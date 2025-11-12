Topp 5: Dette er de aller beste Yoshi-spillene

HQ

Yoshi at Yoshi er med i The Super Mario Galaxy Movie, oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie, har vært kjent siden ettersnakk-scenen i storfilmen fra 2023 (selv om originalen allerede inneholdt noen ville yoshier som løp rundt i bakgrunnen). Nå som den første traileren til 2026-filmen slippes i dag, er det vår tur til å se på den mer lekne siden av figuren som kommer til å selge alle dukker Nintendo og Universal noensinne lager.

Yoshi er sannsynligvis den mest elskede maskoten i videospillhistorien, en dyrisk karakter som har opprettholdt den mest klassiske statusen til begrepet (kosete plysj som knapt snakker) gjennom tiår og generasjoner, og som, i stedet for å miste popularitet alltid i skyggen av Mario, visste hvordan man skulle begi seg ut på sine eventyr med ekte personlighet. Faktisk, litt etter litt, etter å ha dabbet i visse sjangre utenfor økosystemet (puslespill, FPS!), Kom det til å definere sin egen plattformstil.

Men hva er de beste Yoshi videospillene? I denne listen skal vi ikke bare ta med titler med dinosauren i hovedrollen og nødvendigvis med dens navn på omslaget, men også de som var relevante eller spillendrende på grunn av dens tilstedeværelse. Kanskje du ikke er enig, vil endre rekkefølgen, eller ser på de vi har utelatt som utilgivelige, så vi ønsker deg velkommen til å dele din personlige topp i kommentarfeltet.

Yoshi, yoshi, yoshi. Alle kommer til å snakke om Yoshi i dag. Yoshi!

5. Super Mario World (SNES)

Plattformrevolusjonen i 16-biters generasjonen og uten tvil den beste Mario på 1990-tallet (med tillatelse fra vår topp 1 i dag), Super Mario World ga ikke bare rørleggeren litt dybde i sin studie av bevegelse og hans narrative univers (uten tvil smidd her). Det var også inngangsporten til en ny art av Marios allierte, yoshiene, som var til stede fra de aller første nivåene i World 1-1, som nettopp var den første Yoshi's Island. Dinosaur-ryttere med uendelig appetitt, lange kameleontunger og merkelige krefter avhengig av fargen (forresten et fint nikk til D&Ds kromatiske drager), hjalp Mario til lands, til vanns og i luften på hans eventyr.

"Da vi var ferdige med Super Mario World, følte jeg at vi hadde utforsket hva vi kunne gjøre med Mario i 2D. Da vi så gikk over til 3D med Super Mario 64, brakte det tilbake minner fra barndommen min" - Shigeru Miyamoto, til det japanske magasinet Casa Brutus, tidligere denne uken.

Yoshi ble presentert som et offer for Bowser og en utsending fra stammen for å hente tilbake eggene som ble stjålet av Koopalings, men den virkelige tyngden lå i å legge til en ny plattformverden til Mario, med nye dobbelthopp, krefter til å knuse fiender og til og med fly, avhengig av hvilket skall de puttet i munnen eller om du fant den fargede Yoshi i "Star Road"-verdenen mellom verdenene.

Det var så viktig og populært blant spillerne at det neste Mario-spillet var nettopp en "oppfølger" til Super Mario World som dreide seg om det.

Selv om SMW ikke er sentrert rundt Yoshi, er det spillet som startet det hele.

4. Super Mario Galaxy 2 (Wii)

Det har heller ikke Yoshi i hovedrollen, men jammen forandret det spillet! Fansen ville ha mer Yoshi i 3D etter teaseren på taket i Super Mario 64 og den første virkelige opplevelsen i Super Mario Sunshine, men Super Mario Galaxy 2 leverte så flotte karakterer og originale ideer som fikk spillerne til å drømme. I en oppfølger som sannsynligvis overgikk originalen i nivådesign - og vi snakker om et av de beste plattformspillene gjennom tidene - var det viktig å gjøre en forskjell, og uten Yoshi ville SMG2 ikke ha klart det.

For enda mer relevans i dag, bortsett fra den nylige utgivelsen av Super Mario Galaxy 1 and 2 for Switch 2, definerer dette spillet, med dette miljøet og med Yoshi i en fremtredende rolle, hva vi kan forvente av den nye filmen.

"Lidenskapen for Yoshi. Fra utviklingsteamet til alle menneskene hos Nintendo of America, til medlemmene av Club Mario. Folk som virkelig er hengivne til Yoshi, sender alle slags glødende kommentarer" - Kenta Motokura, designdirektør for SMG2, i "Iwata spør"-intervjuene.

I SMG2 utfører Yoshi nye handlinger i 3D.

3. Yoshis ullete verden (Wii U)

Til tross for at det ble utviklet av Nintendos største talent som en oppfølger til Yoshi's Island, var Yoshi's Story til N64 litt av en skuffelse, selv om det brukte forhåndsrendert grafikk med en herlig SNES Rare -smak. Men det sådde et frø som senere skulle bære frukter i form av en egen Yoshi's Island-inspirert underserie.

Etter Gamecubes fravær da prosjektet ble lagt i kjøleskapet, ble frøet vannet av det japanske studioet Good-Feel Co. siden Wii-tiden. Først prøvde de lykken i en verden av tøy og stoffrester med det vellykkede Kirby's Epic Yarn (eller trodde du at de teksturene var deres egen idé?). Så, etter å ha bevist hva de var verdt med det og det forrige Wario Land: The Shake Dimension, lot Nintendo dem sette i gang med å sy sammen det som skulle bli Yoshi's Woolly World til Wii U, uten tvil det beste moderne Yoshi-spillet.

Selv om studioet senere laget Yoshi's Crafted World til Nintendo Switch ved hjelp av håndverksmaterialer, nådde de ikke helt opp til nivået i ullspillet. Per i dag er Woolly World det ultimate uttrykket for alt Yoshi's Island oppfant når det gjelder mekanikk, dybde, tempo og samleobjekter, og derfor er det en helt uforklarlig skam at det fortsatt ikke finnes noen Switch - eller Switch 2 -versjon. Det er sant at spillet ble gjort bærbart sammen med Poochy the dog på 3DS, men hvordan det fremdeles ikke er på hybridene er en forbrytelse. Vil det komme en snarlig kunngjøring av en Full-HD- og 4K-versjon?

Vinteren kommer, og det er ingenting som er så koselig og varmt som det ullete Yoshi-spillet.

2. Tetris Attack / Panel de Pon (SNES)

"Men hva gjør dette spillet her?!"

Noen av dere lurer sikkert på det. Andre, spesielt hvis du har grått hår, ikke så mye. Og hvis vi aksepterer Super Mario Bros. 2 (det med grønnsakene) som et Mario-spill, så må Tetris Attack fremstå her som ikke bare et av de beste Yoshi -spillene, men også et av de beste puslespillene vi kan huske.

Der Game Freak (!) mislyktes med Yoshi / Mario & Yoshi / Yoshi's Egg til NES, eller Bullet-Proof med Yoshi's Cookie også til NES, lyktes Intelligent Systems, ikke overraskende, på SNES.

Tredje gang er lykkens gang, og IntSys hadde den perfekte formelen med et av tidenes mest vanedannende panelpuslespill, og det første som skulle gi opphav til det som er kjent som Puzzle League, senere med elementer fra Pokémon og Mario. At Nintendo byttet ut feene med figurer fra Yoshi's Island, var et genialt markedsføringsgrep som samtidig tilførte en minneverdig dose søthet.

Tilsynelatende ville Henk Rogerss sinne over Nintendos bruk av "hans" varemerke i denne "monstrøsiteten" helt sikkert skapt Tetris: The Movie - Part II. Og det gjør bare denne historien mer fascinerende.

Henk Rogers forbyr oss å bruke Tetris Attack-bilder. Hvis du prøver Panel de Pon nå på SNES NSO-katalogen, vil du la denne artikkelen være ulest.

1. Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES)

På et personlig plan er dette vårt favorittspill på Super Nintendo. Et nummer to-eventyr som faktisk er den sanne opprinnelseshistorien til Mario og Luigi og deres forhold til Yoshis. Bowser har sendt trollmannen Kamek for å kidnappe to babyer (Mario og Luigi) før storken leverer dem til foreldrene deres. De lykkes med Luigi, men Mario faller ned i tomrommet ... og havner på ryggen til en Yoshi, som sammen med sine fargerike "fettere" reiser over hele Yoshis øy for å nå Bowsers slott og redde Baby Luigi.

Yoshi's Island la til en krigerkappe til figuren, noe som fikk den til å svelge fiender og generere opptil seks egg som gjerne "travet" bak figuren, som deretter kunne brukes som ammunisjon til å skyte dem nøyaktig, som spillets viktigste mekanikk. Som spillere mistet vi "dobbelthoppet" vi hadde oppnådd med duoen av figurer i "World", men til gjengjeld fikk vi følelsen av å sveve i luften mens Yoshi "slo med beina" av all sin kraft og laget den karakteristiske lyden. Yoshi's Island utvidet også designet på hvert nivå, som nå var fullt av kriker og kroker og samleobjekter som røde mynter og blomster, som du deretter, hvis du var heldig ved rattet, kunne få tilgang til et bonusminispill for å tjene flere forbruksvarer eller liv.

Dette definerte grenen som skulle føre til det halvveis mislykkede Yoshi's Story på Nintendo 64 og de påfølgende Woolly World og Crafted World av Good Feel.

Forresten, bortsett fra et uslåelig lydspor, var det her Yoshis lyder tok form og er fortsatt relevante i dag. Vil de våge å gi den en stemme i The Super Mario Galaxy Movie, eller vil den forbli bare de bedårende små lydene?

Helsemyndighetene anbefaler at du spiller Super Metroid og Yoshi's Island minst én gang i året.

På denne listen mangler nysgjerrige eksperimenter som skytespillet Yoshi's Safari til Super Scope og vippespillet Yoshi's Universal Gravitation til GBA, eller mislykkede forsøk som Arzests stakkarslige New Yoshi's Island til 3DS.

Vi må huske at Nintendo Switch 2 vil motta et nytt Yoshi -spill våren 2026 med tittelen Yoshi and the Mysterious Book. Denne spin-offen som slipper spillerne inn i en snakkende bok ved navn Mr. E ser like mystisk som den ser rolig og lovende ut, men vil den fortjene en plass i denne topp fem? Det vil vi snart finne ut...