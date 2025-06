Er Tears of the Kingdom og Breath of the Wild verdt å sjekke ut på Switch 2?

HQ

Du vil ikke høre noen harde ord fra meg hvis du ikke helt forstår den gradvise utrullingen av oppdateringer til eldre Switch -spill med løftet om at de vil fungere bedre teknisk på Switch 2. I prinsippet er det tre forskjellige måter å oppgradere spill på, hver med sine egne unntak.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tilhører den mest omfattende kategorien, ettersom man enten kan kjøpe dem som dedikerte Switch 2 spill i den etter hvert så gjenkjennelige røde boksen, eller kjøpe de tekniske oppgraderingene digitalt via en utvidelse på Switch eShop. Siden disse oppgraderingene uansett betales for, kan vi vel forvente en ganske omfattende redefinering av hvert enkelt spills fundament, ikke sant?

Breath of the Wild er fortsatt et mesterverk.

Vel, det er også sant med noen modifikasjoner, men la oss først prøve å forstå hva som skiller disse dyrere Switch 2 versjonene fra de originale Switch versjonene :

Begge spillene kjører med 1440p / 60fps i forankret modus, som deretter oppskaleres til 4K ved hjelp av DLSS

I håndholdt modus synker dette til 1080p/60fps

Både forankret og håndholdt modus støtter HDR

Testene våre viser at lastetiden har blitt mer enn halvert

Zelda Notes er en funksjon som bare fungerer via Nintendo Switch-appen, så du må ha smarttelefonen din med deg når du spiller, men den tilbyr en rekke forskjellige funksjoner

Først og fremst er det viktig å merke seg at det ikke er noen banebrytende grafiske oppgraderinger her, selv om de som er til stede kan være avgjørende for at du skal ha glede av begge spillene. Den høyere oppløsningen bidrar til både skarphet og draw distance, noe som virkelig kommer begge spillene til gode når det gjelder hvordan terreng og navigering former gleden ved organisk utforskning, og det er både nødvendig og en fryd å oppleve begge spillene med stabile 60 bilder i sekundet. Enten det er Hyrule Castle i Breath of the Wild eller den gradvise belysningen i The Depths i Tears of the Kingdom, er de viktigste forbedringene i oppløsning og bildefrekvens merkbare i begge spillene, og de er allestedsnærværende uansett aktivitet.

Når det gjelder selve spillene, er det ikke noe ekstra innhold her som sådan, og de to Breath of the Wild -utvidelsene er ikke engang inkludert i denne dyrere Switch 2 -utgaven - de må fortsatt betales for separat, noe som virker spesielt frekt. Men min mening om hvert av disse spillene, og spesielt Tears of the Kingdom, er nå klarere enn noensinne; begge er blant de beste spillene som noensinne er laget, og det å oppleve dem på en måte der teknologien legger til rette for disse fantastiske opplevelsene, i stedet for å begrense dem, er en veldig god unnskyldning i seg selv.

Begge disse spillene er mesterverk, og dette er helt klart den beste måten å spille dem på. Det betyr at hvis du kan få disse oppdateringene gratis, som først er tilgjengelig via Nintendo Switch Online, så er det en fin gest. Men for de av dere som på en eller annen måte vurderer om disse oppgraderingene er verdt den høyere prisen, er det enkle svaret "nei".

Men nettopp fordi jeg anser begge spillene som mesterverk, føler jeg meg godt rustet til å hevde at oppdateringen i seg selv, og ideen om å gi dem ut på nytt på Switch 2 til en høyere pris enn originalen, egentlig ikke rettferdiggjøres av disse forbedringene. Om det hadde vært nødvendig med nytt innhold, nye innebygde funksjoner i selve spillene, eller noe helt annet, er vanskelig å si, men konklusjonen er at disse spillene er for dyre i forhold til hva Nintendo tilbyr.

Men det er særlig Tears of the Kingdom som nyter godt av de ekstra hestekreftene.

Og det bringer oss til Zelda Notes, som tilbyr et vell av funksjoner som ville ha forbedret spillet betydelig, men nettopp fordi de eksisterer separat og krever at du bruker to enheter for å gjøre bruk av dem, gjør det dem mindre effektive. Navigasjon lar deg angi en destinasjon og deretter motta stemmebaserte veibeskrivelser som en GPS, men i praksis føles det ekstremt kontraintuitivt å legge fra seg kontrolleren, eller hele konsollen, for å angi en destinasjon, og det føles også rart å bli guidet av en stemme. De nye Voice Memories er et fantastisk tillegg med ny innsikt fra de originale stemmeskuespillerne, men igjen, det er så pinlig å ha smarttelefonen fremme mens man spiller et spill, spesielt når alt dette kunne ha vært implementert relativt enkelt direkte i spillets eksisterende brukergrensesnitt.

Zelda Notes Dette er et av de mest merkelige, merkelige og rett og slett bisarre tilleggene jeg har sett fra Nintendo på mange år, og jeg kan rett og slett ikke forestille meg å bruke noen av disse funksjonene regelmessig.

Det høres ut som om jeg er hard mot begge spillene, men jeg forsikrer deg om at det er av kjærlighet, og spesielt respekt for hvor fantastiske, minneverdige og meningsfulle begge er for meg. Hvis du allerede vet at du vil besøke Hyrule på nytt, skinner begge versjonene lysere og glitrer enda mer på Switch 2, men som et gjenutgitt produkt til en høyere pris, rettferdiggjør Nintendo ikke avveiningen med innhold, funksjoner eller tekniske forbedringer.