Diablo Spotlight 2026: Interessant, men kanskje for trygt for 30-årsjubileet

Det var en luksus å kunne tilbringe tre dager på Blizzards enorme Irvine-campus i California i slutten av januar. Det var en fornøyelse å vandre rundt i de solfylte gatene og sole seg i alle de fantastiske kreasjonene fra den talentfulle utvikleren. Det var imidlertid et merkbart tema, og dette var relatert til det faktum at Blizzards store utblåsning av informasjon og nyheter, de virkelig spennende endringene og forbedringene som var planlagt for sine tentpole-franchiser, ble overskygget av Overwatch. Jeg vil ikke undervurdere Diablo spesielt og få det til å virke som om fremtiden ikke er utrolig lys, men etter å ha hørt de store planene og ambisjonene for Overwatch, de omfattende endringene og tilleggene som er planlagt for de forskjellige Diablo-prosjektene (designet for å feire mega 30-årsjubileet) med overveiende fokus på tillegget av Warlock-klassen i hver av de respektive titlene, føltes det hele en smule underveldende.

Dette betyr ikke at Warlock-klassen ikke vil bli en stor hit. Riktignok fikk jeg ikke oppleve klassen i Diablo Immortal, så jeg vil ikke kunne legge til mye på denne fronten, men når man ser på det første nye store tilskuddet til Diablo II på over 25 år og enda en klasse som gjør Diablo IV til en enda mer imponerende action-RPG-opplevelse, var det raskt tydelig at Warlock vil være et høyt elsket tillegg til spillet. Når det er sagt, hadde Overwatch så store ambisjoner at Diablo føltes annenrangs i naturen, spesielt siden vi faktisk ikke fikk oppleve noe av den kommende Lord of Hatred-utvidelsen til tross for dens nært forestående ankomst ...

Så ja, det er mye å se frem til når det gjelder fremtiden til Diablo som en franchise som helhet, men etter å ha sett hva Blizzard hadde i rørledningen og fått oppleve mye av det personlig, føltes det at til tross for å feire det enormt imponerende 30-årsjubileet, er Diablo satt for et mer reservert år.

Vi skal komme mer inn på Diablo IV og Warlocks rolle i det spillet på et senere tidspunkt, men når jeg ser på Diablo II: Resurrected og karakterens opptreden i dette fortsatt populære kapittelet, satt jeg igjen med et ganske uvanlig inntrykk. På den ene siden er Warlock et kraftig og lovende nytt tillegg som vil gi ekstra spilldynamikk og alternativer, spennende måter å fortsette å oppleve den langvarige action-RPG-en på. På den annen side er dette sannsynligvis et tillegg som gjelder for de tilbakevendende og veteranfansen, de som fremdeles ser på Diablo II som den fremste måten å spille Diablo som en serie over Diablo IV. For de som ikke gjør det, er det vanskelig å se at Warlock faktisk er en utnevnelse å se på, et nødvendig nytt tillegg som omformer spillets landskap. Det er en fin og lovende ny bit av innhold, men det tilbakestiller absolutt ikke paradigmet når det gjelder Diablo II.

Om noe, når man får flakse mellom de forskjellige Diablo-kapitlene, ble det ganske tydelig at gapet mellom dem er ganske stort. Diablo II er underholdende, sikkert nok, men det er også et mye mer komplekst og utfordrende spill å plukke opp og mestre sammenlignet med Diablo IV. Mens sistnevnte fortsatt har en plug and play-mentalitet som gjør det mer tilgjengelig, fungerer førstnevnte som et kaldt stup, en nullstilling som får deg til å innse hvor mye spill har utviklet seg i løpet av de siste to århundrene, og dette er til og med å akseptere det faktum at Diablo II: Resurrected er en forbedret og ny versjon av sjangerikonet.

Poenget er at Warlock ikke vil gjøre Diablo II til et must-play-spill igjen. Det er et nydelig tillegg, en måte å hylle de som fortsatt rutinemessig klokker inn i tittelen. Men det er heller ikke akkurat et enormt spennende nytt tillegg som vil få noen som meg selv til å gå bort fra Diablo IV, spesielt på tampen av Lord of Hatred, for å plukke opp et spill som er nesten like gammelt som jeg er.

Følelsen er hyggelig og verdsatt, men for 30-årsjubileet for Diablo håpet jeg at Blizzard hadde mer å dele under denne ganske store og imponerende turen til sin californiske campus. Jeg er sikker på at for de som frekventerer de forskjellige delene av Diablo, er Warlock et spennende tillegg, men for en som meg selv, en som egentlig bare har plass til en Diablo-opplevelse i livet mitt om gangen, syntes jeg det var litt utfordrende å bli begeistret og begeistret for Warlocks ankomst i Diablo II: Resurrected, vel vitende om at klassen snart ville stjele showet i Diablo IV. Og selv om jeg skulle ønske jeg kunne utdype mer, må du bare holde deg oppdatert inntil videre ...