Spill å se etter - januar 2026

Det nye året har kommet, og vi stirrer nå ned på et 2026 som er absolutt lastet med lovende og spennende videospill. Imidlertid starter dette året i januar måned, som som vanlig er ganske sparsom og fremhevet typisk av mer nisjespill. Det er noen få store navn som gjør sin ankomst, men det er også en samling mindre prosjekter også, så for å se hva som bør være på ønskelisten din, la oss dykke ned i årets første Games To Look For.

Code Violet (PS5) - 10. januar

Først og fremst har vi TeamKill Medias Code Violet, en actionfylt skrekkopplevelse som ser spillerne utforske en post-apokalyptisk jord fem århundrer i fremtiden. Premisset er å ta rollen som Violet Sinclair, en kvinne som har blitt bortført fra fortiden av desperate, nesten utdødde mennesker som leter etter en måte å forlenge fremtiden sin på. Som et offer uten samtykke er det naturligvis Violets mål å gjemme seg, flykte og finne en måte å overleve på, samtidig som hun må nøste opp i en forskrudd konspirasjon som er historiens kjerne.

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2) - 15. januar

The Legend of Heroes serien kommer tilbake med et nytt kapittel som denne gangen lar spillerne utforske det ekspansive riket på Calvard Republic. Designet som et bredt og komplekst RPG, har dette spillet tre unike hovedpersoner og tilbyr intense sanntids- og turbaserte kamper, alt på toppen av en dyp og spennende fortelling som ser ut til å pakke ut hemmelighetene i hjertet av Zemuria.

Dette er en annonse:

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) - 15. januar

Du er godt klar over hva Animal Crossing: New Horizons er på dette tidspunktet, så vi vil ikke kaste bort mer tid på å legge ut hva du kan forvente, i stedet vil vi hamre videre om hvorfor spillet har kommet på denne månedens GTLF -liste i stedet. Januar er en stor måned for fansen, da det både betyr at Switch 2 -utgaven av spillet kommer og bringer en teknologisk mer avansert utgave av spillet, sammen med en helt ny gratis stor oppdatering kjent som Version 3.0, som legger til et nytt feriestedhotell og ekstra funksjoner og aktiviteter. Disse forbedringene vil du ikke gå glipp av.

Dette er en annonse:

Mio: Memories in Orbit (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 20. januar

Neste ut er et slående og fantastisk Metroidvania fra den franske utvikleren Douze Dixiemes. Mio: Memories in Orbit er et utfordrende og visuelt imponerende prosjekt der spillerne tar rollen som den titulære Mio, hvis plikt det er å utforske et enormt fantastisk mekanisk Vessel der maskiner har gått på rømmen. Målet er å avdekke hemmeligheter og til slutt finne ut hvordan man kan forhindre at maskinene forårsaker ytterligere kaos, alt for å beskytte beboerne på dette kolossale skipet.

2XKO (PC, PS5, Xbox Series) - 20. januar

2026 kommer til å bli et interessant år for fans av kampspill, med mange lovende og spennende spill som skal debutere innen sjangeren. Starten på dette er 2XKO, en tag-battler fra Riot Games som nylig debuterte i en tidlig tilgangsstatus, men som nå er klar til å lande fullt ut i hendene på fansen. Med League of Legends Champions som spillbare krigere, er denne tag-team-tittelen perfekt for de som leter etter en hektisk og fartsfylt opplevelse denne måneden.

Arknights: Endfield (PC, PS5, iOS, Android) - 22. januar

JRPG-fans spiser godt i januar. Det neste måltidet på menyen er Hypergryphs Arknights: Endfield, et 3D-strategi-rollespill i sanntid der spillerne tar på seg rollen som en leder på Enfield Industries med ansvar for å utforske verden på Talos-II og belyse dens mange hemmeligheter. Det er imidlertid aldri så enkelt, for ansvaret strekker seg også til å forsvare og utvide den menneskelige sivilisasjonens rekkevidde i verden, en bragd det ikke vil være enkelt å lykkes med.

Final Fantasy VII Remake Intergrade (Xbox Series, Switch 2) - 22. januar

Igjen, du er sannsynligvis godt kjent med hva du kan forvente på denne fronten, så vi skal holde dette kort. Square Enix bringer endelig den første delen av sin pågående remake-trilogi av Final Fantasy VII til både Xbox-konsoller og Nintendo Switch 2. Dette vil være både den vanlige utgaven og den bredere Intergrade -pakken som også inkluderer det korte DLC-eventyret med Yuffie.

Highguard (PC, PS5, Xbox Series) - 26. januar

Det ble kanskje bare kunngjort tilbake på The Game Awards i desember, men Wildlight Entertainment er allerede i ferd med å debutere sin fantasy PvP shooter Highguard. Dette prosjektet er laget av et team bestående av mange veteraner fra Apex Legends og Titanfall, og i dette prosjektet skal lag av spillere kjempe mot hverandre på et slående mytisk kontinent der målet er å ri rundt og kjempe om kontroll over det omstridte territoriet. Beskrevet som en "ny rase av skytespill", vil dette være en å se på for de som søker etter et konkurransedyktig løft i vinter.

Dispatch (Switch, Switch 2) - 29. januar

Du kjenner sikkert også godt til AdHoc Studios kritikerroste Telltale-lignende eventyrkomedietittel, men grunnen til at den har fått plass på denne månedens utgave av Games To Look For, er at den endelig mister sin PlayStation konsolleksklusivitet og debuterer på Nintendo Switch enheter også. Jepp, snart vil du kunne styre og lede superheltoperatører mens du er på farten.

Cairn (PC, PS5) - 29. januar

Et av månedens mest etterlengtede spill, The Game Bakers' Cairn, er klar til å gjøre sin ankomst og bringe med seg et utfordrende og tilfredsstillende fjellklatringseventyr der målet vil være å kle seg ut som Aava og ta på seg den ekstreme oppgaven med å nå toppen av den uforsonlige og fiendtlige Mount Kami for å overvinne "ascent of a lifetime". Spillerne får i oppgave å håndtere klatreutstyret og Aavas styrke og utholdenhet, og Cairn ser ut til å bli et spill å følge med på.

I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 29. januar

Ønsker du å legge til litt skrekk i livet ditt i januar? I så fall bør du ikke gå glipp av Rock Square Thunders I Hate This Place, et isometrisk overlevelsesskrekkspill som følger en kvinne som må overleve i et land der det meste er ute etter å drepe henne. Med dype håndverksmekanikker kombinert med intense kamper som blir farligst og mest dødelige når natten faller på, ser dette spillet ut til å bli en tøff overlevelsesopplevelse som er gjort lettere med sin tegneserieaktige grafikk og stil.

Don't Stop, Girlypop! (PC) - 29. januar

Til slutt har vi Funny Fintan Softworks' intense og fartsfylte arena-bevegelsesskytespill Don't Stop, Girlypop!. Dette er et visuelt spektakel med tøffe kamper som handler om å holde seg i bevegelse og aldri slappe av, samtidig som du bruker en rekke verktøy og våpen som har en lys og jentete Y2K-stil. Dette kommer utvilsomt til å bli et av årets mest kaotiske spill.

Code Vein II (PC, PS5, Xbox Series) - 30. januar

Og endelig vender vi oppmerksomheten mot Bandai Namcos Code Vein oppfølger. Code Vein II tar opp tråden fra det opprinnelige spillet, og utvider den intense og slående action-RPG-kampen ved å la spillerne ta seg av alle slags mektige og dødelige sjefer og fiender, alt i et forsøk på å beskytte og redde verden ved å reise gjennom forskjellige tidsrammer.

Det første GTLF i 2026 er i boks, men dette er bare en forsmak på hva som kommer, så følg med og kom tilbake om noen uker når vi utforsker hva februar har i vente for spillere over hele verden.