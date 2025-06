Arthur Morgans stemmeskuespiller antyder også Red Dead Redemption 2 nyheter denne uken

Rob Wiethoff "kan ikke vente" på at vi skal finne ut om det som vel må være remasteren av Red Dead Redemption 2.

Den siste utviklingen tyder på at en kunngjøring er nært forestående, og at lanseringen kan være så snart som høsten.

Eksklusivt: Red Dead Redemption 2 kan komme til Nintendo Switch 2 i år

den 16 mai 2025. Skrevet av David Caballero

Kilder nær Rockstar indikerer at porten er like reell som "neste generasjons oppdatering" og kan fullføre utgivelsesplanen for den nye konsollen.