Arthur Morgans stemmeskuespiller sier at han spiller Oblivion Remastered

HQ

Det finnes mange svært populære og dyktige stemmeskuespillere i spillbransjen, men ikke alle er gamere. En som definitivt tilhører toppsjiktet og som også er en anerkjent gamer, er Roger Clark, best kjent for sin rolle som Arthur Morgan i Red Dead Redemption 2.

Nå forteller han via sosiale medier at han er i ferd med å laste ned The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered for å gjenoppleve Bethesdas kritikerroste eventyr. Når en bruker spør hvilket format han spiller på, svarer han: "Det er Bethesda, så det er gratis med XBOX gamepass".

Et spill som ikke er tilgjengelig på Game Pass er Clarks hit Red Dead Redemption 2, men som vi nylig rapporterte, har Microsoft startet sitt vårsalg som varer til slutten av april. Rockstars western-epos kan faktisk lastes ned med 75 % rabatt (£13,74 / €14,99) for den vanlige versjonen og 80 % rabatt (£17,99 / €19,99) for Ultimate Edition.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered er ute nå for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Som Clark påpeker, er det inkludert i Game Pass.