Hvor ble det av drømmen om Xbox?

HQ

Onsdag var en vanskelig dag for alle involverte. Microsoft satte i gang det som bare kan beskrives som et mindre blodbad med oppsigelser, der Xbox-divisjonen ble spesielt hardt rammet. Det er naturligvis mest utfordrende for de tusenvis av enkeltpersonene som mister jobben, men vi beklager også nedleggelsen av utviklere og kansellerte spill.

Santa Monica-baserte The Initiative ser ut til å ha blitt hardest rammet, med nedleggelse av både utvikleren og deres tittel Perfect Dark. Studioet var lenge ment å være en prestisjefylt utvikler, og hadde ved oppstarten en lang liste med tunge navn, alle bransjeveteraner. Men etter syv års utvikling virket det som om spillet deres fortsatt var langt fra ferdig, og hver gang vi så det, ble det møtt med ganske lunkne kommentarer - og nå går det rykter om at det ikke engang var ekte spill, men fullstendig skriptet.

Takk og god natt, ikke bare for Perfect Dark, men også for den prestisjetunge utvikleren The Initiative.

Det kommer derfor ikke som noen overraskelse at spillet ble skrinlagt, og man kan ikke unngå å lure på hvor mye prosjektet kostet uten å faktisk bidra med noe. Personlig sørger jeg imidlertid desto mer over Rares Everwild, nok et spill som ser ut til å ha vært under utvikling i lang tid. Dette er desto mer overraskende, for det så faktisk ut til å være i rute, og Microsofts spillsjef Phil Spencer snakket om hvordan han hadde spilt det på Rare så sent som i fjor høst, og Everwild prydet til og med Rares julekort for et drøyt halvår siden.

Dette er en annonse:

Jeg antar at testpublikummet rett og slett ikke syntes spillet var særlig morsomt, og at mye sannsynligvis måtte gjøres om, men uten garantier for at det ville bli bra, ble det lagt på hylla. Veldig trist for meg personlig, selv om jeg antar at det ikke kom til å bli en storselger med tanke på avgjørelsen (ingen kansellerer et spill som viser lovende takter og forventes å dra inn store penger) - og det faktum at skaperen av Banjo-Kazooie, Gregg Mayles, slutter i forbindelse med dette gjør også vondt.

Så sent som for seks og en halv måned siden kom Rare med det siste livstegnet fra Everwild da de sendte ut dette julekortet.

Andre som har blitt hardt rammet er Turn 10, som ser ut til å ha blitt halvert i størrelse, noe som åpenbart vil påvirke Forza Motorsport fremover, og ZeniMax Online, som sies å ha kansellert et kommende prosjekt, mens det svenske selskapet King har mistet 200 personer. I tillegg rapporteres det om oppsigelser hos utviklere som Halo Studios og Raven Software, samt halvparten av Xbox-brukerforskningsteamet (noe som risikerer å gå på bekostning av kvalitetsarbeidet).

Ifølge rapportene jobber, eller rettere sagt jobbet, rundt 20 000 mennesker på Xbox, og rundt 20 % ser ut til å ha fått sparken. Dette vil få konsekvenser, betydelig flere enn vi har sett så langt. Spill vil potensielt ta lengre tid å ferdigstille, oppdateringer til Xbox kan bli ytterligere forsinket, færre spill vil bli utgitt, størrelsen på spillene kan krympe, og så videre. Det ser heller ikke ut til at Microsoft er ferdig med oppsigelsene, og det snakkes om at mange manuelle roller vil bli erstattet av AI.

Dette er en annonse:

Sarah Bond (til høyre) har vært sjef for Xbox en stund nå og rapporterer til Phil Spencer (til venstre).

Dette er absolutt mulig i noen tilfeller, og jeg kan forestille meg at det på noen områder til og med kan være en forbedring. Men jeg kan også se for meg at det på andre områder vil være en forverring. Jeg har vanskelig for å tro at vi er kommet dit at kunstig intelligens i kreativt arbeid kan overraske oss og gi oss det personlige preget som så ofte skiller et mesterverk fra noe mer intetsigende. På den annen side kan jeg se for meg at kunstig intelligens vil være en fenomenal betatester og ypperlig til å rendere teksturer og lignende repetitive oppgaver.

Den tidligere nevnte Phil Spencer kommenterte avgjørelsen som følger :

"For å posisjonere spill for varig suksess og gjøre det mulig for oss å fokusere på områder med strategisk vekst, vil vi avslutte eller redusere arbeidet i visse deler av virksomheten og følge Microsofts eksempel med å fjerne ledelseslag for å øke fleksibiliteten og effektiviteten."

I samme innlegg skriver han også at målet er å "beskytte det som er vellykket og konsentrere innsatsen om områder med størst potensial, samtidig som vi lever opp til de forventningene selskapet har til virksomheten vår". For meg høres dette ut som om Microsoft er i ferd med å revurdere strategien sin grundig. De fleste har lenge mistenkt at de heller vil selge spill enn konsoller, og selv om de nok vil fortsette å ha både bærbare og hjemmeenheter, ser disse ut til å bli stadig mer PC-relaterte og kan godt bli produsert av andre. Det er rimelig å forvente at det vil bli stilt tøffere krav til nye ideer i fremtiden, noe som krever en klar plan og strategi før man skriver ut en sjekk for utvikling.

Game Pass ser ut til å forbli en hjørnestein for Microsoft.

Noe som imidlertid ikke ser ut til å bli påvirket, er Game Pass. Selv om den siste tidens utvikling kan høres apokalyptisk ut, sier Microsoft at de har over 40 prosjekter under utvikling, så det vil ikke mangle på nye spill, av varierende kvalitet, ettersom stor variasjon er helt nødvendig for en tjeneste som Game Pass. Det er heller ikke sannsynlig at skyinvesteringene vil avta, snarere tvert imot.

Jeg tror likevel utviklerne har grunn til å være bekymret. Tiden da Spencer kjøpte studioer, lovet blanke sjekker og evig støtte til lidenskapsprosjekter, er definitivt forbi. Ideelt sett ønsker de å gi ut spill og ta så liten risiko som mulig. Bedre enn å utgi andres titler. En tjeneste som Game Pass krever imidlertid mange egne spill (akkurat som Netflix ville vært ubrukelig uten sine egne filmer og serier), så jeg tror ikke de kommer til å forlate spillutvikling helt. På den annen side blir det tryggere, og utviklingen må holde seg innenfor visse grenser.

Bethesda vil ikke få frie tøyler til å lage nye spillserier igjen; fra nå av er det Fallout og Elder Scrolls som gjelder.

Derfor tror jeg at tredjepartsprosjekter som Contraband og Hideo Kojimas OD kan være på vei ut, mens deres egen IP som Ara: History Untold og Ninja Theorys Project Mara også er i faresonen. Det er også uklart om Forza Motorsport vil overleve på samme måte som før. Den må fornyes fullstendig, og det er fullt mulig at Forza Horizon tar over helt. Jeg tror også at etablerte, men mer salgssvake merker som Quake og Wolfenstein kan bli nedprioritert i fremtiden.

Det er bare noen få år siden Microsoft, med Spencer i spissen, kjøpte Bethesda og erklærte at avtalen handlet om eksklusive spill. Den gang sa han også at han ikke var tilhenger av spekulasjoner om at Xbox-spill skulle komme til andre formater. Dette har nå blitt fullstendig revurdert, og det er ikke av vennlighet eller noe sånt, men er strengt tatt en forretningsbeslutning. Xbox-salget var ikke sterkt nok til å rettferdiggjøre eksklusivitet, og etter oppkjøpet av Activision Blizzard ble det ulovlig å opprettholde eksklusivitet.

Oppkjøpet av spillgiganten Activision Blizzard markerte et tydelig vendepunkt i Microsofts strategi, ettersom de ikke klarte å gjøre Call of Duty eksklusivt.

Dette er imidlertid bare den siste kontroversen som involverer Phil Spencer, en person som lenge har hatt en fremtredende posisjon i spillverdenen. Han overtok Xbox One før lanseringen etter Don Mattricks katastrofale periode, og begynte reisen som har ført oss dit vi er i dag. Men reisen har vært lang og vanskelig. Selv om det tar tid å snu en skute, har Microsoft, til tross for sin enorme kapasitet, slitt med å få ut de spillene de trengte, og de som har kommet ut, har ofte ikke vært gode nok. Dessuten har verken Halo 5: Guardians eller Halo Infinite gjort noen lykkelige og bidratt til å deflatere Master Chiefs eventyr. Følelsen er at Xbox Game Studios har manglet et godt og tydelig lederskap, og det mangler ikke på vitner som sier at utviklingen ofte har vært litt for kaotisk hos så godt som alle de store studioene.

Over tid har dette ført til to radikalt forskjellige perspektiver på Spencers prestasjoner. Det ene kommer fra spillere som har blitt stadig mer kritiske til det de oppfatter som en person som lover ting, men som for sjelden leverer. Det andre kommer fra Microsoft, som ser ut til å være veldig fornøyd med hans prestasjoner. Mens den førstnevnte gruppen inkluderer de som mener Spencer burde gå av, har Microsoft i stedet forfremmet ham flere ganger og fornyet tilliten til ham. Dette var også tilfellet nylig, da det ble bekreftet at han ville forbli i stillingen.

Microsoft jobber med ny Xbox-maskinvare som de gjerne vil at vi skal kjøpe, men for å gjøre det må de bygge langsiktig tillit og få den til å føles fremtidssikker. Og ... er jeg den eneste som mener at de ikke gjør en utmerket jobb på dette området for øyeblikket?

Spillere drømmer naturligvis om en ny førsteklasses Halo, flere nye tunge actionspill og rollespill av den typen Xbox ble kjent for, samtidig som Microsoft har en større overordnet strategi og en spilldivisjon som genererer mer og mer penger. Den førstnevnte gruppen er naturlig nok misfornøyd, mens den sistnevnte er rimelig fornøyd. Spencer er en av de mektigste personene i Microsoft i dag, men han er ikke sjef for selskapet (det er Satya Nadella), og det er ikke et tegn på vennlighet å beholde ham.

Kort sagt, denne uken har vært en tragedie for alle som mistet jobben, og et klart tilbakeslag i Microsofts strategi fremover. Forhåpentligvis får Xbox det til med interessant maskinvare der positive nyheter kan dominere strømmen for merkevaren, som nå føles nærmest torpedert, men det er også en risiko for at dette bare er begynnelsen på flere nedleggelser og et betydelig mer tilbakeholdent Microsoft som foretrekker å jobbe med bare noen få sterke merkevarer og blander AI inn i produksjonen i en slik grad at spillene føles upersonlige og sterile. Svaret må vi vente noen år på, men onsdag 2. juli 2025 er dessverre en dato spillverdenen aldri kommer til å glemme.