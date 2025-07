Bli kjent med Fantastic Four ved å lese disse seks tegneseriene

HQ

Det er snart tid for Marvels First Family å gå inn på Marvel Cinematic Universe. The Fantastic Four: First Steps har kinopremiere i juli, og for mange fans kan dette være deres første møte med det ikoniske superteamet. Til tross for at de har en arv som er lengre og mer utbredt enn mange av de mer populære heltene i nyere tid, har Fantastic Four ikke slått like godt an i moderne medier, men det kommer de snart til å gjøre. Så hvorfor ikke komme i gang med å bli kjent med Fantastic Four ved å lese noen av tegneseriene eller de grafiske romanene deres?

Fantastic Four har eksistert i flere tiår, og vi har plukket ut en håndfull alternativer som er ideelle for å lære mer om det New York-baserte teamet, og som er lette å få tak i.

Fantastic Four: Den komplette samlingen Vol. 1

Dette er et godt sted å starte, siden det samler en håndfull historier og eventyr skrevet av Jonathan Hickman. Den fungerer som et lynkurs i hvem Fantastic Four er, introduserer stadig flere skurker og andre helter, og viser hvordan dette superteamets rekkevidde strekker seg ut i kosmos og multiverset, og beviser at få har kunnskaper og ferdigheter som kan matche deres utholdenhet, intelligens og samarbeid. Det er også et fascinerende innblikk i Reed Richards' psyke, som viser at denne karakteren, i likhet med Tony Stark på mange måter, hele tiden utkjemper en indre krig der hans menneskelighet kjemper mot hans enorme intellektuelle evner, evner som kan få ham til å gå ut over grunnleggende menneskelige behov for å bli en interdimensjonal beskytter. Det sier seg selv at det ikke er noe man kan påta seg samtidig som man har et lykkelig ekteskap og en lykkelig familie...

Hva skjedde med De fantastiske fire?

Dette er et flott sted å begynne å lese om Fantastic Four, for det er starten på en helt ny serie med den berømte familien i hovedrollen. Denne historien begynner allerede i 2022, og handler om hvordan Fantastic Four i hovedsak blir utstøtt og utskjelt for sin rolle som beskyttere, fordi de går for langt i møte med en eksistensiell trussel. For å hindre en invasjon bestemmer Reed seg for å sende en del av New York gjennom tiden for å dukke opp igjen ett år senere. For dem som er fanget i området som ble sendt gjennom tid og rom, er tiden borte marginal, men for dem som er utenfor, må det gå et helt år, og familier splittes og blir fortvilet, foreldre uten barn, barn uten foreldre og til og med Fantastic Four uten superbarna sine. I denne serien fortsetter familien å gjøre alt de kan for å beskytte jorden, men i løpet av denne prosessen oppstår det en økende kløft mellom dem selv og menneskeheten.

Borgerkrigen

Civil War i MCU handlet i stor grad om Captain America og noen få helter mot Iron Man og noen få av hans egne helter, men i tegneseriene var dette en mye større hendelse, der til og med Fantastic Four var sterkt involvert. Etter en stor katastrofe som involverer et ungt superteam og en gjeng med superskurker, og som utraderer en rekke sivile, bestemmer myndighetene seg for at nok er nok og vil ha restriksjoner på supermennesker og borgervernere. Noen er enige i at dette må skje, andre er mindre enige, og her finner vi Fantastic Four i midten, der Reed Richards for eksempel forsøker å finne ut hva som er best å gjøre ved å bruke sitt enorme intellekt. Dette er selvsagt ingen enkel sak, og relasjonene blir presset til det ytterste.

Fantastic Four: Livshistorie

Mens de fleste av Fantastic Fours eventyr foregår i nåtiden, i en verden fylt av moderne helter og skurker, vil den kommende filmen i stedet ta oss med til et alternativt univers der heltene våre fortsatt lever i en post-futuristisk tilværelse. Fantastic Four: Life Story er kanskje det nærmeste eksemplet på hvordan dette ser ut i dag, en fascinerende utforskning av Marvels First Family satt i et 1960-tallsbakgrunn og brukt til å markere 60-årsjubileet. Den presenterer en post-futuristisk verden, ser teamet håndtere geopolitiske spørsmål og et teknologisk kappløp rundt om i verden, og også den store og fryktinngytende Galactus' komme, en historie vi alle vil bli kjent med om et par uker.

Fantastic Four: Galactus' komme

Dette er en mer moderne og tilgjengelig versjon av en av Marvels kanskje mest berømte historier, Galactus Trilogy of the Fantastic Four. Opprinnelig skrevet på 60-tallet av Jack Kirby og Stan Lee, banet denne epoken vei for mye av Marvel slik vi kjenner den i dag, og når det gjelder hva den forteller, vel ... det er ganske åpenbart. Hovedpoenget her dreier seg om superteamet som forbereder seg på Galactus' ankomst og deretter håndterer den hevngjerrige kosmiske entiteten i et forsøk på å beskytte jorden mot fullstendig ødeleggelse. Det er imidlertid aldri så enkelt som dette, for her må teamet også forholde seg til andre trusler, ulike nye fraksjoner som dukker opp, som Inhumans, utfordringene med å planlegge det første superheltbryllupet noensinne, og mye mer. Det er en glimrende smakebit av det som gjorde Marvel så bra fra starten av.

Hemmelige kriger

Til slutt har vi en annen ensembleinnsats som vil bli svært populær om noen år når den kommer som den sjette Avengers filmen. Secret Wars er i bunn og grunn en av de største katastrofene i Marvel historien, der vi ser hvordan tilværelsen i praksis ødelegges og deretter settes litt sammen igjen av en allmektig gudekeiser Doctor Doom, som brukte evnene sine til å smi Battleworld. Dette riket, som består av utsnitt av Marvel eksistens fra før, er befolket av flere helter og skurker, inkludert en Fantastic familie som etter å ha trodd at Reed var død, til slutt tar Doom sin side, der Invisible Woman blir hans brud, The Thing blir hans beskytter, og Human Torch bokstavelig talt blir solen som lyser opp verden. Men det varer ikke lenge, for superbarna begynner å stille spørsmål, og andre fraksjoner som har klart å unnslippe tilintetgjørelsen, kryper ut av treverket, inkludert den virkelige og levende Reed Richards og også et ondskapsfullt og overordnet alternativ kjent som The Maker.