Call of Duty og Grand Theft Auto bør bli mer "woke"

Horizon Forbidden West, The Last of Us: Part II, Baldur's Gate III, Dragon Age: The Veilguard, Assassin's Creed Shadows, Intergalactic: The Heretic Prophet, og så mange andre. Listen over spill som kritiseres for å "være woke" begynner å bli latterlig lang om dagen, så la oss slåss.

For jeg vil veldig gjerne se enda flere homofile, transer, fargede, funksjonsnedsatte og hva du måtte like i spill. Spesielt i store spill og franchiser som Fortnite, Call of Duty, Counter-Strike, League of Legends og Grand Theft Auto. De av oss som har levd en stund husker at spill under PlayStation 3/Xbox 360-generasjonen ble kritisert for å ha veldig like karakterer. Folk klaget på at de spilte som den gjennomsnittlige hvite fyren, og noen hadde til og med problemer med at en karakter var for sexy hvis det var en kvinne. I tillegg visste vi alle hvor det bar hen hvis karakteren vår møtte noen av det motsatte kjønn, noe som fikk de fleste spill til å føles like. Millioner av spillere ropte etter forandring.

Skru klokken to tiår frem i tid, og sosiale medier, fora og visse "influencere" får det til å høres ut som om verdens behov og ønsker har snudd 180 grader. La du merke til at to av spillene jeg nevnte i første avsnitt ikke engang har blitt lansert ennå? Det har ikke hindret noen veldig høylytte folk i å skrike ut. En svart samurai?! Naughty Dog tvinger sin woke-agenda på oss med en kvinnelig hovedperson igjen?! Dette kan ikke være gode spill. De må bare være politiske agendaer. Et spills konto på sosiale medier kan ikke engang nevne Black History Month uten å deaktivere kommentarer, for guds skyld!

Det første spillet som virkelig viste meg hvor ille dette kan bli, var The Last of Us: Part II. Massevis av informasjon om det lekket ut før lansering, og deler av internett bestemte seg for å fylle ut hullene og trekke sine egne konklusjoner basert på den minste smule informasjon. En muskuløs person med feminine trekk? Det må være en transkjønnet person. Ikke tale om at jeg kjøper noe sånt. La meg faktisk advare andre om dette uten å gi spillet en sjanse eller sjekke om teoriene mine stemmer.

Kan noen av dere med denne tankegangen forklare meg hvorfor? Hvorfor skulle det ha noe å si om vi plutselig fant ut at Duke Nukem, Marcus Fenix, eller en Call of Duty-karakter var biseksuell? Jeg snakker ikke om at det føles påtvunget og overdrevet som at Mr. Gears of War selv løper rundt og plukker blomster, flørter med alt som har en puls, eller refererer til sin seksualitet hvert femte sekund. Kanskje det bare hentydes til én gang i hele serien. Hvorfor skulle det få deg til å hate hele opplevelsen og boikotte den? La oss bruke The Last of Us: Part II som et eksempel igjen. Det er en transperson i spillet. Det nevnes så raskt at andre anmeldere jeg snakket med ikke engang la merke til det, og Naughty Dog fremhever til og med hvor ubetydelig det er ved å la Abby si "It doesn't matter to me." når personen spør om hun har spørsmål om det hun nettopp har lært. Hindret det forumene fra å fylles med hatere som langet ut mot disse fem sekundene av spillet? Selvsagt ikke. Det må ha vært gøy å være en transperson som følte seg anerkjent og representert i et så stort spill før man gikk på nettet og så denne typen meldinger...

Og her er kickeren som de som hyler mest og høyest ikke engang vil se fordi de bare leste overskriften før de sendte meg sinte e-poster og kommentarer: Jeg driter i om et spill har DEI/LGBTQIA+-elementer eller ikke. Kanskje er det fordi jeg stort sett spiller ganske store og ikke-provoserende spill, men jeg har knapt opplevd et spill hvor inkluderingen av slike ting har fått meg til å grøsse av hvor unødvendige de føltes. Derfor synes jeg at begge ytterpunktene i denne diskusjonen burde roe seg litt ned. De som tror de lever i helvete så snart det er den minste antydning til en ikke-binær eller homoseksuell karakter i et spill, bør gi det en sjanse før de går berserk. Hvis du er helt motsatt og klager hver gang et spill ikke inkluderer det du vil kalle DEI, bør du kanskje også ta en titt i speilet. Kan vi ikke bare la spillutviklerne lage de spillene de vil? Enten de vil ha en homofil karakter fordi de selv er homofile, eller fordi det gjør historien mer interessant. Ikke kjeft på utviklerne som allerede er under så mye press for at de ikke plutselig legger til Blackio i det neste Super Mario Bros. -spillet heller. La de ulike spillene bruke det brede utvalget av ingredienser de har tilgjengelig, så får vi se om de gjør den endelige retten bedre eller ikke. Derfor håper jeg GTA VII og/eller Call of Duty 2026 vil la oss spille som en LGBTQIA+-karakter, og bevise at noen av de største og beste spillene i verden kan "være woke".