakelse i Houston etter å ha fullført et rekordstort oppdrag i verdensrommet som brakte mennesker lenger bort fra jorden enn noe annet romfartøy siden Apollo-tiden.

De fire astronautene (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen) ankom Ellington Field i nærheten av NASAs Johnson Space Center etter å ha landet utenfor kysten av San Diego, der de avsluttet sin nesten ti dager lange reise rundt månen.

Under velkomstarrangementet reflekterte mannskapet over den følelsesmessige og psykologiske effekten av å se jorden fra verdensrommet. Christina Koch beskrev planeten som "denne livbåten som henger i universet".

I løpet av ferden nådde romfartøyet en maksimal avstand på mer enn 400 000 km fra jorden (og slo dermed Apollo 13-rekorden), og man fikk en enestående utsikt over månens bakside og en sjelden total solformørkelse fra det ytre rom.

Oppdraget er en viktig milepæl i NASAs bredere Artemis-program, som har som mål å sende mennesker tilbake til måneoverflaten i løpet av de kommende årene og etter hvert etablere en vedvarende tilstedeværelse på månen. Fremtidige oppdrag forventes å omfatte månelandingstester og orbitale dokkingsøvelser som forberedelse til langsiktig utforskning.

