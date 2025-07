Ni tegneserier som alle Batman-fans bør lese

HQ

Takket være Christopher Nolan og Matt Reeves, og utvikleren Rocksteady, har Batman blitt superhelten av betydning i den senere tid. Fans har alltid elsket eventyrene til Bruce Waynes borgerverner, men når det gjelder DC, har Batman stort sett vært den eneste figuren som har hatt suksess utenfor de trykte bøkene de siste tiårene. Men bare fordi han er et popkulturelt ikon, betyr ikke det at tegneseriene han spiller hovedrollen i, er dårlige. Tvert imot er de noen av DCs beste, og her er bare ni alternativer som viser hvor kompleks en karakter Bats virkelig er.

Batman: År én

Tematisk sett gir det mening å begynne med Frank Millers opprinnelseshistorie, siden den fortsatt er gullstandarden Batman opprinnelseshistorie. Year One gjør akkurat det som står på boksen, den forteller om det første året med eventyrene til Batman, hvor han begynner sin kriminalitetsbekjempelse og tar seg av stadig mer voldelige og hensynsløse skurker på veien. Den er rotfestet, dyster og mørk, som man kunne håpe av en Batman -historie. Hva mer kan man ønske seg?

Batman: Den lange halloween

Det er også en tematisk grunn til at vi har valgt ut og plassert The Long Halloween her, og det er at det i hovedsak er en Year Two historie. Den følger et helt kalenderår og ser hvordan Batman står overfor å spore opp og stoppe en morder som har vært ute etter mange av Gothams kriminelle elite. Dette er mer en forbløffende detektivhistorie enn Year One, der Batman følger tråder og ledetråder mens han fortsetter sin reise for å bli verdens beste detektiv.

Batman: Et dødsfall i familien

En av de tidligere fortellingene med Dark Knight, A Death in the Family utforsker de opprivende hendelsene som førte til at Joker drepte Jason Todd, den første Robin. I Batman jakter den ikoniske psykopaten over hele verden, i et forsøk på å hindre ham i å selge farlige våpen for å tjene raske penger som kan finansiere hans skremselspropaganda. Men snart havner Robin i skuddlinjen, og Batman klarer ikke å redde Boy Wonder, noe som er et eksempel på hvorfor Joker fortsatt i dag er Batmans største fiende.

Batman: Knightfall

Riktignok så det en stund ut til at Bane skulle ta over som Batmans største trussel, noe Knightfall dokumenterer. Den utforsker opprinnelsen til den mektige skurken og ser hvordan han kom til Gotham City, plaget Bruce Wayne ved å trekke i tråder bak kulissene, og til slutt, da Batman var på sitt svakeste, knuste ham mentalt og fysisk. Hvis du lurte på hvor Nolan fikk inspirasjonen til The Dark Knight Rises fra, er dette historien, selv om filmen ikke utforsker de siste hendelsene som førte til at Jean-Paul Valley (alias Azrael) overtok kappen og ble en mye mer hensynsløs og ondskapsfull Batman 2.0, noe den beseirede Bruce Wayne ikke kunne sitte passivt og akseptere.

Batman: The Killing Joke

Vi anbefalte nettopp historien der Joker dreper Robin, så hvorfor ikke bygge videre på den med en historie der Joker permanent forkrøpler Barbara Gordon, eller som hennes alter ego kalles, Batgirl/Oracle. The Killing Joke utforsker hvordan Joker ble født og drevet til vanvidd, den ser hvordan han fortsetter å ta hevn ved å skape kaos i Gotham City og til og med ved å ta Commissioner Gordon som gissel og skyte Barbara i ryggraden i prosessen, og deretter ser vi hvordan Batman går frem for å redde den viktige byfunksjonæren og sin kjære venn. Det er en mye kjappere historie enn noen av de foregående på listen, men like underholdende.

Batman: Hush

Leter du etter et annet godt eksempel på Batman mange kjenner ham som i dag? La oss henlede oppmerksomheten din på Hush, en flott historie der Bruce Wayne plages av en ny skurk som har forvridd mange av Gothams mest kjente skurker og til og med Bruces allierte etter sitt eget forgodtbefinnende. Men hvem er denne maskerte mannen, dette mesterhjernen som håndterer kriminalitet som en kirurg bruker en skalpell? Det er nettopp det Batman blir bedt om å finne ut av i denne komplekse historien, der Bruce nok en gang får satt sine utmerkede detektivferdigheter på prøve.

Batman: The Court of Owls Saga

Vi elsker en Batman historie der Bruce Wayne må løse et forbløffende mysterium, og hvis du også gjør det, er The Court of Owls Saga et must å lese. Her finner vi en Batman som plages av tanken på at det finnes en mektig organisasjon i hjertet av Gotham City, som trekker i trådene og styrer den, en organisasjon som ikke finnes på papiret noe sted. Så er den virkelig? Bruce tror det i hvert fall, og etter å ha snudd nok steiner finner han seg selv i denne gruppens vold og som byttedyr for deres mektige agent, en kriger som presser Batman ut over hans grenser.

Den mørke ridderen vender tilbake

For mange er dette historien som definerer Batman, den største fortellingen med Caped Crusader. Denne historien kommer fra Miller, den samme forfatteren som skrev Year One, og følger en mye eldre Batman, en pensjonert helt som midt i å være vitne til at Gotham City faller ytterligere i uorden i hendene på ustoppelige kriminelle, bestemmer seg for å ta den støvete kåpen sin ut av kommoden og vende tilbake som Batman for å skape frykt i hjertene til de kriminelle og for å vekke en følelse av håp hos de gode og ærlige sivile. Det er en mer brutal versjon av Batman som presenteres her, en versjon som var nok til å vise at tegneserier kan være mye mer enn underholdning for barn da den opprinnelig ble utgitt på 1980-tallet. Den dag i dag, nesten 40 år senere, er den fortsatt en av de mest sentrale tegneserielesningene.

Batman som ler

Denne er ærlig talt ikke på langt nær så ikonisk eller velskrevet som The Dark Knight Returns, men The Batman Who Laughs er definitivt en minneverdig fortelling, rett og slett på grunn av karakterene den introduserer. Premisset er enkelt. En multiversal Batman har kommet til Bruce Waynes virkelighet, men dette er ikke den Caped Crusader vi kjenner, det er en forvridd og utskjelt versjon som har blitt korrumpert av Jokerens galskap etter endelig å ha satt en permanent stopper for skurken, og brutt hans eneste regel ved å begå drap. I filmen ser vi hvordan denne Batman Who Laughs slår til mot Bruces verden og dreper alle som kommer i veien for ham, mest for moro skyld, samtidig som han støttes av en like dødelig skytevåpenbevæpnet alternativ Batman kjent som The Grim Knight, som vil hevne seg på en Commissioner Gordon, for å ta igjen på den som satte en stopper for hans egen dødelige og effektive kriminalitetsbekjempelsesstil i hans egen verden. Det sier seg selv at Batman blir presset til det ytterste når han får i oppgave å overvinne ikke bare én, men to dødelige versjoner av seg selv for å redde dagen.

Har vi gått glipp av noen Batman-tegneserier som du anser som et must å lese? I så fall, gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.