De 100 heteste indietitlene (del 3)

HQ

2025 var et utrolig år for indiescenen, med spill som Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, og Blue Prince som stakk av med massevis av prestisjetunge priser og stjal våre spillerhjerter. Ingenting - absolutt ingenting - tyder på at 2026 vil bli noe verre når det gjelder spill utviklet av uavhengige spillstudioer. Vi har satt sammen en liste med hundre titler som alle er planlagt utgitt i år. Noen har en fast dato, andre har en omtrentlig dato, mens de fleste ikke har kunngjort en utgivelsesdato ennå.

I stedet for å levere alle spillene på en gang, har vi sortert dem alfabetisk og delt dem inn i fire deler med 25 spill i hver. Vi har jobbet så bredt som mulig for å dekke et så bredt spekter av sjangre og stiler som mulig. Så len deg tilbake og finn frem notatblokken, Steam -ønskelisten eller bare det mentale minnebiblioteket ditt, for jeg lover at du kommer til å oppdage noe å glede deg til.

Dette er tredje del av artikkelserien om årets hundre heteste indiespill.

Mouse: P.I. For Hire



Genre:FPS, Action



Utvikler: Fumi Games

Fumi Games

Utgiver: PlaySide

PlaySide

Slippdato: 19. mars

19. mars

Lenke til nettstedet



Dette er en annonse:

"Gummislangedesignet er definitivt det største salgsargumentet til Mouse: P.I. For Hire. Det ser helt utrolig ut, og vi håper det er like morsomt å spille. Forventningene er høye, og i mars får vi se om Fumi Games har lykkes eller ikke."

Neverway



Sjanger: RPG, Skrekk

RPG, Skrekk

Utvikler: Coldblood Inc.



Utgiver: Coldblood Inc. og Outersloth

Coldblood Inc. og Outersloth

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



Dette er en annonse:

"Pikselkunstneren bak Celeste har jobbet med Neverway, og det merkes. Det er nærmest pikselperfeksjon, og spillmessig ser det også ganske bra ut."

Nocturne



Sjanger: JRPG, Musikk

JRPG, Musikk

Utvikler: Pracy Studios



Utgiver: Pracy Studios



Utgivelsesdato: 30. juni

30. juni

Lenke til nettstedet



"I tillegg til å være et ganske tradisjonelt JRPG, har Nocturne et skikkelig trumfkort som gjør det enda mer tiltalende. Kampene er rytmebaserte, og hvis du sjekker ut spilloppsettet, vil du se at det er basert på Guitar Hero-formelen."

Nova Roma



Sjanger: Strategi

Strategi

Utvikler: Lion Shield

Lion Shield

Utgiver: Hooded Horse

Hooded Horse

Utgivelsesdato: Januar

Januar

Lenke til nettsiden



"I Nova Roma skal vi bygge byer, og ikke hvilke som helst byer; Roma. Like sikkert som at alle veier fører til Roma, må vi også holde gudene glade, sørge for at innbyggerne følger lovene og utvikle komplekse forsyningskjeder."

Den synkende stjernes orden



Sjanger: Eventyr, Puslespill

Eventyr, Puslespill

Utvikler: Thekla, Inc.



Utgiver: Arc Games

Arc Games

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Når Jonathan Blow lanserer noe nytt, er det nesten obligatorisk å stoppe opp og ta en nærmere titt på hva det er. Med Braid og The Witness under beltet, kan vi nesten gå ut fra at Order of the Sinking Star også blir bra. Virkelig bra."

Over bakken



Sjanger: Racing

Racing

Utvikler: Funselektor Labs Inc, Strelka Games

Funselektor Labs Inc, Strelka Games

Utgiver: Funselektor Labs Inc.

Funselektor Labs Inc.

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Folkene bak Art of Rally er tilbake med en ny bilorientert indieperle. Denne gangen er det ikke rally som står på agendaen, men ideen om å klatre i vanskelig terreng (enten alene eller sammen med venner) i gamle terrengkjøretøy fra 60- til 80-tallet."

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant



Sjanger: Simulering

Simulering

Utvikler: Bippinbits

Bippinbits

Utgiver: Bippinbits, Kepler Interactive

Bippinbits, Kepler Interactive

Utgivelsesdato: Q3

Q3

Lenke til nettstedet



"Spillet som sannsynligvis ville vunnet konkurransen om den vanskeligste tittelen å uttale på lenge, ser også veldig bra ut. Som operatør av gigantiske kanoner er det din jobb å adlyde ordre og trykke på de riktige knappene."

Paralives



Sjanger: Simulering

Simulering

Utvikler: Alex Massé og team



Utgiver: Paralives Studio

Paralives Studio

Utgivelsesdato: 25. mai

25. mai

Lenke til nettsiden



"The Sims har grunn til å være litt nervøs for sin dominerende posisjon i sjangeren, for Paralives ser ut til å bli en reell utfordrer. Dette er et omfattende spill som simulerer alt fra å betale regninger til dating og jobbsøking."

Parasittmutant



Sjanger: Skrekk, RPG

Skrekk, RPG

Utvikler: IceSitruuna



Utgiver: IceSitruuna

IceSitruuna

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Det er ikke vanskelig å finne ut hvilket spill IceSitruuna hyller med Parasite Mutant. Det er Parasite Eve, selvfølgelig, og Parasite Mutant ser virkelig ut til å fange essensen av spillene Square ga ut på slutten av 90-tallet."

Patologisk 3



Sjanger: Skrekk

Skrekk

Utvikler: Ice-Pick Lodge

Ice-Pick Lodge

Utgiver: HypeTrain Digital

HypeTrain Digital

Slippdato: 9. januar

9. januar

Lenke til nettsiden



"Selv om vi ikke har spilt de tidligere delene i Pathologic-serien, er vi veldig nysgjerrige på dette spillet. Her spiller vi som en lege som har 12 dager på seg til å redde en by fra en mystisk pest. Det handler om å stille de riktige diagnosene og ta hensynsløse beslutninger."

Planeten Lana II



Sjanger: Plattformspill, Puslespill

Plattformspill, Puslespill

Utvikler: Wishfully



Utgiver: Thunderful Publishing

Thunderful Publishing

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettsiden



"Svenskene bak Planet of Lana er tilbake med en oppfølger og byr på akkurat det vi vil ha fra dem; mer av det samme. Planet of Lana II ser ut til å bli større, mer variert og bedre enn forgjengeren."

Pony Island 2: Panda Circus



Sjanger: Puslespill, Pek og klikk

Puslespill, Pek og klikk

Utvikler: Daniel Mullins Games



Utgiver: Daniel Mullins Games

Daniel Mullins Games

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Daniel Mullins er kanskje mest kjent for det fantastiske spillet Inscryption, men før han ga ut det, lagde han Pony Island, og nå er det på tide med en oppfølger. På spillets Steam-side kan vi lese "Dette er ikke et spill om ponnier", og den informasjonen er vi takknemlige for."

Karantenesonen: Den siste sjekken



Sjanger: Simulering, Skrekk

Simulering, Skrekk

Utvikler:Brigada Games



Utgiver: Devolver Digital

Devolver Digital

Utgivelsesdato: 12. januar

12. januar

Lenke til nettsiden



"Som kontrollør på en stasjon i en verden som er under angrep av zombier, er det din jobb å sørge for at du ikke slipper inn smittede mennesker og gjør situasjonen verre. Det gjør du ved å gjennomføre ulike kontroller av de som ønsker å komme inn."

ReStory: Chill Electronics Repair



Sjanger: Simulering

Simulering

Utvikler: Mandragora

Mandragora

Utgiver: tinyBuild

tinyBuild

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Du driver et lite elektronikkverksted i Tokyo på midten av 2000-tallet, og oppgaven din er å sakte, men sikkert utvide virksomheten ved å reparere gamle, ikoniske spillkonsoller, mobiltelefoner, musikkspillere og andre enheter. Ser veldig koselig og avslappende ut!"

Tilbakevendende



Sjanger: Plattformspill, Puslespill

Plattformspill, Puslespill

Utvikler: kaleidoscube

kaleidoscube

Utgiver: Astra Logical

Astra Logical

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"I Recur spiller du som postbud, men avhengig av om du beveger deg fremover eller bakover, spoles tiden tilbake eller spoles fremover. Det er litt som Braid, men litt morsommere å se på, og forhåpentligvis er det morsomt å spille også, og det er det mye som tyder på at det blir."

Erstattet



Sjanger: Plattformspill, Action

Plattformspill, Action

Utvikler: Sad Cat Studios



Utgiver: Thunderful Publishing

Thunderful Publishing

Utgivelsesdato: 12. mars

12. mars

Lenke til nettsiden



"Replaced er et av de indiespillene som har skåret gjennom støyen og blitt noe folk venter spent på. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor når man ser traileren, som er utrolig stilig med et nesten erotisk lysdesign."

ROCKBEASTS



Sjanger: RPG, Eventyr, Musikk

RPG, Eventyr, Musikk

Utvikler: Lichthund



Utgiver: Team17

Team17

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Egentlig burde det vært en omlyd over O-en i tittelen: RÖCKBEASTS. Når det er sagt, er det tydelig at dette er et spill der hardrock står i sentrum. Nærmere bestemt skal du, i rollen som bandmanager, være med på å forme den neste nye rockesensasjonen."

Rollin' Rascal



Sjanger: Plattformspill, Action, Eventyr

Plattformspill, Action, Eventyr

Utvikler: Kiskadee Games, Curiomatic



Utgiver: Kiskadee Games, Curiomatic



Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettsiden



"Rollin' Rascal låner mye inspirasjon fra en annen, ganske edgy, spillhelt og ser ut til å gjøre det veldig bra. Det kommer til å gå veldig fort når du suser gjennom nivåene, og ikke bare det, det kommer også til å være skikkelig underholdende."

Rotbundet



Sjanger: Puslespill, Eventyr

Puslespill, Eventyr

Utvikler: Brainlag Games

Brainlag Games

Utgiver: Brainlag Games

Brainlag Games

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettsiden



"Utstyrt med en levende ryggsekk skal du løse gåter, bekjempe monstre og utforske en verden fylt til randen med hemmeligheter. Det er tydeligvis veldig viktig å unngå regnet, ikke bare fordi du blir våt, men fordi det ser ut til å være kilden til pesten som herjer i verdenen Rootbound foregår i."

Sacrifire



Genre: JRPG



Utvikler:Pixelated Milk



Utgiver: Pixelated Milk



Utgivelsesdato: Q1

Q1

Lenke til nettsiden



"Lekre piksler, anime-estetikk, 2D med 3D-miljøer, musikk fra den legendariske Motoi Sakuraba og en krig mellom guder og demoner. Det høres ut som en god oppskrift på en fantastisk opplevelse, og de som liker JRPG-er bør legge dette til på ønskelisten."

Scott Pilgrim EX



Sjanger: Beat 'em up. Action, Eventyr

Beat 'em up. Action, Eventyr

Utvikler: Tribute Games Inc.

Tribute Games Inc.

Utgiver: Tribute Games Inc.

Tribute Games Inc.

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"Når Tribute Games lanserer et spill, vet du at du har noe å se frem til. At det er en oppfølger til spillet som i stor grad gjenopplivet beat 'em up-sjangeren, skader heller ikke."

Serial World



Genre:JRPG, Rougelike, Deckbuilder



Utvikler: Serial Project



Utgiver: Kakehashi Games



Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"En roguelike blandet med en dungeon crawler møter JRPG? Høres fantastisk ut, ikke sant? Jepp, det gjør det, og det ser også veldig koselig ut med søte små skapninger som kan bli med på laget ditt."

Shroom and Gloom



Sjanger: Deckbuilder, Roguelike

Deckbuilder, Roguelike

Utvikler: Team Lazerbeam

Team Lazerbeam

Utgiver: Devolver Digital

Devolver Digital

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettsiden



"Shroom and Gloom har virkelig en unik stil. Det ser ikke ut som noe annet, og det spilles på en måte vi ikke har sett før. Det er ikke bare et spill du bygger og slåss med, men også et spill du navigerer i omgivelsene med. Det ser helt suverent ut!"

Slay the Spire 2



Genre: Deckbuilder, Roguelike

Deckbuilder, Roguelike

Utvikler: Mega Crit

Mega Crit

Utgiver: Mega Crit

Mega Crit

Utgivelsesdato: Mars

Mars

Lenke til nettsiden



"Nok et spill på denne listen som folk er veldig oppmerksomme på og ser frem til. Det skulle egentlig vært utgitt i fjor, men gode ting kommer til dem som venter, og vi kan nesten regne med at Mega Crit gjør nettopp det. Å gi ut noe bra, altså."

Spirit Crossing



Sjanger: MMORPG, Simulering

MMORPG, Simulering

Utvikler: Spry Fox



Utgiver: Spry Fox

Spry Fox

Utgivelsesdato: Ukjent

Ukjent

Lenke til nettstedet



"En flerspiller-simulering der du kan bli venn med bjørner, hjelpe fortapte sjeler, ri på en fluffalo og bygge en voksende by sammen med andre spillere. Kan bli noe helt spesielt for dem som ønsker å spille sammen med andre."

Del en og to med flere hotte indier finner du på disse lenkene: Del 1 og Del 2.