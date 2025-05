Arthur Morgan er godt klar over at Red Dead Redemption 2 ikke har støtte for 60 fps

HQ

Det har blitt litt av en vits å snakke om Red Dead Redemption 2s manglende 60 fps-støtte på konsoller, til tross for at det originale spillet nå støtter funksjonen gjennom den nylige nyutgivelsen. Hele denne situasjonen har vært et høylytt tema blant fansen, og noe som Arthur Morgans selv, Roger Clark, tydeligvis begynner å bli lei av at folk spør ham om.

I et innlegg på X svarer Clark på spørsmål fra fansen med en herlig sarkastisk kommentar.

"Gutter, det har kommet til min oppmerksomhet at det ikke er en 60fps-oppdatering for RDR2 ennå. Noen av dere har vært så snille å minne meg på å gjøre noe med det. Jeg er så lei meg for forsinkelsen! Jobber med det akkurat nå. Den vil være klar i morgen etter lunsjtid."

Den herlige humoren rundt denne jabben ble også forsterket da Michael de Santa fra Grand Theft Auto V, Ned Luke, la til: "Det er fantastisk. Så rett etter at GTA 6 slippes ved midnatt i kveld da?"

Håper du fortsatt Rockstar slipper en 60 fps-oppdatering for Red Dead Redemption 2?