Artemis II-mannskapet setter ny verdensrekord på historisk måneferd

De fire astronautene om bord på Artemis II har nådd den lengste avstanden fra jorden som noen gang er registrert av et menneskelig mannskap.

I Orion-kapselen overgikk mannskapet den mangeårige rekorden som ble satt under Apollo 13 i 1970, og nådde mer enn 252 700 miles fra jorden da de reiste mot månens bakside.

Ferden, som ble skutt opp i forrige uke, er den første bemannede månereisen på over 50 år og et viktig skritt i NASAs Artemis-program, som tar sikte på å sende mennesker tilbake til månens overflate senere i dette tiåret.

Under forbiflygningen brukte astronautene Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen flere timer på å observere og fotografere månens bakside, et område som aldri har vært sett direkte av mennesker fra jorden.

Øyeblikket har også symbolsk betydning. Mannskapet våknet til en innspilt melding fra Jim Lovell, som tidligere hadde rekorden for avstand under Apollo-ferden.