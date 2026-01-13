De 100 heteste indietitlene (del 3)
Redaksjonen har jobbet hardt for å sette sammen en liste over de 100 heteste indietitlene i 2026. Dette er den tredje delen av fire.
2025 var et utrolig år for indiescenen, med spill som Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, og Blue Prince som stakk av med massevis av prestisjetunge priser og stjal våre spillerhjerter. Ingenting - absolutt ingenting - tyder på at 2026 vil bli noe verre når det gjelder spill utviklet av uavhengige spillstudioer. Vi har satt sammen en liste med hundre titler som alle er planlagt utgitt i år. Noen har en fast dato, andre har en omtrentlig dato, mens de fleste ikke har kunngjort en utgivelsesdato ennå.
I stedet for å levere alle spillene på en gang, har vi sortert dem alfabetisk og delt dem inn i fire deler med 25 spill i hver. Vi har jobbet så bredt som mulig for å dekke et så bredt spekter av sjangre og stiler som mulig. Så len deg tilbake og finn frem notatblokken, Steam -ønskelisten eller bare det mentale minnebiblioteket ditt, for jeg lover at du kommer til å oppdage noe å glede deg til.
Dette er tredje del av artikkelserien om årets hundre heteste indiespill.
Mouse: P.I. For Hire
- Genre:FPS, Action
- Utvikler: Fumi Games
- Utgiver: PlaySide
- Slippdato: 19. mars
"Gummislangedesignet er definitivt det største salgsargumentet til Mouse: P.I. For Hire. Det ser helt utrolig ut, og vi håper det er like morsomt å spille. Forventningene er høye, og i mars får vi se om Fumi Games har lykkes eller ikke."
Neverway
- Sjanger: RPG, Skrekk
- Utvikler: Coldblood Inc.
- Utgiver: Coldblood Inc. og Outersloth
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Pikselkunstneren bak Celeste har jobbet med Neverway, og det merkes. Det er nærmest pikselperfeksjon, og spillmessig ser det også ganske bra ut."
Nocturne
- Sjanger: JRPG, Musikk
- Utvikler: Pracy Studios
- Utgiver: Pracy Studios
- Utgivelsesdato: 30. juni
"I tillegg til å være et ganske tradisjonelt JRPG, har Nocturne et skikkelig trumfkort som gjør det enda mer tiltalende. Kampene er rytmebaserte, og hvis du sjekker ut spilloppsettet, vil du se at det er basert på Guitar Hero-formelen."
Nova Roma
- Sjanger: Strategi
- Utvikler: Lion Shield
- Utgiver: Hooded Horse
- Utgivelsesdato: Januar
"I Nova Roma skal vi bygge byer, og ikke hvilke som helst byer; Roma. Like sikkert som at alle veier fører til Roma, må vi også holde gudene glade, sørge for at innbyggerne følger lovene og utvikle komplekse forsyningskjeder."
Den synkende stjernes orden
- Sjanger: Eventyr, Puslespill
- Utvikler: Thekla, Inc.
- Utgiver: Arc Games
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Når Jonathan Blow lanserer noe nytt, er det nesten obligatorisk å stoppe opp og ta en nærmere titt på hva det er. Med Braid og The Witness under beltet, kan vi nesten gå ut fra at Order of the Sinking Star også blir bra. Virkelig bra."
Over bakken
- Sjanger: Racing
- Utvikler: Funselektor Labs Inc, Strelka Games
- Utgiver: Funselektor Labs Inc.
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Folkene bak Art of Rally er tilbake med en ny bilorientert indieperle. Denne gangen er det ikke rally som står på agendaen, men ideen om å klatre i vanskelig terreng (enten alene eller sammen med venner) i gamle terrengkjøretøy fra 60- til 80-tallet."
PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- Sjanger: Simulering
- Utvikler: Bippinbits
- Utgiver: Bippinbits, Kepler Interactive
- Utgivelsesdato: Q3
"Spillet som sannsynligvis ville vunnet konkurransen om den vanskeligste tittelen å uttale på lenge, ser også veldig bra ut. Som operatør av gigantiske kanoner er det din jobb å adlyde ordre og trykke på de riktige knappene."
Paralives
- Sjanger: Simulering
- Utvikler: Alex Massé og team
- Utgiver: Paralives Studio
- Utgivelsesdato: 25. mai
"The Sims har grunn til å være litt nervøs for sin dominerende posisjon i sjangeren, for Paralives ser ut til å bli en reell utfordrer. Dette er et omfattende spill som simulerer alt fra å betale regninger til dating og jobbsøking."
Parasittmutant
- Sjanger: Skrekk, RPG
- Utvikler: IceSitruuna
- Utgiver: IceSitruuna
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Det er ikke vanskelig å finne ut hvilket spill IceSitruuna hyller med Parasite Mutant. Det er Parasite Eve, selvfølgelig, og Parasite Mutant ser virkelig ut til å fange essensen av spillene Square ga ut på slutten av 90-tallet."
Patologisk 3
- Sjanger: Skrekk
- Utvikler: Ice-Pick Lodge
- Utgiver: HypeTrain Digital
- Slippdato: 9. januar
"Selv om vi ikke har spilt de tidligere delene i Pathologic-serien, er vi veldig nysgjerrige på dette spillet. Her spiller vi som en lege som har 12 dager på seg til å redde en by fra en mystisk pest. Det handler om å stille de riktige diagnosene og ta hensynsløse beslutninger."
Planeten Lana II
- Sjanger: Plattformspill, Puslespill
- Utvikler: Wishfully
- Utgiver: Thunderful Publishing
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Svenskene bak Planet of Lana er tilbake med en oppfølger og byr på akkurat det vi vil ha fra dem; mer av det samme. Planet of Lana II ser ut til å bli større, mer variert og bedre enn forgjengeren."
Pony Island 2: Panda Circus
- Sjanger: Puslespill, Pek og klikk
- Utvikler: Daniel Mullins Games
- Utgiver: Daniel Mullins Games
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Daniel Mullins er kanskje mest kjent for det fantastiske spillet Inscryption, men før han ga ut det, lagde han Pony Island, og nå er det på tide med en oppfølger. På spillets Steam-side kan vi lese "Dette er ikke et spill om ponnier", og den informasjonen er vi takknemlige for."
Karantenesonen: Den siste sjekken
- Sjanger: Simulering, Skrekk
- Utvikler:Brigada Games
- Utgiver: Devolver Digital
- Utgivelsesdato: 12. januar
"Som kontrollør på en stasjon i en verden som er under angrep av zombier, er det din jobb å sørge for at du ikke slipper inn smittede mennesker og gjør situasjonen verre. Det gjør du ved å gjennomføre ulike kontroller av de som ønsker å komme inn."
ReStory: Chill Electronics Repair
- Sjanger: Simulering
- Utvikler: Mandragora
- Utgiver: tinyBuild
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Du driver et lite elektronikkverksted i Tokyo på midten av 2000-tallet, og oppgaven din er å sakte, men sikkert utvide virksomheten ved å reparere gamle, ikoniske spillkonsoller, mobiltelefoner, musikkspillere og andre enheter. Ser veldig koselig og avslappende ut!"
Tilbakevendende
- Sjanger: Plattformspill, Puslespill
- Utvikler: kaleidoscube
- Utgiver: Astra Logical
- Utgivelsesdato: Ukjent
"I Recur spiller du som postbud, men avhengig av om du beveger deg fremover eller bakover, spoles tiden tilbake eller spoles fremover. Det er litt som Braid, men litt morsommere å se på, og forhåpentligvis er det morsomt å spille også, og det er det mye som tyder på at det blir."
Erstattet
- Sjanger: Plattformspill, Action
- Utvikler: Sad Cat Studios
- Utgiver: Thunderful Publishing
- Utgivelsesdato: 12. mars
"Replaced er et av de indiespillene som har skåret gjennom støyen og blitt noe folk venter spent på. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor når man ser traileren, som er utrolig stilig med et nesten erotisk lysdesign."
ROCKBEASTS
- Sjanger: RPG, Eventyr, Musikk
- Utvikler: Lichthund
- Utgiver: Team17
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Egentlig burde det vært en omlyd over O-en i tittelen: RÖCKBEASTS. Når det er sagt, er det tydelig at dette er et spill der hardrock står i sentrum. Nærmere bestemt skal du, i rollen som bandmanager, være med på å forme den neste nye rockesensasjonen."
Rollin' Rascal
- Sjanger: Plattformspill, Action, Eventyr
- Utvikler: Kiskadee Games, Curiomatic
- Utgiver: Kiskadee Games, Curiomatic
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Rollin' Rascal låner mye inspirasjon fra en annen, ganske edgy, spillhelt og ser ut til å gjøre det veldig bra. Det kommer til å gå veldig fort når du suser gjennom nivåene, og ikke bare det, det kommer også til å være skikkelig underholdende."
Rotbundet
- Sjanger: Puslespill, Eventyr
- Utvikler: Brainlag Games
- Utgiver: Brainlag Games
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Utstyrt med en levende ryggsekk skal du løse gåter, bekjempe monstre og utforske en verden fylt til randen med hemmeligheter. Det er tydeligvis veldig viktig å unngå regnet, ikke bare fordi du blir våt, men fordi det ser ut til å være kilden til pesten som herjer i verdenen Rootbound foregår i."
Sacrifire
- Genre: JRPG
- Utvikler:Pixelated Milk
- Utgiver: Pixelated Milk
- Utgivelsesdato: Q1
"Lekre piksler, anime-estetikk, 2D med 3D-miljøer, musikk fra den legendariske Motoi Sakuraba og en krig mellom guder og demoner. Det høres ut som en god oppskrift på en fantastisk opplevelse, og de som liker JRPG-er bør legge dette til på ønskelisten."
Scott Pilgrim EX
- Sjanger: Beat 'em up. Action, Eventyr
- Utvikler: Tribute Games Inc.
- Utgiver: Tribute Games Inc.
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Når Tribute Games lanserer et spill, vet du at du har noe å se frem til. At det er en oppfølger til spillet som i stor grad gjenopplivet beat 'em up-sjangeren, skader heller ikke."
Serial World
- Genre:JRPG, Rougelike, Deckbuilder
- Utvikler: Serial Project
- Utgiver: Kakehashi Games
- Utgivelsesdato: Ukjent
"En roguelike blandet med en dungeon crawler møter JRPG? Høres fantastisk ut, ikke sant? Jepp, det gjør det, og det ser også veldig koselig ut med søte små skapninger som kan bli med på laget ditt."
Shroom and Gloom
- Sjanger: Deckbuilder, Roguelike
- Utvikler: Team Lazerbeam
- Utgiver: Devolver Digital
- Utgivelsesdato: Ukjent
"Shroom and Gloom har virkelig en unik stil. Det ser ikke ut som noe annet, og det spilles på en måte vi ikke har sett før. Det er ikke bare et spill du bygger og slåss med, men også et spill du navigerer i omgivelsene med. Det ser helt suverent ut!"
Slay the Spire 2
- Genre: Deckbuilder, Roguelike
- Utvikler: Mega Crit
- Utgiver: Mega Crit
- Utgivelsesdato: Mars
"Nok et spill på denne listen som folk er veldig oppmerksomme på og ser frem til. Det skulle egentlig vært utgitt i fjor, men gode ting kommer til dem som venter, og vi kan nesten regne med at Mega Crit gjør nettopp det. Å gi ut noe bra, altså."
Spirit Crossing
- Sjanger: MMORPG, Simulering
- Utvikler: Spry Fox
- Utgiver: Spry Fox
- Utgivelsesdato: Ukjent
"En flerspiller-simulering der du kan bli venn med bjørner, hjelpe fortapte sjeler, ri på en fluffalo og bygge en voksende by sammen med andre spillere. Kan bli noe helt spesielt for dem som ønsker å spille sammen med andre."
