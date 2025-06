Kan Nintendo Switch 2 håndtere Hitman: World of Assassination?

HQ

Av alle spillene som blir portert til Nintendo Switch 2, er det kanskje en håndfull der det er en viss skepsis knyttet til hvordan de kjører og presterer på det hybride etterfølgersystemet. Cyberpunk 2077 Det gjelder Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Batman: Arkham Knight, Split Fiction, , og til og med IO Interactives stealth-actiongigant Hitman: World of Assassination. Det er sistnevnte spill som er dagens diskusjonstema, et prosjekt jeg har gledet meg til å sette Agent 47 på prøve på hans nye hjem.

La meg først bare slå fast at Hitman: World of Assassination utgjør Hitman 1, 2 og 3, noe som betyr at det er innhold fra nesten et tiår med videospill her. Dette betyr at det er litt mer tilgivende, siden vi ikke snakker om et spill som kun er laget for dagens konsoller. Men likevel, alle som har spilt Hitman på PC vil vite at denne serien kan være ganske krevende fra et ytelsessynspunkt, ettersom IO liker å presse grensene visuelt og på en mekanisk måte. Dessuten ble Hitman 3 tidligere lansert på Switch, men det var en Cloud -versjon av spillet, så denne opprinnelige utgaven, som kjører på Switch 2 -arkitekturen, er et helt annet beist ... og det vises.

Det store spørsmålet når vi går inn på Hitman på Switch 2 dreier seg uten tvil om ytelsen. Det er klart at grafikk vil være et diskusjonspunkt, men du kan stappe massevis av fantastisk grafikk på skjermen og balansere det med dårlig ytelse, og dette er sannsynligvis en frykt som mange vil tilskrive denne porten. Denne frykten er ubegrunnet. Hitman kjører som en drøm på Switch 2, både når det er forankret og håndholdt. Nei, det er ikke på langt nær så flytende som å kjøre det med 180 fps på en battlestation-PC, men du får en stort sett jevn bildefrekvens på rundt 60 fps, kombinert med grafikk som ikke forråder det utmerkede spillet når du ser det på en TV eller på den mindre håndholdte skjermen. Visst mangler det noen ganger litt dybde i fargene og i HDR-området, men dette er ikke på langt nær nok til å få dette til å føles og virke som en dårlig port fra et ytelsesperspektiv.

På spillfronten, på en Pro Controller og eller ved hjelp av Joy-Cons -kontrolleren for å spille når du er forankret, fungerer Hitman også som en sjarm. Det er aldri noe problem med å styre Agent 47 rundt, og siden dette spillet har en tendens til å spille i et lavere tempo, trenger du ikke bekymre deg for å mangle litt presisjon og hastighet i siktet ditt, da det vanligvis ikke er nødvendig. Andre siktesystemer, for å kaste gjenstander og lignende, og all annen interaksjonsmekanikk fungerer problemfritt og røper aldri det faktum at du spiller på en konsoll som også enkelt kan løftes ut av dokken for å fortsette et annet sted. I håndholdt versjon er mekanikken litt stivere og mer utfordrende å mestre, hovedsakelig fordi Hitman krever tålmodighet og at man treffer når øyeblikket er riktig, og det betyr at det kan bli litt slitsomt å støtte Switch 2s vekt i timevis, samtidig som det er litt av et mareritt å sikte på Joy-Cons joysticks mens man støtter Switch 2. Men dette er mer et håndholdt problem enn et Hitman-spesifikt problem.

Når det gjelder hva du får i denne versjonen av spillet, er det kanskje en av de mest lagerførte titlene på eShop til dags dato. Igjen, World of Assassination er ikke bare Hitman, det er alle tre spillene og all DLC som de også tilbød. Det er også inkluderingen av online-pakken, og det betyr at nye Elusive Targets og oppdrag, som det nylig lanserte Mads Mikkelsen LeChiffre-oppdraget, er tilgjengelige for å fylle ut tiden din ytterligere. Det er ærlig talt en skremmende mengde innhold å tygge gjennom, så mye at i en verden av £ 70-spill, er Hitman: World of Assassination som er priset til £ 55 nesten en stjele for alle som aldri har opplevd denne episke serien.

Det er imidlertid verdt å si at Hitman kan være et ganske tørst spill. Batteriet på Switch 2 er i beste fall godt, så godt at du tradisjonelt kan forvente rundt fire timers spilletid når du er på farten. Når du spiller Hitman, ser dette ut til å synke ytterligere, ettersom maskinvaren krever mer strøm for å støtte kompleksiteten i prosjektet, som noen ganger, som i gameplayet nedenfor, kan inkludere hundrevis av NPC-er på skjermen samtidig.

Men bortsett fra dette, håndterer Nintendo Switch 2 faktisk Hitman: World of Assassination med nåde og generell letthet. Igjen, vi snakker ikke om et helt nytt spill her, men Hitman har aldri vært en lek å kjøre, og Switch 2 er i stand til å støtte og spille spillet jevnt når det både er forankret og i håndholdt er en triumf for både IO og Nintendo også. Jeg angrer ikke på at jeg anbefaler dette spillet til alle Switch 2 fans som ønsker å leve en dag i Agent 47s sko.