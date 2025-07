8 tegneserier som alle Wolverine-fans bør lese

HQ

Selv om noen vil hevde noe annet, vil mange si at den mest berømte Mutant i verden av Marvel er Wolverine. Den klønete og regenererende mannen, plaget av sin fortid og sine synder, drevet av et raseri som bare tilfredsstilles når han tar ut sitt raseri på kjeltringer og skurker, er også en av de mest kjente figurene i Marvels armada. Få kjenner ham som Logan, og enda færre som James Howlett, men han har overskredet generasjoner (bokstavelig og billedlig talt, både i historien og blant publikum), og den dag i dag er han fortsatt en fanfavoritt takket være Hugh Jackmans innsats som superhelt.

Mens du kan se en rekke gode Wolverine historier i form av film og TV, det være seg de utmerkede animasjonsseriene X-Men eller til og med filmer som Logan og den undervurderte The Wolverine, er den berømte figuren også en titan i tegneserier. For å hjelpe deg med å bli bedre kjent med Logan på papir, har vi valgt ut åtte lett tilgjengelige tegneserier som er verdt å sjekke ut, og som har Wolverine som enten hovedperson eller nøkkelfigur.

Wolverine: Opprinnelse

Det finnes mange historier som utforsker Wolverines begynnelse, men den som ser ut til å skille seg mest ut, er Origin. Denne historien tar utgangspunkt i starten av Wolverines liv, der han dukker opp som barnet James Howlett, som etter en rekke hendelser knyttet til mutasjonen han har utviklet, blir tvunget til å forlate hjemmet sitt og flykte ut i naturen. Howlett finner et nytt hjem i en brutal gruveleir, der tålmodigheten hans ofte blir satt på prøve, og til slutt våkner udyret i ham, Howlett dør og Logan blir født. Siden Wolverine er en svært gammel mutant, utspiller denne historien seg et par århundrer før vår egen tid.

Wolverine: Weapon X

Vi har utforsket hvordan Wolverine ble født, men hvordan ble han et nesten uutslettelig verktøy skapt for vold? Det er dette Weapon X tar for seg, og vi får se Logan gå gjennom overgangen til adamantium og til og med bli hjernevasket og tvunget til å utføre oppgaver og ordrer for sine håndterere. Det er en brutal fortelling som viser hvilke prøvelser Wolverine har måttet gjennomleve, og som forventet tar han til slutt hevn og slipper raseriet løs på dem som holdt ham fanget.

X-Men: Days of Future Past

En av de mest definerende historiene i X-Men historie. Den handler om hvordan Mutant -teamet får i oppgave å stoppe en grusomhet i fortiden for å forhindre at en utrolig dyster fremtid tar form. Den utspiller seg i to perioder, det 20. århundre, hvor et yngre team får i oppgave å stoppe et attentat som ville føre til at Sentinel roboter til slutt ble satt i masseproduksjon, og også i den mørke fremtiden, hvor ikke bare Mutants, men hvert eneste menneske er prisgitt disse fordomsfulle robotene. Wolverine Som forventet er han en av de få som overlever i denne harde fremtiden, og han er naturligvis en nøkkelperson i tidslinjeforskyvningsplanen.

Claremont & Millers Wolverine

For å gjøre det klart, denne serien heter egentlig bare Wolverine, men det er ærlig talt en sikker måte å bli forvirret på om hvilken serie jeg refererer til. Å kalle den Claremont & Miller's Wolverine, oppkalt etter superstjerneskaperne Chris Claremont og Frank Miller, fjerner den forvirringen fullstendig, ettersom dette er en av de beste tegneseriene som noensinne har hatt Logan ved roret. I Wolverine drar han til Japan for å gjenvinne tapt ære og til slutt vinne den vakre Marikos hånd, en kvinne som Logan lenge har vært betatt av. Dette er et fantastisk tegnet eventyr med noen flotte temaer og nøkkeløyeblikk som ytterligere understreker hvorfor Wolverine er en klassiker den dag i dag.

House of M

En annen enormt viktig hendelse som kom til å definere Marvel lore i mange år fremover. House of M dreier seg egentlig om Wanda Maximoff, som her mister kontrollen som Scarlet Witch og begynner å rive verden i stykker. X-Men - inkludert Wolverine - og Avengers kommer sammen for å stoppe Wanda og redde verden i prosessen, men det er aldri så enkelt som det, da Magneto finner seg selv i ligningen og slites mellom å hjelpe til med å redde Wanda, som i denne serien er hans adoptivdatter, eller å bruke kreftene hennes til å sette sine egne ambisjoner ut i livet.

Wolverine: Enemy of the State

Det er faktisk overraskende vanlig å se Wolverine bli hjernevasket eller lurt til å gjøre noe forferdelig (mer om det senere ...), og det er nettopp dette Logan finner på igjen i Enemy of the State. I denne serien ser vi The Hand og Hydra forvrenge Wolverine til et redskap for sine egne ønsker og deretter rette ham mot sine tidligere superkolleger, slik at de kan gjenoppstå som kontrollerbare drapsmaskiner for den forbryterske organisasjonen. Wolverines klør smaker blod, men Logan bryter seg til slutt løs fra hjernevasken og vender raseriet sitt mot dem som brukte ham som våpen.

Wolverine: Coyote Crossing

En av de nyere Wolverine -seriene, Coyote Crossing, tar faktisk utgangspunkt i noen få utgaver av den nye serien Wolverine som ble utgitt på begynnelsen av 2000-tallet. Logan rusler inn i en liten by sør i Amerika, på grensen til Mexico, og gjør en dyster oppdagelse som får ham til å ta affære på den måten han er best på, en måte som få andre kan matche. Selv om dette utgjør en større Wolverine -serie, går Coyote Crossing faktisk over flere hefter, noe som gjør den til en egen serie.

Wolverine: Old Man Logan

Vi snakket om hjernevask tidligere, ikke sant? Old Man Logan er kanskje det mest brutale eksemplet på det, ettersom den viser hva som skjer når Mysterio lurer Wolverine til å tro at X-Men Mansion er under angrep, bare for å få ham til å drepe alle kollegene sine på brutalt vis og kickstarte en ny æra ledet av superskurker. Old Man Logan Deretter fortsetter filmen flere tiår senere i et postapokalyptisk Amerika som har blitt splittet opp mellom ulike superherrer, og Wolverine er på oppdrag med Hawkeye og står overfor flere skurker, blant annet en svært grusom og sadistisk gruppe som består av The Incredible Hulks innavlede barn. Jepp, dette er ingen dans på roser, men det er hensynsløst, minneverdig og en flott måte å avslutte denne reisen med Logan på.