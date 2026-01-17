Razers Project Motoko og Project Ava: Morgendagens teknologi?

HQ

På CES 2026 kunne du egentlig ikke snu hodet uten å se AI. Som en som i beste fall er skeptisk til den nye teknologien, syntes jeg det var vanskelig å bli interessert i det meste av det jeg ble vist på arrangementet. Da jeg besøkte Razers stand, må jeg imidlertid si at jeg ble fascinert av hva produsenten av spillmaskinvare hadde å by på. Bortsett fra noen kraftige bærbare datamaskiner, utrolig komfortable stoler og det smidige periferiutstyret du forventer fra Razer, fikk jeg også et glimt av noen konsepter som - for en sjelden gangs skyld - faktisk er ment å komme seg ut av konseptstadiet og i hendene våre en gang i år. Disse prosjektene er Project Motoko og Project Ava.

Vi begynner med Ava, som ble avslørt i fjor, og som du kanskje kjenner til. Det er i hovedsak et lite hologram i et rør som du har på skrivebordet ditt. Den kobles til en USB-C-port og kjører en hvilken som helst AI-chatbot du liker, fra Grok til ChatGPT, og bruker den modellen til å informere reaksjonene du vil høre fra projeksjonen i røret. Hologrammet kan ta mange former, fra Razers egne Kira- og Zane-modeller, så vel som den berømte League of Legends-proffen Faker. Det er planer om at du også skal kunne introdusere din egen modell som skal projiseres via Ava, noe som gjør det til en ganske tilpassbar del av utstyret.

HQ

Prosjekt Ava er i bunn og grunn en liten skrivebordskompis. Jeg så Kira- og Zane-modellene gi oss råd om våpenoppsett, spillstiler og mer for litt hjelp i spillet ved å studere skjermen på enheten den er koblet til, og Ava har også et kamera for å hjelpe til med andre ting, som å velge ut det perfekte antrekket og mer. Det er AI-ledsagerskap i en ny form, for i stedet for å chatte med Grok på telefonen, har du nå en liten kvinne eller mann (selv om Zane er utrolig muskuløs) til å hjelpe deg. Det er lett å se hvordan dette henvender seg til en viss type publikum, og selv om jeg ikke kunne unngå å få et lite flashback til Her-filmen fra 2013 når jeg så på Project Ava, er dette ikke stort mer enn litt moro. Noe du kunne tenke deg i en sci-fi-film fra en nær fremtid, som får AI til å føles litt spennende og litt skremmende, for selv om det er fint at alle snart har noen å snakke med, ser det ut til at Project Avas kameratskap på en måte også spiller på stereotypen om den ensomme spilleren.

Dette er en annonse:

Som en nyhet er det likevel lett å argumentere for at Project Ava ser ganske kult ut. Det samme kan sies om Motoko, Razers bærbare AI-produkt. I stedet for å gå for et par briller, som de fleste andre selskaper som tilbyr bærbare AI-produkter, gir Razer oss i stedet et par hodetelefoner med påmonterte kameraer. Disse kameraene skanner omgivelsene våre mens vi har på oss hodetelefonene med en bedre POV-visuell og klarhet som var overraskende sterk i demoen. Som med Ava vil du kunne bruke hvilken AI-chatbot du vil i par med Motoko, og dette prosjektet er designet mye mer for hverdagsbruk enn for spillspesifikke brukstilfeller.

HQ

I demoen så vi Motoko hjelpe en bruker med å oversette en meny fra japansk til engelsk, fortelle dem en oppskrift de kunne lage av noen tilfeldige ingredienser i kjøleskapet sitt, og gi dem en 30-minutters treningsøkt for å holde seg i form. Demovideoen viste også en bruker som samhandlet med en kollega, og fikk beskjed om å minne vedkommende om en nylig forfremmelse. Selv om langtidsminnet er interessant her, synes jeg det var mer spennende at Motoko kan brukes til samtaler. Jeg var gammel på at Project Motoko vil være i stand til å dempe all lyd du måtte høre på når du deltar i samtaler, noe som i det minste betyr at du ikke vil stenge deg selv ute fra omverdenen så snart du tar på deg denne AI-bærbare.

Jeg hadde på meg Motoko en kort stund, og den føles ganske solid. Ikke for lett, ikke for tung. Den er bygget fra Razer Barracuda, med noen kameraer implantert. Med Razers ekspertise innen bygging av periferiutstyr for spill, kan du se hvorfor de har valgt denne tilnærmingen. Motoko føles definitivt som om den har et stort potensial, men som med mange AI-bærbare, er jeg bekymret for at et høyt prispunkt kan gjøre det til et produkt som bare noen få vil plukke det opp. Lanseringsdatoer og prispunkter for både Motoko og Ava vil bli gjort tilgjengelig senere i år.

Dette er en annonse: