YouTubere kan forandre spillindustrien for alltid - Stop Killing Games forsøker å tvinge spill på den politiske agendaen

I juli 2018 lanserte youtuberen Ross Scott en video om racingspillet The Crew. Videoen var i hans typiske format: en grundig og humoristisk gjennomgang av spillet, i dette tilfellet formet som en biltur gjennom det store, åpne kartet basert på USA. Til slutt fikk videoen imidlertid en mer alvorlig tone.

"Ja, dette spillet kommer til å dø. Det er avhengig av en sentral server, og verken Ubisoft eller Ivory Tower har kommet med noen uttalelse om en plan for livets slutt. Så uten guddommelig inngripen kommer du aldri til å kunne spille dette spillet i fremtiden," var Scotts melding på den tiden.

Spådommen viste seg å være nøyaktig. I 2024 stengte Ubisoft serverne sine, og The Crew, et spill hvis DNA er 95 % enspiller, ble uspillbart. Gudene hadde ikke grepet inn. Men så tok Scott saken i egne hender.

I dag er Scott ikke "bare" en YouTuber. Han er også mannen som kan endre spillandskapet for alltid.

Siden april 2024 har han med kampanjen "Stop Killing Games" forsøkt å nå ut til politikere, advokater, forbrukergrupper, ja, alle som har makt til å redde fremtidens spill. Det har vært hardt arbeid, noe som gjenspeiles i YouTube-kanalen hans, Accursed Farms. Det er få morsomme miniatyrbilder og humoristiske videoer.

Det meste handler om Stop Killing Games -bevegelsen, som nå nærmer seg et potensielt avgjørende vendepunkt.

Spillet som indirekte startet Stop Killing Games-kampanjen - Ubisofts The Crew. // Ubisoft

Et nytt håp

Når jeg får tak i Scott via videolink, har han nettopp kommet ut av et langt møte. Nok et møte. Det siste halvannet året har vært en eneste lang kampanje, der Scott og andre frivillige i initiativet har forsøkt å gjøre politikere og dommere oppmerksomme på problemet.

Flere av sakene - særlig de som involverer The Crew - har blitt henvist til høyere rettsinstanser i land som Frankrike, Tyskland og Australia. I de fleste tilfellene har imidlertid forsøkene på å sikre bedre forbrukerbeskyttelse i spillbransjen endt med avslag eller blindspor. Andre ganger har det til og med resultert i regelrette byråkratiske labyrinter.

"Da vi begynte, mistet vi omtrent en måneds arbeid på å forfølge blindveier", minnes Scott. "Jeg ble overrasket over å høre at så mange regjeringer ikke hadde klare lover om denne situasjonen. Da vi opprinnelig ringte til Forbruker Europa i fjor, fikk vi forskjellige svar fra ulike kontorer. Noen sa at det ikke var noe vi kunne gjøre, fordi det dreide seg om lisensavtaler. Andre sa at utviklerne måtte støtte spillene på ubestemt tid, og en annen sa at det ikke fantes noen klare lovbestemmelser om dette."

Da Scott lanserte videoen " The end of Stop Killing Games" for tre uker siden, var tonen derfor resignert. De fleste forsøkene hadde mislyktes, og nå var det egentlig bare ett forsøk igjen, et siste skudd i bøssen. Det var det store skytset - et europeisk innbyggerinitiativ - men det ville også kreve mye innsats - minst én million gyldige underskrifter, fordelt på minst sju EU-land.

På det tidspunktet hadde innbyggerforslaget så vidt nådd en halv million underskrifter, og med bare litt over en måned igjen til fristen 31. juli så det dystert ut. Men plutselig tok det av. Initiativet fikk momentum - ikke minst på grunn av en god dose YouTube-drama - og plutselig tok kampanjen fart. Den 3. juli nådde initiativet den nødvendige millionen underskrifter.

I skrivende stund, med drøyt to uker igjen til fristen går ut, har initiativet samlet inn drøyt 1 360 000 underskrifter. Men det betyr ikke nødvendigvis at innbyggerinitiativet vil gå gjennom. Underskriftsinnsamlinger på nettet har en tendens til å tiltrekke seg mange ugyldige underskrifter, så Scott er ikke klar til å feire ennå.

"Vi har flere underskrifter, men vi har fortsatt ingen data om hvor stor andel av dem som kan forventes å være gyldige. Så det er vanskelig å si hvor mange som er ekte, men vi er optimistiske, antar jeg."

Mannen i begivenhetenes sentrum - YouTuber Ross Scott. // Ross Scott

Et større problem?

Hva handler innbyggerinitiativet om? Det handler ganske enkelt om å forhindre at spillutgivere gjør spill uspillbare ved å kreve nettfunksjonalitet og deretter stenge serveren. Eller, som bevegelsen kaller det, å "drepe" spill.

Det kan høres ut som et sterkt utsagn. Men det understreker at det er viktig hvordan vi snakker om spill. Utgiverne selv snakker om å "legge ned" spill. Eller de sender dem "i pensjon". Det er ikke slik Scott ser det. Han mener at de dreper dem.

"Den frasen kom faktisk ikke fra meg. Det kom fra en av seerne mine. Jeg tenkte: "Det er ganske bra." Det er rett på sak. Kanskje vi burde ha kalt det "Slutt å ødelegge spill" i stedet, for å unngå oversettelsesproblemer. Noen trodde nemlig at vi prøvde å forby voldelige spill eller noe sånt gjennom oversettelsen. Men vi ville ikke ha noe som save video games fordi det er en slags synder i dette. Det er en aktiv beslutning som blir tatt av bransjen når dette skjer."

Men hvorfor stenge ned spill i det hele tatt? Spillbransjen kan ha mange motiver - og de fleste av dem er, ikke overraskende, økonomiske. Men det kan også være juridiske eller tekniske årsaker til at spill slutter å fungere.

Først og fremst krever nettspill som The Crew kontinuerlig vedlikehold. Spillet trenger oppdateringer for å fungere med de nyeste PC-ene. Og spillets servere må vedlikeholdes. Dette kan ofte lønne seg fordi spillerne bruker penger i spillet gjennom mikrotransaksjoner.

På et tidspunkt går imidlertid ikke regnestykket lenger opp. Det kan skyldes at spillerne går videre til et annet spill. Eller fordi lisenser for tredjeparter, som for eksempel musikk, må fornyes. I slike tilfeller blir mange spill offer for kald kalkulasjon. Dette gjelder spesielt for såkalte live service-spill, der vi har sett eksempler på at spill stenger etter noen år eller til og med noen måneder.

Men også populære og lønnsomme spill kan risikere å bli lagt ned for godt. Dette var for eksempel tilfellet med Overwatch. Spillet ble solgt til full pris da det ble lansert i 2016 og vant flere priser for årets spill. Seks år senere tjente spillet fortsatt penger gjennom mikrotransaksjoner, men det måtte likevel legges ned for å gi plass til etterfølgeren Overwatch 2.

Ifølge Stop Killing Games og dets mange støttespillere er en slik praksis ikke bare skadelig for forbrukerne, som har betalt for et produkt som ikke lenger fungerer. Det skader også bransjen som helhet. Alt det harde arbeidet som utviklerne har lagt ned i Overwatch, er nå tapt, og fremtidige spillere vil ikke lenger kunne prøve det prisbelønte spillet.

For å forhindre denne praksisen foreslås det et krav om at utviklerne, når de ikke lenger ønsker å støtte et spill, i det minste må etterlate spillet "i en funksjonell (spillbar) tilstand".

"Initiativet tar spesifikt sikte på å hindre utgivere i å deaktivere dataspill eksternt før de har sørget for rimelige midler for at disse dataspillene kan fortsette uten utgiverens medvirkning", heter det i beskrivelsen av det europeiske innbyggerinitiativet.

Stop Killing Games kjemper hardt for å bevare spill og beskytte forbrukernes rettigheter. // Stop Killing Games

Bransjen slår tilbake

Stop Killing Games har vært tydelig i sin kommunikasjon fra første stund. Likevel har andre YouTubere kritisert Stop Killing Games for å kreve at spillutviklere skal støtte spillene for alltid - et urealistisk krav som gruppen aldri har stilt. De vil ganske enkelt at utviklerne skal la spillene være spillbare. Men dette "bare" er kanskje ikke så enkelt likevel.

Dagen etter at det europeiske innbyggerinitiativet nådde den nødvendige millionen underskrifter, meldte en ny, mektig stemme seg inn i debatten: Video Games Europe.

Video Games Europe er en europeisk lobbyorganisasjon og bransjeforening. Blant medlemmene er 21 av de største spillutgiverne (hvorav bare et flertall faktisk har hovedkontor i Europa), deriblant Microsoft, Nintendo, Sony, EA, Ubisoft og Epic Games. Kort sagt, alle de store navnene i bransjen. Organisasjonen omfatter også flere nasjonale bransjeforeninger, blant annet Games Denmark.

Video Games Europe tar til orde for "selvregulering i bransjen" når det gjelder for eksempel de omstridte loot boxes, som medlemmene samlet tjener milliarder av euro på hvert år. Mange har stilt spørsmål ved om de faktisk har tatt tak i problemet. Blant dem er Danish Consumer Council, som i fjor, sammen med en rekke andre europeiske bransjeorganisasjoner, gikk til søksmål mot flere av Video Games Europes medlemmer.

Dagen etter at det europeiske innbyggerinitiativet passerte én million underskrifter, publiserte Video Games Europe et posisjonspapir der de forklarte sin holdning på Stop Killing Games.

I det fire sider lange dokumentet legger Video Games Europe ikke fingrene imellom. De argumenterer blant annet for at Stop Killing Games faktisk vil ha motsatt effekt hvis det blir lov. At det vil kvele den europeiske spillindustrien og drepe fremtidige spill.

"Det vil ha en avskrekkende effekt på spilldesign og fungere som en barriere for å gjøre slike spill tilgjengelige i Europa", står det.

I en spillbransje som allerede er under sterkt press, kan slike advarsler høres illevarslende ut. Men holder argumentet vann?

Mye tyder på at dokumentet enten er skrevet i all hast, eller at forfatterne bevisst forvrenger budskapet i Stop Killing Games. De skriver blant annet at initiativet omfatter "et krav om å tilby nettbaserte tjenester så lenge en forbruker ønsker det, uavhengig av prisen som betales", noe som ikke står noe sted, verken på innbyggerinitiativet eller på nettstedet til Stop Killing Games. Der står det faktisk svart på hvitt at de går inn for det motsatte: "Vi er for at utgivere skal kunne avslutte støtten til et spill når de selv ønsker det."

Når det er sagt, inneholder dokumentet også en rekke mer solide argumenter. Totalt lister Video Games Europe opp ti grunner til at Stop Killing Games ikke vil fungere, fordelt på konsekvenser for henholdsvis forbrukere, spillutviklere og IP-lovgivning.

Mange av argumentene undergraver imidlertid Video Games Europes egne medlemmer. Ikke med ord, men med handling.

Et godt eksempel er The Crew 2. I likhet med forgjengeren er spillet hovedsakelig et enspiller-spill, men det krever en konstant internettforbindelse for å fungere og har visse sosiale elementer. Selv om det ifølge Video Games Europe vil kreve alle slags tekniske og opphavsrettslige ofre å gjøre spillet tilgjengelig i en offline-versjon når støtten en dag opphører, er det likevel akkurat det Ubisoft har lovet. Og andre har gjort det før. Blant annet kan Gran Turismo Sport nå spilles offline, mens Knockout City - et flerspillerspill fra Velan Studios - kan spilles via private servere.

Scott har et overraskende svar: De aller fleste utviklere - også av spill der online-elementer er en del av selve strukturen - oppfyller allerede indirekte det potensielle kravet om en spillbar offline-versjon.

"La oss si at du utvikler et spill, og at det er avhengig av en ekstra tjeneste som er online. Men mens du utvikler det, går den tjenesten ned. Som utvikler vil du ikke måtte stoppe alt arbeidet ditt bare fordi den aktuelle tjenesten har et problem. I dette tilfellet er det lurt å bruke det som kalles et lokalt testmiljø. Det betyr at det egentlig er en versjon av spillet som er selvstendig, slik at hvis det oppstår problemer på nettet, påvirker det ikke dem. De kan fortsette å jobbe med det. Bare det å skape det i utgangspunktet kan nesten oppfylle kravene helt og holdent."

Overwatch er et av spillene som ikke lenger kan spilles i dag på grunn av en serverstans. // Activision Blizzard

Vil det koste små utviklere? Og hva med spillerne?

Det kan virke ironisk at den store lobbyorganisasjonen Video Games Europe, hvis medlemmer utvilsomt har ressurser nok til å lage offlineversjoner av sine eldre spill - og i flere tilfeller har gjort det - argumenterer for at det kan bli for dyrt å lage online- og live-service-spill. Men organisasjonen representerer også indirekte mindre utviklere gjennom sine nasjonale bransjeforeninger.

I teorien kan det tenkes at en liten utvikler av for eksempel nettspill for mobile enheter må bruke verdifulle arbeidstimer på å gjøre spillene sine tilgjengelige offline etter nedstengning. På samme måte som mindre selskaper også bruker - proporsjonalt sett - mer ressurser på BNP-lovgivning enn de store aktørene, som ellers er det primære målet for personvernlovgivningen.

Som svar på denne kritikken sier Scott at han er overbevist om at bransjen vil finne løsninger. Og at eventuelle utfordringer, alt annet likt, vil ligge langt frem i tid.

"Uansett hva som skjer, ligger dette i beste fall mange år frem i tid. Hvis det i det hele tatt skjer noen juridiske endringer, kommer bransjen til å få mye oppmerksomhet rundt dette. Og bransjen vil sannsynligvis komme opp med løsninger, akkurat som med GDPR. Jeg tror det kan bli et slags gullrush for leverandører som tilbyr mellomvareløsninger til små utviklere, og som leverer programvare som er i samsvar med EU-lovene og til en rimelig pris."

Et av argumentene som umiddelbart virker mest troverdig i Video Game Europes posisjonspapir, er punkt sju. Her heter det at en privat serverversjon av et tidligere nettspill kan føre til at "community-supported versions of games competing with official versions, potentially jeopardising the financial investments of the video game companies."

Video Games Europe nevner det ikke, men det har faktisk hendt at spill har gjenoppstått fra de døde i en ny kommersiell utgivelse. Et eksempel er Defiance. MMO-spillet ble utgitt i 2013 for PC og konsoll. I 2021 ble spillets servere stengt av de daværende rettighetshaverne fra Gamingo. Spillet ble mørklagt. Men så skjedde det uventede.

Utgiveren Fawkes Games kunngjorde i mars 2025 at de hadde kjøpt rettighetene til spillet, og en måned senere var serverne oppe igjen på PC.

Man kan mene hva man vil om spillets tidligere eiere, Gamingo. Den tyske spillutgiveren har blitt beskyldt for å kjøpe opp MMO-spill, introdusere massevis av mikrotransaksjoner og ellers droppe spillene så snart spillerbasen har blitt melket for hver eneste krone. Men ville det ikke likevel ha skadet deres kommersielle rettigheter - og gjort et salg til Fawkes Games vanskeligere - om Defiance allerede hadde fått nytt liv gjennom en ikke-kommersiell versjon på private servere?

Scott er uenig i dette, og for å argumentere for sin sak snur han en av Video Games Europes andre kritikkpunkter mot dem.

"En ting jeg var enig med Video Games Europe i, er at du som spiller har mye mindre beskyttelse når spillet er i den tilstanden [spillbart offline eller på private servere, men ikke offisielt støttet]. Det kan være bugs. Det kan være sikkerhetshull. Hvis noen vil komme inn og skrive eller si en haug med avskyelige ting, er det ingen administratorer som beskytter deg mot det. Det kommer til å bli en mer nisjepreget og tøff opplevelse. Så hvis spillet skulle komme tilbake under et offisielt selskap, er det ansatte som overvåker det, det er administratorer som tar seg av ting, folk som fikser feil og så videre. Det kommer til å ha mye appell i seg selv."

Defiance er et sjeldent eksempel på et spill som har gjenoppstått fra de døde og fått en ny kommersiell lansering.

Spillene kommer tilbake

Som nevnt er det endelige målet til Stop Killing Games ganske enkelt - de ønsker juridiske tiltak for å sikre at spill som brukerne har betalt penger for, fortsatt er spillbare den dagen utviklerne har fått nok av spillet. Akkurat som tilfellet er for fysiske spill til for eksempel eldre PlayStations og Nintendo-konsoller.

Det er imidlertid langt fra sikkert at dette blir utfallet. Selv om det europeiske innbyggerinitiativet faktisk klarer å få nok gyldige underskrifter. Prosessen for innbyggerinitiativer er lang og komplisert, og EU-kommisjonen står til syvende og sist fritt til å velge å ikke iverksette tiltak og lovforslag som er et resultat av et innbyggerinitiativ.

Men hva er minimumsresultatet for at Stop Killing Games likevel skal kunne betraktes som en seier? Scott har flere forslag.

"Hvis videospillreguleringen ble behandlet mer som en lov om planlagt foreldelse, trenger ikke spillet å være i fungerende stand, men du - som selskap - må inkludere reparasjonsinstruksjoner til kunden når du har stengt det ned. Det er klart at det krever teknisk innsikt å håndtere det, men dette inkluderer ting som nettverksdokumentasjon, informasjon om hvordan spillet er strukturert og så videre. Så lenge de gir teknisk begavede mennesker en sjanse til å kunne bevare spillet på en eller annen måte, tror jeg det ville være et veldig akseptabelt kompromiss."

Et annet resultat kan være større åpenhet. Scott har imidlertid ikke altfor høye forventninger på akkurat det punktet.

"Jeg tror ikke det kommer til å skje, for jeg tror ikke bransjen ønsker det, og det er ikke vårt hovedkrav, men det ville vært positivt om det fantes en fast utløpsdato på spill som krever online-tilkobling. Hvis det står på esken eller nettsiden at "dette spillet stenges ned om fire år", kan det få kundene til å våkne. Fra et psykologisk ståsted tror jeg bransjen er avhengig av at dette er en ukjent variabel for kunden. For hvis de vet at et spill kommer til å ta slutt, er det mindre sannsynlig at de kjøper det."

Men man kan selvfølgelig også drømme stort.

I løpet av de siste årene har vi sett mange nye forbrukerfiendtlige praksiser. Fra biler som har låste funksjoner hvis du ikke betaler abonnement, til skrivere som ikke vil skrive ut selv om blekkpatronen er full fordi du ikke har betalt for et abonnement.

Vi spurte derfor Scott om han tror Stop Killing Games kan ha en positiv smitteeffekt på annen forbrukerlovgivning.

"Jeg tror ikke det direkte, men hvis dette blir vedtatt, kan det oppmuntre flere kunder eller forbrukergrupper til å prøve å få mer regulering av de tingene du snakker om på andre områder. Ja, det kan spre seg, men jeg tror det blir noen andres jobb," svarer Ross Scott med et glis.