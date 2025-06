Anmeldelse av Dungeons and Dragons Player's Handbook (2024)

HQ

I februar i fjor var vi blant de første som fikk tak i den nye og reviderte Dungeons & Dragons Monster Manual i sin Fifth Revised Edition, også kjent som D&D (2024) eller, uoffisielt, D&D 5.5E. Den digitale utgaven av Monster Manual fullførte triaden av essensielle bøker for denne nye æraen av Dungeons and Dragons, og nå begynner den endelig å bli lokalisert til flere språk, noe som gjør "verdens beste rollespill" tilgjengelig for enda flere eventyrere. De internasjonale utgiverne vil følge samme publiseringsopplegg som den engelske originalutgaven, og i dette tilfellet har vi allerede Player's Handbook (2024) tilgjengelig.

I vårt tilfelle har vi analysert den spanske utgaven i denne anmeldelsen, så de vedlagte bildene du nå finner er fra denne utgaven. Vi har imidlertid hatt tilgang til andre nyere lokaliserte versjoner (tysk, italiensk, fransk), og resultatet både når det gjelder trykk og innhold er minst like bra. Husk dette hvis du leser fra et område med disse språkene.

La oss anta at denne håndboken i nesten alle henseender er en forbedret og utvidet versjon av den forrige Player's Handbook fra 2014. Player's Handbook (2024) er den ideelle følgesvenn for enhver D&D-spiller, samt et fast oppslagsverk under spilløkter hvis du skal starte et nytt spill og ønsker å holde deg oppdatert på endringene i Fifth Edition. Ikke at det er en dyp nok revisjon til å oppfylle definisjonen av Sixth Edition, og du vil sannsynligvis raskt kunne tilpasse karakterarkene dine i henhold til 2014-reglene til 2024 uten å måtte bytte til en halv kampanje, men jeg synes det er boken å gå til hvis du starter en ny kampanje eller hvis du kommer i gang i Dungeons & Dragons i 2025.

Dette er en annonse:

Bemerkelsesverdige endringer mellom Dungeons & Dragons Player's Handbook (2014 vs. 2024)

For det første er det en mer omfattende håndbok, med 384 fargesider (den forrige versjonen hadde 316 sider) som er dedikert til å skape karakterene dine, velge hvert eneste aspekt du vil detaljere dem med, utstyr, tilpasning, magi og til og med måten de snakker, reagerer eller nyser på. Strukturen for konsultasjon og lesing er nå mye morsommere, og starter med en mer enn nødvendig forklaring for alle målgrupper (derfor er dette utgangspunktet for alle nye rollespillere) på hva rollespill er, hva Dungeons and Dragons er, og hvordan de forskjellige scenene med dialoger mellom karakterer og NPC-er, utforskninger, møter, byttehandel og, selvfølgelig, kampturer utvikles.

Å revidere D&D-systemet fra topp til bunn innebærer selvsagt mange endringer, og viktige endringer i måten å skape karakteren på, som nå er mye mer intuitiv. For eksempel er det første å merke seg at vi nå kan slippe å bruke rase-, underrase- eller artsmodifikatorer. Nå trenger du ikke å ofre noen fysiske aspekter for å oppnå visse rasefordeler, slik tilfellet var i D&D 5E i 2014. I stedet vil disse bonusene og egenskapene nå oppnås gjennom karakterens bakgrunn og de ulike ferdighetene etter hvert som de går opp i nivå.

Dette er en annonse:

Character Classes Underklassene har også blitt fullstendig ombalansert, og nye underklasser har blitt lagt til, opp til totalt fire per klasse, som du får fra Level 3 og utover. Nå kan du skape enda mer dynamiske og morsomme kombinasjoner uten å måtte gi avkall på poeng eller multiklassing (selv om dette selvfølgelig fortsatt er tilgjengelig). Selv om nesten alle klassene har dratt nytte av endringene, ser det ut til at noen, som Druid, har mistet litt av sjarmen sin så langt, ettersom endringen i livspoeng i både Wild og Regular Form nå gjør dem mer sårbare. En rettferdig rebalansering, ja, men en som DM-en kanskje vil "unngå" i sitt fremtidige spill, i dette tilfellet.

Mens klasser som Bard, Barbarian, Warlock eller Cleric har fått utvidet rekkevidden og allsidigheten sin, er andre klasser som trollmenn og warlocks (som kanskje har vært mer balanserte tidligere) nå mindre berørt av endringene. Et annet stort høydepunkt i denne nye spillerhåndboken er at den utvidede listen over Equipment, Weapons, Spells, og Spells er mye lengre, og bygger på det reviderte innholdet i Xanathar's Guide to Everything og Tasha's Cauldron of Everything.

The Player's Handbook (2024) har ikke bare vært en revisjon av reglene for karakterskaping og bruk i spill. Denne versjonen er mye lettere å lese og forstå, selv for dem som fortsatt er nye i spillet. Oppslagstabellene er lettere å finne og mer intuitive, og fyller ut hullene som tidligere versjoner av Handbook etterlot seg. Den utvidede basen av formularer og våpen gjør den mye mer uavhengig av andre oppslagsverk, og forklaringene på hvordan et rollespill fungerer, forklaringer på oppdragsskaping og spillsituasjoner gjør det nesten mulig å lage et spill med den som eneste referanse. Men snart får europeiske lesere også de lokaliserte versjonene av Dungeon Master's Guide og Monster Manual, og et nytt kapittel i D&D-historien vil definitivt begynne for alle.

"Eventyret venter ..."