Den generiske helten

Det finnes mange fargerike, ikoniske gallionsfigurer i spillverdenen, som med sin personlighet, holdning, sjarm og originalitet har fortryllet mange spillere opp gjennom årene. Sonic er en av dem, Lara Croft er en annen, og det samme er Marcus Fenix, Nico Bellic, Solid Snake, Duke Nukem, Kratos, Ellie, Guybrush Threepwood, Nathan Drake, Cloud, og mange flere. Men så er det alle disse hule, generiske heltene, som ofte er designet for at jeg som spiller skal kunne fylle ham/henne med min egen personlighet. Og det er mange av disse som er mine helt personlige favoritter, og jeg tenkte jeg skulle liste dem opp nedenfor.

Master Chief

For de som ikke har lest bøkene og absorbert all kanon som er utgitt de siste 20 årene, er det svært få spillhelter som er mer anonyme enn Bungies olivengrønne supersoldat. Master Chief har et generisk navn, en generisk rustning, en generisk stemme, og i de tre første spillene får vi ikke en gang vite hvorfor han kjemper eller hva han mener om krigene han stort sett har kommandoen over. Alt vi får vite er at han følger ordre og at han har til hensikt å utslette Covenant fordi de er fienden, og mot bedre vitende har jeg alltid elsket ham, og hans ekstreme anonymitet. Chief er så hard og ubarmhjertig at det nesten blir parodisk i enkelte sekvenser, og det kler Halo som spillserie så uforskammet godt. I stedet er det Cortanas personlighet som står i sentrum, og alle de verdiene jeg som spiller har lagt i den - som gir farge og karakter til den kosmiske krigen som satte Xbox på spillkartet.

Gordon Freeman

Noen ganger er det virkelig nødvendighetens lov som sammen med talent, flaks og timing danner en helhet som ikke bare utkonkurrerer konkurrentene, men omdefinerer hele underholdningsformen. Half-Life og hovedpersonen Gordon Freeman gjorde nettopp det i første halvdel av 1998, og det faktum at Gordon hadde et anonymt utseende, en anonym personlighet og ikke snakket i hele det 18 timer lange actioneventyret, skyldtes ikke at Gabe Newell & Co virkelig ønsket seg en generisk helt uten personlighet, men at de ikke visste hvordan de skulle skape en karakter som spilleren ikke ville irritere seg over. Opprinnelig var det en idé om å hente inspirasjon fra Duke Nukem, og la en skjeggete renholder på Black Mesa med en fargerik personlighet guide oss rundt i det underjordiske forskningsanlegget som var invadert av romvesener, med humoristisk sans og et tøft ytre. Alt dette ble imidlertid kastet i søpla, og den kroppsløse, stumme Freeman ble født. Det at Gordon ikke snakket, at han ikke sa noe, og dermed ikke farget opplevelsen for oss, var en genistrek, for all dialogen og den miljøbaserte historien som ble presentert for oss (alltid fra spillerens perspektiv, aldri via utzoomede filmsekvenser) gikk rett inn i hjernebarken på en måte som ingen actionspill hadde klart før Half-Life.

Doom Slayer

Hovedhelten i Doom -spillene har siden tidlig 90-tall løpt rundt i sin knallgrønne rustning og ikoniske romhjelm og banket helvetesdemoner til klissete grøt uten engang å ha et ordentlig navn. id Software brydde seg så lite om historie, konsept, tema og premisser at de ikke engang brydde seg om å gi sin ultraanonyme helt et navn, og slik har det fortsatt. De siste årene har Slayer tatt av seg hjelmen et par ganger, og i det nylig utgitte The Dark Ages har Hugo Martin & Co levert en større historie, men det er alltid noe kult med å være navnløs, personlighetsløs og hjemløs i Doom, alt med et eneste mål: Drep alle demoner!

Super Mario

Mario? Anonym? Du er sikkert litt forvirret. Han er tross alt både korpulent, kledd i knallrødt, har en stor, fin caps, spillverdenens kraftigste bart og roper "Let's-a-goooo!" i hvert eneste spill, hele tiden. Mario kan vel ikke klassifiseres som noe annet enn anonym? Jeg ser imidlertid litt annerledes på ham. Før Illumination lagde den aldeles sjarmerende The Super Mario Bros. Movie der Mario plutselig hadde egen bedrift, firmabil, rivaliserende rørleggere med dårlige holdninger, en tøff familie og regelrette problemer med å bli voksen, som manifesterte seg når han prøvde å sovne... Før dette hadde han ingenting, bortsett fra en bror han aldri snakket med og en dinosaurvenn han aldri klappet. Han hadde en monoton, tynn stemme og sa den samme setningen i hvert eneste spill, han hadde ingen ekte personlighet, vi visste ikke hvor han kom fra, hva hans egentlige motivasjon var, eller om han i det hele tatt likte å redde den samme gamle prinsessen fra den samme skilpaddeskurken hvert eneste år, gang etter gang. Mario hadde ingen holdning og ingen karakter på flere tiår, og det er derfor han absolutt hører hjemme på denne listen.

Samus Aran

Jeg vil for alltid huske overraskelsen eller kanskje til og med "sjokket" da det på slutten av Metroid (NES) viste seg at den kule dusørjegeren med armkanonen som jeg nettopp hadde styrt rundt og banket den onde Mother Brain til døde med, viste seg å være en jente. Jeg bare satt der med åpen munn mens sluttscenen ble avspilt, og siden den gang har jeg vært en svært lidenskapelig Metroid fan. Jeg elsker Metroid. Jeg anser Super Metroid for å være det absolutte høydepunktet i spillserien, og jeg elsker Samus som karakter. Men anonym når det gjelder personlighet, karakter og holdning, det har hun alltid vært, ofte mer enn noen annen helt Nintendo har skapt. Men bak masken, i hennes ikoniske antrekk, har det (akkurat som med Master Chief og Gordon Freeman) alltid vært rom for at jeg som spiller kan putte meg inn, drømme meg inn i rollen som galaksens fremste dusørjegerlegende, og dermed tre inn i spillets verden og suge til meg atmosfæren. Jeg tror aldri det var Gunpei Yokois intensjon, jeg tror at datidens tekniske og narrative begrensninger ikke tillot så mye mer, og det er jeg takknemlig for 40 år senere.

Hvilke generiske helter er favorittene dine?