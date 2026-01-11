De 100 heteste indietitlene i 2026 (del 2)

HQ

2025 var et utrolig år for indiescenen, med spill som Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, og Blue Prince som stakk av med mange prestisjetunge priser og stjal våre spillerhjerter. Ingenting - absolutt ingenting - tyder på at 2026 vil bli noe verre når det gjelder spill utviklet av uavhengige spillstudioer. Vi har satt sammen en liste med hundre titler som alle er planlagt utgitt i år. Noen har en fast utgivelsesdato, andre har en omtrentlig dato, mens de fleste ennå ikke har kunngjort en utgivelsesdato.

I stedet for å levere alle spillene på en gang, har vi sortert dem alfabetisk og delt dem inn i fire deler med 25 spill i hver. Vi har forsøkt å dekke et så bredt spekter av sjangre og stilarter som mulig. Så len deg tilbake og finn frem notatblokken, Steam -ønskelisten eller bare det mentale minnebiblioteket ditt, for jeg lover at du kommer til å oppdage noe å glede deg til.

Dette er andre del av artikkelserien om årets hundre heteste indiespill, på forhånd:

Enter the Gungeon 2



Genre: Roguelike, Bullet-hell

Roguelike, Bullet-hell

Utvikler: Dodge Roll



Utgiver: Devolver Digital



Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"En oppfølger med enda mer ildkraft, og denne gangen dessuten i tre dimensjoner. Forgjengeren var jo ikke akkurat kjent for å være kjedelig, og alt tyder på at det blir mer av det samme denne gangen."

Falling Frontier



Sjanger: Sci-fi, Strategi

Sci-fi, Strategi

Utvikler: Stutter Fox Studios

Stutter Fox Studios

Utgiver: Hooded Horse



Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Hva med noen massive slag i verdensrommet? Jada, Falling Frontier tilbyr det og mye mer. Stutter Fox Studios kaller spillet revolusjonerende, og som fans av sjangeren håper vi virkelig at de har rett."

Følte det: Boksing



Genre: Sport



Utvikler: Sans Strings Studio

Sans Strings Studio

Utgiver: TBD

TBD

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettsted



"Det var kjærlighet ved første blikk, og vi gleder oss til å gå inn i ringen og gi muppetene juling. Vi er imidlertid forsiktig optimistiske når det gjelder utgivelsen av dette spillet, siden vi ikke har sett noe mer siden det først ble vist i juni i fjor."

Siste setning



Genre: Skrivespill, Battle royale

Skrivespill, Battle royale

Utvikler: Button Mash



Utgiver: Polden Publishing

Polden Publishing

Utgivelsesdato: Q1

Q1

Lenke til nettsiden



"Det er en relativt stor sjanse for at du har sett dette spillet i forbifarten. Det tok internett med storm i siste del av fjoråret da demoen ble lansert, og alle slags YouTubere og streamere testet fingerferdigheten og hastigheten sin på tastaturet. Premisset er enkelt: Hvis du ikke skriver raskt og nøyaktig nok, blir du eliminert."

Finn ordene dine



Genre: Eventyr

Eventyr

Utvikler: Capybara Games

Capybara Games

Utgiver: Capybara Games

Capybara Games

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettsiden



"Find Your Words ser ut til å bli en skikkelig fornøyelse. Og når man tenker på at det er to fedre som har laget et spill som hyller barnas vei til å finne sin egen stemme, skjønner man at dette kan bli noe helt spesielt."

Folk Emerging



Sjanger: Strategi, 4X

Strategi, 4X

Utvikler: Curious Dynamics

Curious Dynamics

Utgiver: Curious Dynamics

Curious Dynamics

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Et 4X-spill som foregår i steinalderen, der du leder nomadefamilier gjennom farlig villmark og baner vei for deres utvikling? Ja, det kunne være noe? Sjekk ut Folk Emerging i så fall."

Søppelland



Genre: Racing, Eventyr



Utvikler: Noio

Noio

Utgiver: Noio



Utgivelsesdato: Q2

Q2

Lenke til nettstedet



"Et postapokalyptisk spill der du kjører rundt i biler, oppgraderer dem for å ta deg lenger inn i den herjede villmarken, og også kjemper mot onde roboter i tårnforsvarskamper. Det er en interessant blanding av sjangre, og det ser absolutt spennende ut."

Gecko-gudene



Sjanger:



Utvikler: Inresin

Inresin

Utgiver: Super Rare Originals, Gamersky Games

Super Rare Originals, Gamersky Games

Utgivelsesdato: Q1

Q1

Lenke til nettsiden



"Geckoer har vært valget av hovedpersoner i videospill før, men nå er det på tide igjen. Denne gangen i et Zelda-aktig puslespillplattformspill med sjarmerende cel-shaded-grafikk som også minner veldig om Zelda."

Flink gutt



Sjanger: Metroidvania, Eventyr, Action

Metroidvania, Eventyr, Action

Utvikler: Observer Interactive



Utgiver: Team17

Team17

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Terra II er planeten, LAIKA Space Rover er roboten, og oppdraget er å samle inn og studere utenomjordiske skapninger. Som tittelen på spillet antyder, har du en menneskelig venn, og forhåpentligvis får du høre at du er en "flink gutt" fra tid til annen."

Grave Seasons



Sjanger: RPG, Skrekk

RPG, Skrekk

Utvikler: Perfect Garbage



Utgiver: Blumhouse Gaming

Blumhouse Gaming

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettsiden



"Ta Stardew Valley og kast det i en blender med en sjenerøs dæsj skrekk. Resultatet? Grave Seasons. Et veldig fint pikselrollespill som er litt blodigere enn nevnte Stardew Valley, men som har det samme med jordbruk og relasjoner."

Halvsverd



Sjanger: Fighting

Fighting

Utvikler: Half Sword Games

Half Sword Games

Utgiver: Game Seer Publishing

Game Seer Publishing

Utgivelsesdato: Q1 (tidlig tilgang)

Q1 (tidlig tilgang)

Lenke til nettsiden



"Det er ganske langt fra et vanlig kampspill. I stedet har vi et fysikkbasert og veldig (veldig, veldig mye) blodig middelalder-brawler. Ser veldig gøy ut."

Jeg hater dette stedet



Genre: Skrekk



Utvikler: Rock Square Thunder



Utgiver: Feardemic

Feardemic

Utgivelsesdato: 29. januar

29. januar

Lenke til nettsiden



"Overlevelseshorror fra et isometrisk perspektiv - det har vi sett før - men i en skikkelig kul tegneseriestil? Nei, det er noe nytt. Og det ser veldig bra ut."

ILL



Genre: Skrekk, Action



Utvikler: Team Clout inc.

Team Clout inc.

Utgiver: Team Clout inc.

Team Clout inc.

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Sannsynligvis et av de mest kjente spillene på denne listen, og med god grunn; det ser virkelig bra ut. Det ser også ekkelt ut, veldig, veldig, veldig, veldig ekkelt. Tittelen på spillet taler for seg selv her..."

InKonbini: Én butikk. Mange historier



Sjanger: Simulering, Butikk

Simulering, Butikk

Utvikler: Nagai Industries



Utgiver: Nagai Industries, Beep Japan Inc.

Nagai Industries, Beep Japan Inc.

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Butikksimulatorer er ikke noe nytt i videospillverdenen, men InKonbini tar dette konseptet og gir det en egen vri. Her er det blandet med en historie der valgene du tar har stor innvirkning på handlingen. Ser veldig interessant ut."

Kaidan



Sjanger: Fantasy, Skrekk

Fantasy, Skrekk

Utvikler: 5th Column Studio

5th Column Studio

Utgiver: 5th Column Studio

5th Column Studio

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettsiden



"Kaidan har definitivt wow-faktor. Traileren som teamet i 5th Column Studio har sluppet, ser utrolig underholdende ut. Like deler skrekk, blod og episke kamper, alt i et slags mørkt japansk fantasy-mareritt."

Kingmakers



Genre: Action, Strategi, Simulering

Action, Strategi, Simulering

Utvikler: Redemption Road



Utgiver: tinyBuild

tinyBuild

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"'Hva om de hadde hatt maskingevær i middelalderen? Hvordan ville det ha vært? Slik kunne det ha hørtes ut i pauserommet på Redemption Road. Sverd og hester? Nei, her blir det automatkarabiner og motocrossykler i stedet."

Kyora



Sjanger: Sandkasse, Eventyr, Flerspiller

Sandkasse, Eventyr, Flerspiller

Utvikler: Pugstorm

Pugstorm

Utgiver: Chucklefish

Chucklefish

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Har du spilt Core Keeper? Dette er Pugstorms nye spill, og denne gangen utvider de horisonten litt og våger seg ut av gruvene. Kyora minner faktisk ganske mye om Terraria, men det er absolutt ikke noe galt med det."

Light Odyssey



Sjanger: Sjelelignende, Hack n' Slash

Sjelelignende, Hack n' Slash

Utvikler: SSUN GAMES

SSUN GAMES

Utgiver: GRAVITY

GRAVITY

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Et sjelespill som er like søtt som det er ødeleggende og fylt med mørke. Lys mot mørke spiller en viktig rolle i dette spillet, der du må drepe skyggemonstre som bokstavelig talt spiser opp lyset i verden."

Lost and Found Co.



Genre:Puslespill



Utvikler: Bit Egg Inc.

Bit Egg Inc.

Utgiver: Bit Egg Inc. og Gamirror Games

Bit Egg Inc. og Gamirror Games

Utgivelsesdato: 11. februar

11. februar

Lenke til nettstedet



"Her er et perfekt spill som kan fungere som en palettrenser mellom tyngre ting. Et "Where's Wally"-spill der du må finne folks bortkomne eiendeler og (tilsynelatende) også hjelpe en drage med å gjenvinne sine tapte krefter."

Map Map - Et spill om kart



Genre: Puslespill

Puslespill

Utvikler:Pipapo Games



Utgiver: Pipapo Games

Pipapo Games

Utgivelsesdato: Q2

Q2

Lenke til nettsiden



"Så hva kan et spill som heter 'Map Map - A Game About Maps' handle om? Vi i Gamereactor mistenker at det har noe med kart å gjøre, og mer spesifikt at du som kartograf skal lage dine egne kart."

Mewgenics



Sjanger: Roguelike, RPG

Roguelike, RPG

Utvikler: Edmund McMillen, Tyler Glaiel



Utgiver: Edmund McMillen, Tyler Glaiel



Utgivelsesdato: 10. februar

10. februar

Lenke til nettsiden



"Edmund McMillen skapte både Super Meat Boy og The Binding of Isaac. Med det i bakhodet er vi naturligvis nysgjerrige på kvaliteten på hans nye tittel, Mewgenics."

Mina the Hollower



Sjanger: Plattformspill, Eventyr

Plattformspill, Eventyr

Utvikler: Yach Club Games

Yach Club Games

Utgiver: Yacht Club Games

Yacht Club Games

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettsiden



"Mina The Hollower er litt som den "nye Silksong"; vil vi noen gang få se den? Det er uklart om og når, men vi håper virkelig at det lander en gang i år. Hyllesten til Game Boy Color-æraen ser så fantastisk koselig ut."

MIO: Memories in Orbit



Sjanger: Metroidvania, Plattformer

Metroidvania, Plattformer

Utvikler: Douze Dixiémes



Utgiver: Focus Entertainment

Focus Entertainment

Utgivelsesdato: 20. januar



Lenke til nettsiden



"MIO: Memories in Orbit kan meget vel bli årets "sleeper hit". Estetisk sett er det en tier av ti, og mekanisk og spillmessig ser det virkelig ut til å bli bra på alle måter. Vi håper på et spill i toppklasse!"

Mixtape



Sjanger: Eventyr

Eventyr

Utvikler: Beethoven og Dinosaur



Utgiver: Annapurna Interactive

Annapurna Interactive

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Mixtape er et spill som mange av oss i redaksjonen virkelig ser frem til. Med et lydspor som ikke er til å spøke med, en imponerende visuell stil og en historie vi virkelig har lyst til å oppleve, kan vi nesten ikke vente med å sette tennene i Beethoven og Dinosaurs ungdomsepos."

Mummitrollet: Vinterens varme



Sjanger: Eventyr, Pek og klikk

Eventyr, Pek og klikk

Utvikler: Hyper Games

Hyper Games

Utgiver: Hyper Games, Kakehashi Games

Hyper Games, Kakehashi Games

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Med Snufkin: Melody of Moominvalley viste Hyper Games at det faktisk er mulig å lage spill av høy kvalitet basert på Tove Janssons gamle koselige historier. Alt tyder på at Vintervarme vil gi en lignende og kanskje/forhåpentligvis enda bedre opplevelse enn forgjengeren."

