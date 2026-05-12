Vi snakket om Indiana Jones and the Great Circle på Nintendo Switch 2 med MachineGames

I forbindelse med at Indiana Jones and the Great Circle offisielt debuterer på Nintendo Switch 2 i dag, 12. mai, fikk vi muligheten til å snakke med utvikleren MachineGames for å lære mer om utfordringene med å bringe den anerkjente actioneventyropplevelsen til hybridkonsollen. I det fullstendige intervjuet du kan se nedenfor, svarte kreativ direktør Axel Torvenius på spørsmålene våre, inkludert hva teamet lærte om å bringe Indy til Switch 2, hvilke kompromisser de måtte inngå og mer.

Gamereactor: Hva har vært de største tekniske utfordringene med å få spillet til å fungere på Switch 2?

Torvenius: "Med Indiana Jones and the Great Circle har vi veldig store kart, veldig store miljøer med mye geometri, materialer og teksturer med høy troverdighet, og mange figurer og ting som beveger seg rundt. Det krevde mye arbeid fra det interne ingeniørteamet hos MachineGames for å få det til å kjøre jevnt og solid på Switch 2. Vi måtte låse bildene per sekund til 30 for å sikre en jevn og stabil spilleropplevelse."

Kreativ direktør Axel Torvenius har svart på spørsmålene våre om Switch 2-versjonen av Indiana Jones and the Great Circle.

Gamereactor: Hvilket enkeltkompromiss var det vanskeligste å akseptere i Switch 2-versjonen?

Torvenius: "Ingen! [ler] Jeg tror det største kompromisset var å gå ned fra 60 til 30 bilder per sekund. Og bortsett fra det var det egentlig ingen kompromisser. Hovedoppdraget vårt for Switch 2-versjonen var å ikke redusere og kutte ned på innholdet. Så bortsett fra bildefrekvensen er spillet - og opplevelsen Switch 2-brukeren vil få - lik det du ville opplevd på en Xbox Series S."

Gamereactor: Er det noe med Switch 2 som har overrasket deg?

Torvenius: "Den største overraskelsen var hvor lite vi trengte å endre når det gjelder spillsystemer, hint-systemer eller spillerveiledning. Jeg sier ikke at spillet fungerte på magisk vis når det kom ut av esken, for ingeniørteamet har lagt ned enormt mye arbeid i Switch 2-versjonen for å optimalisere det på en smart måte.

"Vi ble tidlig overrasket over å se at det var så mye på spillsystem-siden som faktisk fungerte ekstremt bra, slik at vi kunne levere en én-til-én-opplevelse med den forrige versjonen."

Switch 2-versjonen har grafikk av høy kvalitet (alle bildene i dette intervjuet er fra Switch 2-versjonen), og MachineGames er positivt overrasket over ytelsen.

Gamereactor: Er det noen funksjoner eller styrker ved Switch 2 som du har kunnet dra særlig nytte av?

Torvenius: "Ja, mange. Å jobbe med Switch 2 har vært superkult og veldig interessant. Det har gitt oss som spillutviklere muligheten til å jobbe videre med hvordan forbrukeren opplever spillet. Vi har spesielt sett på konfigurasjonen av musekontrolleren og støtten for gyrokontrolleren. Jeg synes støtten for gyrokontrolleren er den kuleste, fordi den gir deg mulighet til å gjøre subtile justeringer når det gjelder å sikte og plukke opp objekter i verden.

"Og så er selvfølgelig den største og mest åpenbare funksjonen med den håndholdte enheten at den er håndholdt, slik at du kan oppleve spillet mens du er på farten, uansett om du sitter på toget eller på bussholdeplassen, du kan nå oppleve spillet hvor som helst."

Gamereactor: Er det noe i det opprinnelige spillet som i ettertid får deg til å tenke at "det burde vi ha håndtert bedre"?

Torvenius: "Det høres kanskje ut som om jeg skryter, men nei. Vi er veldig fornøyde med sluttresultatet. Vi designet et spill helt i begynnelsen av spillproduksjonssyklusen der vi på en måte visste hvilket spill vi ønsket å lage. Vi hadde kanskje ikke alle svarene på forhånd, men fordi vi visste hvilket spill vi ville lage, var det i bunn og grunn det spillet vi leverte til slutt ved utgivelsen. Det har ikke vært så mange ofre eller ting som har fått oss til å avvike fra den opprinnelige planen. Så jeg angrer egentlig ikke på noe."

Gamereactor: Har dere noen eksempler på erfaringer fra utviklingen av Indiana Jones and the Great Circle som dere vil kunne bruke på andre spill i fremtiden?

Torvenius: "Det vi har forsøkt å gjøre i MachineGames i lang tid, er å ha et par grunnpilarer som vi sentrerer produksjonen vår rundt. Og det er i bunn og grunn at vi lar spillet diktere teknologien, slik at vi bygger teknologien rundt hvilken type spill vi ønsker å lage. Den andre tingen er at vi har tre kjernepilarer, som er fortellingen, spilldesignet og så selvfølgelig kunsten, som inkluderer all kunst, lyd, animasjon og visuell kunst.

"Og så er disse tre selvfølgelig bundet sammen av teknologien og motoren vår, Motor-motoren. Og uansett hvilket prosjekt vi gjør, er dette fundamentet som vi bygger produksjonen på.

Indiana Jones and the Great Circle er også tilgjengelig for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og er inkludert i Game Pass.

"Det er absolutt ekstremt interessante erfaringer fra utviklingen av Indiana Jones and the Great Circle. Jeg tror noen av de største er at det tvang oss til å tenke på nye måter, i form av en mer åpen oppdragsstruktur. Vi hadde aldri jobbet med så store kart som vi har gjort med Indiana Jones, så det var mye lærdom og erfaring vi høstet av det.

"Ellers har det vært en veldig hyggelig opplevelse å utvikle spillet."

Gamereactor: I løpet av de siste årene har enspiller-spill fått en oppblomstring, hvordan ser du på din egen plass i den trenden?

Torvenius: "Jeg tror at vi som spillutviklere er i en veldig heldig posisjon i denne verden. Det er ydmykt å få lov til å jobbe med å lage spill. Vi skaper i bunn og grunn underholdning for mennesker over hele verden. Så langt har vi vært i stand til å skape mange flotte og interessante spill, og jeg håper at vi kan fortsette med det. Jeg vet i hvert fall at jeg har mange flere spill inni meg som ønsker å komme ut.

"Og uansett hvilket perspektiv vi har, du vet, førsteperson, tredjeperson, så tror jeg det til en viss grad er mindre viktig. Jeg tror det viktigste er å kunne fortsette å skape gode spill, rike på opplevelser."

Gamereactor: Hvordan føler du at publikums forventninger til filmlisensierte spill har endret seg de siste årene?

Torvenius: "Vanskelig å si. Jeg kan i hvert fall si at ut fra det vi har sett når det gjelder mottakelsen av Indiana Jones and the Great Circle, har mottakelsen vært god. Jeg tror vi absolutt bidrar aktivt til å vise at synergien mellom spill og film eksisterer. Og jeg tror det finnes mange gode filmer der ute som kan bli til spill, og jeg tror det finnes mange spill der ute som kan bli til film."

Gamereactor: Er dette et engangseventyr, eller har du allerede ideer til en oppfølger?

Torvenius: "Akkurat nå fokuserer vi på å få Switch 2 ut i hendene på Switch 2-spillere."