Gjenfødelse eller siste spiker i kisten? Det uferdige Spectacle ser endelig dagens lys

Hver uke, om ikke hver dag, går spill tapt. Vi snakker ikke om live-tjenestespill som dør sammen med serverne sine (det er en helt annen historie), eller mobilspill som slutter å fungere på grunn av fastvareoppdateringer til Android og iOS. Nei, en stor andel av de tapte spillene kommer aldri i hendene på spillerne. Enten fordi utviklerne ikke finner en utgiver, fordi de går tom for penger, eller fordi de rett og slett mister troen på prosjektet.

HQ

Hvis du er heldig, kan en uferdig versjon av et tapt spill til slutt bli funnet på en gammel harddisk eller lastet opp til et av de mange hjørnene på internett. Et godt eksempel er Warcraft Adventures: Lord of the Clans, et nedlagt pek-og-klikk-eventyrspill fra midten av 90-tallet som plutselig dukket opp i en spillbar og nesten ferdig versjon i 2016. Altfor ofte er imidlertid det beste du kan håpe på fra uferdige prosjekter ikke mer enn noen få skjermbilder og, hvis du er veldig heldig, noen kornete klipp. Heldigvis finnes det unntak.

I forrige måned lanserte Half Past Yellow i København Spectacle: Worlds Unseen gratis på Steam. Tittelen har en dobbel betydning. Først og fremst handler spillet om å manipulere synet for å se nye veier gjennom puslespillfylte kamre. Samtidig representerer utgivelsen helt bokstavelig talt noen spillverdener som faktisk gikk tapt.

Som utvikleren tidligere har avslørt for Gamereactor, ble Spectacle utsatt på ubestemt tid for et år siden fordi de ikke kunne finne en utvikler som virkelig kunne se det kommersielle potensialet i prosjektet. Alt det harde arbeidet var imidlertid ikke bortkastet. Mye av designet og det vanvittige universet lever videre i deres nyeste spill, Tempest Tower.

Dette er en annonse:

Men dette var ikke nok for Half Past Yellow, som i juni valgte å slippe det uferdige spillet på Steam. "Vi kunne ikke se noen grunn til at spillet bare skulle ligge og råtne på en støvete harddisk. Vi har laget mange små spill, jam-spill og prototyper som aldri kommer til å se dagens lys. Men Spectacle var annerledes. Vi hadde allerede en Steam-side og en fungerende vertikal del av spillet, som vi hadde sendt til ulike utgivere. Kostnadene ved å publisere det var veldig lave, så det var ikke fornuftig å la være," sier Max Wrigthon, medgrunnlegger av Half Past Yellow.

Ikke bare er spillet gratis, men utviklerne er til og med snille nok til å advare om at flere elementer i spillet aldri ble helt fullført.

Tilbake i 2024 prøvde vi oss på Spectacle for Nordic Game og valgte å trekke det frem som et av konferansens høydepunkter. Men Spectacle: Unseen Worlds inneholder mye mer enn det som var tilgjengelig i demoen den gangen, forklarer Wrigthon.

"Demoversjonen av Spectacle hadde et litt annet treningsområde, så det er endringer der, men den største forskjellen er at det rett og slett er "mer spill". Spectacle var ment å bestå av en treningssone pluss fire verdener. Worlds Unseen inkluderer treningsdelen pluss 90 % av den andre verdenen. Vi hadde faktisk bygget en stor del av den første verdenen (40 %), men noen viktige scener som skulle sette det hele i gang, manglet, og det ville ha tatt for lang tid å fikse det til en gratis lansering."

Dette er en annonse:

Men det er ikke nødvendigvis noe man legger merke til når man spiller et uferdig spill. Spectacle foregår i en sprø, litt usammenhengende dimensjon der nivåene flyter i et rosa tomrom. Spillets estetikk har med andre ord allerede et litt kaotisk preg som skjuler de ujevne kantene og de uferdige elementene. Og heldigvis er den viktigste delen av spillet, de morsomme gåtene, ferdige og grundig testet.

Flytende tekst indikerer at nivåene fortsatt trenger litt sluttpolering. Dette endrer imidlertid ikke det faktum at gåtene fortsatt er både morsomme og utfordrende.

I Spectacles treningsdel lærer du hvor viktig det er å se ting fra ulike vinkler og med nye øyne. Ved å blunke med høyre og venstre øye fryser de såkalte kvanteobjektene på forskjellige måter, noe du kan bruke til å overvinne tilsynelatende uoverstigelige hindringer. Du kan også klemme sammen begge øynene en kort stund (ved å trykke på begge museknappene samtidig), noe som kan aktivere svevende øyne som åpner dører og løfter plattformer. Det blir virkelig morsomt når du får tilgang til briller som lar deg se skjulte beskjeder eller endre kameraperspektivet.

Det nye området i Worlds Unseen introduserer blant annet et nytt par briller, men gir også mer plass til og videreutvikler eksisterende mekanikk. I et tidlig puslespill må du for eksempel "koble deg på" øyet til en statue og styre din egen figur i tredjeperson mens du vekselvis slår "øyekontaktene" av og på. Det tar litt tid å venne seg til de mange perspektivene, men når du først har forstått hvordan du skal veksle mellom dem, blir det tydelig at utvikleren har skapt noen virkelig veldesignede gåter.

Spectacle: Worlds Unseen er en bittersøt opplevelse. Spillet er solid, og det morsomme universet slutter aldri å sjarmere. Men selv om spillet er tre-fire ganger så langt som demoen, føles det likevel som om det var over på et blunk. Det er flott at vi ikke sitter igjen tomhendte. Men det kunne ha vært så mye mer.

Flere elementer fra Spectacle lever videre i utviklerens nåværende prosjekt, Tempest Tower. Dette inkluderer disse små gutta her.

Har lanseringen av Worlds Unseen tent et lite håp om at Half Past Yellow en dag vil fullføre prosjektet? Vel, Wrigthon er klar med brannslukningsapparatet. Unseen Worlds er en avskjedssalutt; en verdig begravelse av prosjektet, snarere enn en gjenfødelse.

"Da vi offisielt droppet Spectacle, var vi 99 % sikre på at vi ikke ville komme tilbake til prosjektet. Det var ganske klart at vi ikke kunne få den interessen fra utgiverne vi hadde håpet på, og vi var allerede i gang med å utvikle Tempest Tower, som var et spill som passet bedre for oss å utgi selv. Jeg tror denne lanseringen fjerner den siste 1 % sjansen for at vi skulle komme tilbake til Spectacle. Det har vært hyggelig å se spillerne engasjere seg i spillet og gi tilbakemeldinger, men døren er helt lukket nå."

Den neste store milepælen for Half Past Yellow er 1.0-utgivelsen av det unike tårnforsvarsspillet Tempest Tower, som forlater Early Access den 19. august. Denne sommeren blir det ikke bare ett, men to punktum for det trippete, fragmenterte og sjarmerende universet som utviklerne lanserte med Spectacle. Og så er det på tide å gå videre.

"I forhold til andre prosjekter som foregår i denne verdenen, vil vi aldri si aldri. Men vi kommer ikke til å gå tilbake til Spectacle- og Tempest Towers-verdenen i vårt neste prosjekt," avslutter Wrigthon.