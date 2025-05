Hvem har blitt utsatt for de største karakterdrapene i Marvel Cinematic Universe?

HQ

Det er mye som Marvel Cinematic Universe har gjort riktig. Jeg vil faktisk gå så langt som å hevde at MCU har "reddet" en håndfull karakterer, og gitt dem en sjanse til å skinne i et rampelys som ellers hadde vært rettet andre steder. Hvor mange ville ha oppgitt Iron Man som sin favorittsuperhelt før 2008? Hvor mange ville kjenne til Guardians of the Galaxy? Ville Thanos vært et kjent navn? Listen over disse uironiske "hva om"-spørsmålene kan gjøres lang. Likevel er det fortsatt figurer som har kommet til MCU og rett og slett ikke levd opp til tegneserieinspirasjonen overhodet ... Her er våre syv rangerte karakterer som ble utsatt for det største slakteriet i overgangen til MCU.

Og før noen spør, så hopper jeg over de bortkastede post-credit-referansene som vi kanskje eller kanskje aldri får se igjen, det være seg Harry Styles som Eros, Charlize Theron som Clea, Brett Goldstein som Hercules... listen er lang.

7. Pietro Maximoff/Quicksilver

Når du ser tilbake og tenker på Maximoffs introduksjon i MCU, er det nesten sprøtt å tenke på at det en gang fantes en skikkelig Quicksilver. Nei, vi snakker ikke om Evan Peters' tilfeldige cameo i WandaVision, men Aaron Taylor-Johnsons rolle som Pietro Maximoff i Avengers: Age of Ultron. Han dukket opp, viste seg å være en torn i øyet på Avengers, ble en plage for Ultron, og så døde han. Og det var det. Nå, et tiår senere, har vi fortsatt ikke en naturlig speedster i MCU, og det er sprøtt å tenke på at dette kan forbli tilfelle helt til X-Men endelig kommer i årene som kommer...

6. Gorr, gudeslakteren

Da det ble klart at Marvel skulle adaptere Gorr the God Butchers historie, var det mange som håpet at vi ville få et eventyr som var like mørkt, forskrudd og brutalt som kjernen i kildematerialet. Men det fikk vi ikke i det hele tatt. I stedet fikk vi en Taika Waititi-spesialfilm fylt med humor og skøyerstreker som ikke er til å huske, kombinert med et plot som også forsøkte å utforske Jane Fosters Mighty Thor, noe som til slutt førte til en innviklet og overveldende fortelling som aldri klarte å fange den hensynsløse sanne naturen til en av Thors største motstandere. Christian Bale var også bortkastet i denne rollen, og det er en forbrytelse i seg selv.

5. Adam Warlock

Riktignok er det fortsatt god tid for denne karakteren til å bli det han burde være, men Adam Warlocks introduksjon til MCU var langt fra det mange hadde forventet etter hans første teaser i den andre Guardians of the Galaxy filmen. Will Poulter ser ut til å være et godt valg for rollen, men i den tredje ensemblefilmen fikk vi en sutrete og pubertal versjon av en karakter som er vel ansett for å være upartisk hensynsløs, strategisk genial og en håndfull å slåss mot, så mye at bare noen få kan kjempe mot ham på like vilkår. Kanskje vi en dag får den Adam Warlock vi fortjener.

4. Jennifer Walters/She-Hulk

Når jeg ser tilbake på She-Hulk: Attorney at Law serien, kan jeg ikke la være å fortsette å stille spørsmål ved hva den forsøkte å være i utgangspunktet. Dette er en helt som i mange tilfeller har vært en del av Avengers, en mer kjølig og kalkulert Hulk som fungerte som en sterk kvinnelig personlighet som kunne matche selv de største av sine mannlige motstykker. Og likevel var den Jen Walters og She-Hulk vi møtte, mer en satirisk versjon som føltes som om den hørte hjemme i en episode av Desperate Housewives. Det er mye arbeid som må gjøres for å redde denne karakteren, og faktum er at det ikke ser ut som om Marvel er altfor opptatt av å nærme seg det ennå, noe som tyder på at de eneste Hulks vi vil se i MCU i nær fremtid vil være Red Hulk og The Incredible Hulk, dessverre ...

3. Carol Danvers/Captain Marvel

Etter Captain Marvel filmen og slutten på Avengers: Infinity War virket det virkelig som om Brie Larsons Carol Danvers/Captain Marvel skulle ta sin plass blant kjernebesetningen på Avengers og som en ledende figur for fremtiden. Men så dukket hun knapt opp i Avengers: Endgame, ble fulgt opp i en dårlig The Marvels, og nå er spørsmålet hva som skjer videre med figuren. Captain Marvel er en av de tradisjonelt mest kjente kvinnelige heltene i Marvel verden, og likevel har vi aldri sett en virkelig god utgave av henne i MCU. Det er spesielt skuffende fordi Avengers trenger en ny rekke ledere, og Danvers, som dukker opp sammen med Anthony Mackies Sam Wilson, Benedict Cumberbatchs Doctor Strange, og en håndfull andre, virket som et godt valg. Eller rettere sagt, det gjorde det...

2. Kaptein Carter

La meg forklare meg selv her. Jeg synes faktisk Hayley Atwell har gjort en god jobb opp gjennom årene som Peggy Carter, Steve Rogers' elskerinne. I denne rollen har jeg ingen som helst betenkeligheter, og det er derfor jeg har referert til Captain Carter spesifikt. Nei, Captain Carter har ingen stor rolle i MCU, minus opptredener i Doctor Strange in the Multiverse of Madness og What If...?, men det er dette som er poenget; hvorfor har Marvel prøvd å proppe denne karakteren ned i halsen på oss? Steve Rogers har nettopp pensjonert seg, og Sam Wilson tar over mantelen, og likevel må vi nå ha plass til en figur som egentlig aldri har hatt en plass i Marvel verden før? La oss la Captain Carter ligge i historien og fokusere på andre sterke kvinnelige hovedroller, kanskje som Danvers og Walters?

1. Den utrolige Hulken

Igjen, som Captain Carter, refererer jeg spesifikt til raseriets kar som er The Incredible Hulk her. Mark Ruffalos tid som Bruce Banner har vært bra, men hans arbeid som "the other guy" og Marvels generelle behandling av ham har vært en fullstendig katastrofe. Etter den første Avengers -filmen lanserte de nesten umiddelbart planer om å kastrere Hulk, og dette har sendt oss på en vei mot den smarte Hulk vi har i dag, som verken er sint, farlig, skremmende eller jordens sanne kjernefysiske avskrekker, slik han er i tegneseriene. Hulk fortjente så mye mer enn det Marvel noensinne har gitt ham, og det virker ærlig talt umulig å rette opp skaden fra der vi er i dag. Ethvert håp om en autentisk World War Hulk -historie eller en skikkelig Planet Hulk (og ikke hva pokker Waititi forsøkte å gjøre med Thor: Ragnarok...) der vi ser denne enorme skapningen bokstavelig talt rive planeter i to og motvirke tektonisk aktivitet, er utelukket. I stedet deler han ut taco og skriver autografer. Det er hjerteskjærende å se.

Ikke min Hulk...

Gikk vi glipp av noen figurer, eller er det noen du mener burde vært med? La oss få vite det nedenfor.