Vi spår hva Super Mario Bros. Movie 3 kommer til å handle om (og hva tittelen blir)

The Super Mario Galaxy Movie nå og The Super Mario Bros. Movie i 2023 inneholder en enorm mengde referanser fra 40 års Mario-spillhistorie, fra små cameos til større kulisser og handlingspunkter som er mer eller mindre trofast tilpasset fra spillene. Det er helt sikkert at det kommer flere filmer underveis: ingenting er bekreftet på dette tidspunktet, men vi forventer at det kommer oppfølgere og spin-offs hvert annet eller tredje år, på samme måte som med Minions-serien.

Og det fikk oss til å tenke: Hvor vil filmserien gå videre? Mange ting fra Mario-universet har allerede blitt dekket, men det er fortsatt mange ting som ennå ikke har dukket opp i filmene. Her spår vi de mest sannsynlige premissene, karakterene og stedene vi forventer å se i The Super Mario Bros. Movie 3... og vi begynner med tittelen.

For etter Super Mario Bros. og Super Mario Galaxy, hva kommer den neste filmen til å hete? Dette er våre spådommer ... men les selvsagt ikke videre hvis du ikke har sett filmen. STORE SPOILERE FREMOVER.

Jeg insisterer, ENORME SPOILERE FRA The Super Mario Galaxy Movie.

The Super Mario Odyssey Movie

Den første filmen ble oppkalt etter Super Mario Bros., som er det folkelige navnet på serien, men også navnet på det første offisielle spillet, utgitt i 1985. Hvis vi skulle tilpasse alle de viktigste epokene med Mario-spill, ville det neste logiske steget ha vært The Super Mario World movie, basert på spillet fra 1991. I stedet hoppet Illumination rett inn i Galaxy, basert på Wii-spillene fra 2007-2010, uten tvil høydepunktet i Mario-serien fra et narrativt og verdensbyggende synspunkt.

Dette får oss til å tenke at det mest logiske navnet på treeren vil være The Super Mario Odyssey movie. Det byr imidlertid på en reell utfordring, ettersom de fleste av de beste delene av Switch-spillet fra 2017 allerede dukker opp i de to foregående filmene: Peach og Bowsers bryllup, Tostarena og Sand Kingdom, dinosauren, den ødelagte dragen, til og med Brooklyn-delene i den første filmen føltes som New Donk City.

Å lage en Mario Odyssey -film uten bryllupsdelen, som allerede har blitt gjort, ville vært litt meningsløst. De kunne fokusere på Cappy og søsteren Tiara, og ha Broodals som nye skurker. Men ærlig talt, de karakterene var ikke spesielt minneverdige. Samtidig var Marios evne til å forvandle seg til fiender og dyr en ekstremt kul spillmekanikk, men det gir ikke så mye mening narrativt sett å være en stor del av filmen...

The Super Mario Land movie

Et stort problem filmserien har i det lange løp er mangelen på gode skurker, noe som også preger Sonic-filmene. Bowser (og Robotnik) er kule, men vil de bruke den samme skurken hele tiden?

Mario-universet har ikke så mange skurker utover Bowser (og Donkey Kong, som ikke teller, siden han egentlig ikke er en skurk lenger). Det finnes ett unntak. Eller to, Wario og Waluigi, muligens de største Mario-figurene som ennå ikke har dukket opp i filmene. Vi har sett Daisy i ettersnakk-scenen til Galaxy, som leder inn i... Super Mario Land.

Den rødhårede prinsessen (også antydet når Luigi ber Mario spørre om Peach har en venn) debuterte i Super Mario Land, 1989. Wario debuterte i Super Mario Land 2 (1992). Nok materiale til å basere den tredje filmen i det merkelige kongeriket Sarasaland, noe som kan føre til noen virkelig dyptpløyende cameos.

Det store problemet er at "The Super Mario Land movie" ikke på langt nær høres like episk ut som The Super Mario Galaxy Movie, noe som ville gjort trilogien til en langt mindre tiltalende avslutning fra et kommersielt synspunkt. Og det er problemet med denne filmserien: Ingenting er større enn Galaxy, bortsett fra Odyssey, og som sagt, det meste av det vi så i det spillet har allerede blitt filmatisert...

The Untitled Super Mario 3D Game releasing in 2027 movie

Vel, det kan være noe større enn Galaxy og Odyssey... det neste spillet i Mario-universet, som det ryktes at skal lanseres i 2027 som den første virkelige etterfølgeren til Mario Odyssey. Vi forventer at det blir noe helt nytt (ikke Galaxy 3 eller Odyssey 2), og hvis det lanseres i 2027, vil det være mulig for en film som lanseres i 2028 eller 2029 å bære navnet og hente direkte inspirasjon fra det Yoshiaki Koizumis team koker akkurat nå.

Gitt det nære forholdet mellom Nintendo og Illumination, er ideen om at både spillet og filmen utvikles parallelt ikke utenkelig, selv om vi ikke er sikre på at det ville være det riktige valget: det ville føre til at mange mennesker antar at spillet er en tilpasning fra filmen, noe som kan devaluere det originale produktet fra Nintendo som helhet. Og det er andre mer interessante alternativer, for eksempel ...

The Super Mario Sunshine Movie

Denne GameCube-klassikeren fra 2002 er utvilsomt et av Mario-spillene med en mer gjenkjennelig verden og historie, og Isle Delfino ville sett helt nydelig ut. Det kan også føre til sårt tiltrengt kvalitetstid mellom karakterene når de drar på ferie: Mario og Peachs forhold kan utforskes skikkelig, før Bowser Jr. blir hovedskurken denne gangen.

Problemet er at Super Mario Sunshine er et veldig nisjespill (så nisjet som et Mario-spill kan være) og, igjen, mindre salgbart enn Galaxy (selv om jeg vil si at det er mer spennende enn bare 'Land'. Gjort riktig, kan det bli en film med mye personlighet, og en god unnskyldning for å slippe filmen på sommeren i stedet for på våren.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury-filmen

Bowser ' s Fury er en annen relativt ukjent tittel, siden det var en ekstra bonus til et større spill, og har et virkelig godt potensial for en kul historie. I dette spillet slår Bowser Jr. seg sammen med Mario for å stoppe en rasende Bowser, som har blitt et gigantisk monster, før Mario forvandles til en gigantisk katt. Det ville være en veldig god unnskyldning for å ha Bowser som hovedskurk igjen, og det ville skape en interessant dynamikk mellom Mario, Bowser Jr. og Bowser, noe av det beste med Galaxy-filmen.

Problemet er at... Galaxy filmen allerede gjorde noe lignende med Mario som slo seg sammen med Bowser, og Mario som reddet Bowser Jr. fra den gigantiske dragen som Bowser skapte. Dessuten har den ikke mange bifigurer som kan utvikle løftet om å ha Daisy som en ny hovedkarakter.

The Super Mario Bros. Wonder Movie

Wonder ble utgitt i 2023 og er det nyeste Mario-spillet i hovedserien, som derfor er et kommersielt levedyktig alternativ å oppkalle filmen etter. Og det inneholder også Daisy og til og med Rosalina nå i Switch 2-versjonen. Problemet er at spillet, selv om det er morsomt, er ekstremt grunnleggende historiemessig, og verdenen er ikke så interessant.

Det som imidlertid kunne være morsomt fra et filmatisk synspunkt, ville være å se underverkene på skjermen, kanskje leke med forskjellige animasjonsstiler, en blanding av farger og spesialeffekter og nye musikalnumre. Det ville være en sjanse for Illumination til å slå seg løs ... men la oss innse det, dette studioet er ikke Sony eller DreamWorks, som er mye mer villige til å ta risiko i den visuelle avdelingen.

Det kan imidlertid være en god inngangsport til å introdusere Koopalings, som nesten helt sikkert vil gjøre sin filmdebut før eller senere, kanskje som Bowser Jr.s brødre eller søskenbarn. Koopalingene er stjernene i den nylig utgitte Switch 2-utgaven av spillet, så flere spillere vil bli kjent med dem før neste film...

Spin-offs

Kanskje den neste Mario-filmen ikke er en oppfølger ... men en spin-off. Det ville faktisk være en veldig god måte å holde oss underholdt på, og gi de enkelte karakterene mer kjøtt på beinet før en mer meningsfull historie kan fortelles i del 3 av Mario-sagaen. Dette er de mest sannsynlige spin-off-ideene :

Luigi's Mansion: Charlie Day ville spille hovedrollen i en spin-off som fortsatt ville la Mario, Peach, Toad og de fleste figurene fra universet dukke opp, noe som gjør det nesten til en oppfølger, men som setter fokus på Luigi. Slipp den på halloween, legg inn noen veldig lette skremsler for barn, og den kan bli en hit...

Star Fox: En Star Fox-film med Glen Powell i hovedrollen er nesten en selvfølge, spesielt etter ryktene om ikke bare ett, men to nye spill i den relativt obskure serien som snart slippes til Switch 2. Karakterene har også et enormt potensial for en film fylt med episke romslag, men med fokus på vennskap og kameratskap.

Princess Peach Showtime: Det er tydelig at Nintendo og Illumination ønsker å gjøre Peach til noe mer enn en jomfru i nød, så det hadde vært en kul idé å gi henne en egen film. 2024-spillet der Peach kler seg ut i alle de forskjellige teaterstykkene, kan være kult å tilpasse, men vi forventer noe helt nytt for Anya Taylor-Joy.

Yoshi's Island: Mario-brødrenes opprinnelse, som kommer fra den virkelige verden, betyr at Yoshi's Island ikke kunne blitt filmatisert. Dessuten var babyscenen i Galaxy allerede et stort påskeegg, så vi kan anse Yoshi's Island som dekket. En annen type historie sentrert rundt Donald Glovers Yoshi kan imidlertid fortsatt skje, og kan også ha Bowser Jr. som skurk, siden han også dukker opp i det kommende Yoshi and the Mysterious Book-spillet.

Donkey Kong Country: Den mest sannsynlige spin-offen er fortsatt sentrert rundt Seth Rogens Donkey Kong, som var fraværende i Mario Galaxy-filmen. Med en fornyet interesse for figuren etter Donkey Kong Bananza, kan den presentere mange av medlemmene i Kong-familien, og også gjenintrodusere Pauline i Mario-filmuniverset, etter hennes korte cameo i den første filmen.

Til slutt, selv om det er mange muligheter for oppfølgere, frykter vi at Nintendo og Illumination kan ha tatt seg vann over hodet ved å forhaste seg med Mario Galaxy-historien i bare den andre filmen, i en film som, kan man hevde, egentlig ikke yter spillene rettferdighet. Hypen for Galaxy-filmen har vært enorm, men vil de være i stand til å opprettholde den for den tredje, fjerde eller femte filmen, etter å allerede ha kastet bort en av sine beste kuler?

Vi får vente og se ... I mellomtiden er dette våre beste gjetninger på hva den neste filmen i Super Mario-universet kommer til å handle om (og hva den kommer til å hete). Er du enig i spådommene våre? Tror du vi har rett? Eller har du andre ideer? La oss få vite det!