Jubileumsanarki: Alle spillseriene som feirer store milepæler i 2026

Du har kanskje lagt merke til at 2026 kommer til å bli et stort år for mange av de største merkevarene og franchisene i videospillverdenen. Det er ærlig talt et latterlig antall store milepælsjubileer som er stilt opp for dette kalenderåret, så for å hjelpe deg med å huske hvilke som skjer og som er verdt oppmerksomheten din (kanskje fordi de kan føre til lovende avsløringer, kunngjøringer og nyheter), har vi samlet de store i denne artikkelen.

Donkey Kong - 45-årsjubileum

Etter lanseringen i juli 1981 feirer Donkey Kong nå sin 45-årsdag. Den største haken er at med Donkey Kong Bananza i 2025, vil vi sannsynligvis ikke få noe stort fra den karismatiske apen i 2026, spesielt med fans som er desperate etter mer fra 3D Mario.

Frogger - 45-årsjubileum

Frogger har ikke overlevd tidens tann som mange andre ikoner, så noen store nyheter er usannsynlig, men kanskje er det likevel på tide å hoppe over stokker og over veier bare for å markere den lille froskens 45-årsdag.

The Legend of Zelda - 40-årsjubileum

Det er en stor dag for en annen av Nintendos populære serier når The Legend of Zelda fyller fire år. Det ville være overraskende om Nintendo ikke hadde planlagt noe her, spesielt siden det har gått noen år siden Tears of the Kingdom debuterte og også en stund siden Echoes of Wisdom ble lansert. Hva som kan være på trappene, er det store spørsmålet... Vi vet at det ikke vil være filmrelatert, bortsett fra kanskje en trailer mot slutten av 2026.

Metroid - 40-årsjubileum

Nok en stor en fra Nintendo, bortsett fra en som sannsynligvis ikke vil se noe stort avslørt. Etter at Metroid Prime 4: Beyond ble sluppet i desember til middels fanfare, er det beste vi kan få her et overraskende spinoff-prosjekt, men selv det virker usannsynlig med tanke på de bredere omstendighetene.

Dragon Quest - 40-årsjubileum

Yuji Horiis berømte RPG-serie feirer også 40-årsjubileum i 2026, og vi vet med sikkerhet at det er flere ting på gang. Det kommer en nyinnspilling av Dragon Quest VII i februar, og utover det erter Square Enix allerede mer, så hold øynene åpne!

Castlevania - 40-årsjubileum

Det går under radaren, men Castlevania fyller også 40 år i år. I motsetning til Metal Gear og Silent Hill, Konami har ikke helt knekt hvordan man skal gi denne serien den samme tilbake til form, så noen større utvikling virker usannsynlig, selv om nyheter om Netflixs anime-prosjekter basert på franchisen kan være en sannsynlig innsats.

Out Run - 40-årsjubileum

Sega vil fokusere på et annet jubileum i 2026, noe som er litt synd fordi dette året ville vært ideelt for en retur av Out Run, som også feirer sin 40-årsdag.

Kid Icarus - 40-årsjubileum

Dette er en merkelig en, for mange kjenner Kid Icarus -serien, og det burde gi grunn til å glede seg over 40-årsjubileet, men til gjengjeld har det bare kommet tre Kid Icarus -spill, det siste i 2012, så det er nok lurt å ikke ha for store forhåpninger om at det skal dukke opp noe.

Sonic the Hedgehog - 35-årsjubileum

Segas mest berømte figur fyller 35 år i 2026, og dette vil høyst sannsynlig føre til store nyheter for den blå sløringen. Sega har ikke råd til å la være å utnytte dette øyeblikket, spesielt siden Sonic the Hedgehog ikke bare er et videospillikon, men også fordi han er en stor filmstjerne i disse dager. Det er lurt å holde seg oppdatert.

Lemmings - 35-årsjubileum

Nok et klassisk ikon, men et som sannsynligvis ikke kommer til å feire 35-årsdagen sin altfor mye. Lemmings er veldig populært, men det er også en serie som ikke helt har funnet sin plass i moderne spill, med middelmådige kapitler de siste 20 årene. Hvem vet, kanskje det er en overraskelse i vente?

Fatal Fury - 35-årsjubileum

Det er et stort år for Fatal Fury, men vi bør nok ikke forvente å se mye fra serien, ettersom City of the Wolves først ble lansert i 2025. Den vil utvilsomt fortsette å ekspandere og vokse, men det vil sannsynligvis være alt av notater som SNK har i vente for fansen.

Streets of Rage - 35-årsjubileum

En annen arkadehit, Sega vil markere 35 år med Streets of Rage i år også, og hvis det ikke var for Sonic som er så massiv, kan det bare få litt kjærlighet. Som det ser ut nå, kan du forvente et mer nedtonet jubileum for beat 'em up-serien.

Tomb Raider - 30-årsjubileum

En av de mest kjente videospillseriene gjennom tidene, og vi vet med sikkerhet at Lara Croft vil ha et travelt 2026. Ikke bare er produksjonen av live-action-serien i gang, men vi kan også forvente at en fullskala nyinnspilling av den første tittelen vil bli lansert senere. Utover det kan vi forvente flere teasere om det spennende neste kapittelet i serien.

Resident Evil - 30-årsjubileum

Med Reqiuem som lanseres neste måned, er dette sannsynligvis alt Capcom trenger å gjøre for å markere 30 år med Resident Evil, men kanskje den japanske utvikleren har mer i vente? Slik det ser ut, er ankomsten av det niende hovedkapitlet mer enn nok til å gi fansen grunn til å markere øyeblikket.

Dead or Alive - 30-årsjubileum

Dead or Alive har eksistert et sted i limboet som navnet erter i noen år nå, ettersom fansen har skreket etter å høre om et syvende hovedkapittel. Kanskje, i tråd med 30-årsdagen, er det et godt tidspunkt for Koei Tecmo å dele ut detaljene?

Persona - 30-årsjubileum

Sega har vært veldig tydelig på at Atlus vil feire Personas 30-årsjubileum med fyrverkeri og stil, så forvent mange nyheter i løpet av kalenderåret. Kan dette være en referanse til Persona 6 eller flere remakes? Vi må bare vente og se.

Metal Slug - 30-årsjubileum

Et annet av SNKs store navn har en stor bursdag i 2026, da Metal Slug fyller 30 år. Run and gun-spillet fikk et nytt kapittel i 2024, så kanskje vi vil høre mer om fremtiden til franchisen, selv om en faktisk lansering virker usannsynlig.

Quake - 30-årsjubileum

Id Software ser ut til å være helt fokusert på Doom i disse dager, noe som gjør noe av betydning fra denne milepælen usannsynlig. Likevel, kanskje det er noen godbiter i vente for Quake fans, som har sultet helt siden 2017 ...

Pokémon - 30-årsjubileum

Vi vet også at vi kan forvente oss fyrverkeri fra verdens største underholdnings-PI. Pokémon har mye å glede seg til i 2026, og mange forventer kunngjøringer og lanseringer av neste generasjon (det ryktes Winds and Waves) pluss potensielt til og med oppdaterte utgaver eller Switch Online alternativer for Red and Blue, som er de spillene som faktisk fyller 30 år i år.

Crash Bandicoot - 30-årsjubileum

Det er en sjanse! Vi vet at Toys for Bob har blitt uavhengig og jobber med et spill, så hvorfor kunne det ikke være et nytt Crash Bandicoot, spesielt med tanke på hvor flott det fjerde spillet endte opp med å bli. Vi har ikke hatt en ny Crash tittel siden 2020, så nok en gang, det er på tide ...

Animal Crossing - 25-årsjubileum

Dessverre vet vi nok allerede hva vi kan forvente oss av denne bursdagen, ettersom det virker svært usannsynlig at Nintendo skulle lansere en betalt Switch 2 -utgave av New Horizons med den første nye oppdateringen på mange år, for så å følge opp med noe mer senere på året. Så kanskje du bør dempe forventningene dine og legge bort bursdagslysene, Animal Crossing fans.

Ace Attorney - 25-årsjubileum

Capcom har hatt stor suksess med Ace Attorney -spill opp gjennom årene, så hvorfor skulle vi ikke kunne få noe spesielt i forbindelse med 25-årsjubileet? Ingenting er bekreftet eller ryktet, men kanskje har den japanske utvikleren noen triks i ermet.

Pikmin - 25-årsjubileum

Jøss, som vi ville elsket et nytt Pikmin -spill ... Den nylige animerte kortfilmen antydet kanskje at noe er på vei, men realiteten er at vi sannsynligvis bør forvente en Switch 2 -utgave av Pikmin 4 som kommer med noe DLC-innhold av noe slag. Noe mer er sannsynligvis en strekning.

Luigis herskapshus - 25-årsjubileum

Luigis mest berømte frittstående eventyr fyller 25 år i år, og vi krysser fingrene for at det betyr en retur til den skumle spøkelsesjaktserien. Det er nesten syv år siden Luigi's Mansion 3 kom til Nintendo Switch, så det er en sjanse, men når vi kjenner Nintendos nylige vaner, vil virkeligheten være lik Pikmin ved at vi får en Switch 2 utgave kanskje med noen ekstra godbiter.

Xbox & Halo - 25-årsjubileum

Vi slår disse to sammen fordi du ikke kan ha den ene uten den andre. Vi vet at vi kan forvente noen spesielle ting fra Xbox som helhet i 2026, ettersom mange av de største tentpole-franchisene har nye kapitler, og dette inkluderer Halo, som vil tilby nyinnspillingen av Combat Evolved's Campaign. Vil Xbox runde av sin 25-årsdag med ny maskinvare? Det virker usannsynlig og for nært for en ny hjemmekonsoll, men kanskje kommer det en kunngjøring for Xbox Series Y... Two... 720... Kanskje vi får mer fra det håndholdte området i stedet?

Devil May Cry - 25-årsjubileum

Dette virker som en annen serie med stort potensial for 2026, ettersom vi har ventet på mer Devil May Cry siden 2019, og fordi dette er en 25-årsjubileumsfeiring. Et sikkert spill er mer fra Netflix-anime, men vi kan håpe, ikke sant?

Max Payne - 25-årsjubileum

En annen serie med stort potensial for 2026. Remedy jobber hardt med en nyinnspilling av det originale spillet og har gjort det en stund. Hvis det ikke var for Control: Resonant som kommer i år, ville det virke som en sikker ankomst, men kanskje det bare vil gå glipp av det 25. bursdagsåret.

Jak og Daxter - 25-årsjubileum

Dette er mer en formalitet enn noe annet, som Kid Icarus, Sony har bevist at det nesten ikke har noen interesse i å vende tilbake til Jak and Daxter, så vi lar det være med det ...

Gears of War - 20-årsjubileum

Vi holder også denne kort, da den i hovedsak er en utvidelse av Xbox og Halo oppføringen ovenfor. Det vi vil legge til er at Gears of War: E-Day kommer og virker som det perfekte prosjektet for 2026 for å knytte sammen Gears of War's og Xboxs store jubileer.

Dead Rising - 20-årsjubileum

Det har vært alle slags rykter om mer Dead Rising gjennom årene. Det vi vet er at (bortsett fra en overraskende remaster) ingenting av ny betydning ser ut til å være klart i 2026, så kanskje du bør dempe forventningene til denne milepælen.

Okami - 20-årsjubileum

Clovers nylig bekreftet at det fortsatt er hardt på jobb med Okami oppfølgeren, så det er det. Fangsten er at det ikke sa mye for å overbevise fansen om at spillet ville være klart i 2026, så kanskje dette jubileet også blir en byste.

Company of Heroes - 20-årsjubileum

Relic Entertainments berømte sanntidsstrategiserie fyller 20 år i 2026, men alt den sannsynligvis vil få er et bursdagskort med litt penger i i år, ettersom Company of Heroes 3 som kommer i 2023 sannsynligvis betyr at et nytt tillegg til serien er litt lenger unna.

Nintendo Wii - 20-årsjubileum

Bortsett fra Xbox som fyller 25 år og PS3 som fyller 20 år i noen markeder, er Nintendo Wii den eneste andre konsollen som virkelig har en stor milepæl å feire i 2026. Kanskje Nintendo vil markere begivenheten ved å legge til Wii-spill i biblioteket på Switch Online?

Er det noen milepæler du ser spesielt frem til?