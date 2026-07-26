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Uansett hvor du bor, har film og TV siden barndommen vist oss at det alltid finnes et sted på kloden hvor du kan oppfylle alle drømmene dine på én natt... og miste alt ved daggry. Las Vegas (byen i Nevada, USA) representerer mer enn bare et sted hvor man kan frigjøre seg fra de kvelende sosiale konvensjonene i Nord-Amerika – og jeg vil nesten gå så langt som å si i hele Vesten. Hvis du har penger, kan du alltid planlegge en tur til spillbordene i det amerikanske Midtvesten. Men for oss som bare liker spenningen ved å kaste noen terninger og ha det gøy med vennene våre... Er det mulig å oppleve ånden i Sin City hjemme? Takket være Ravensburger har vi nå et alternativ med «Las Vegas», brettspillet for to til seks spillere designet av Rüdiger Dorn.

Faktisk er «Las Vegas» et ganske tilgjengelig spill, selv om du ikke er noen stor fan av brettspill. Glem langtekkelige forberedelser med kulisser og bakgrunner, endeløse forklaringer av regler og unntak, og å klippe ut utallige brikker, symboler eller fliser. Nei. «Las Vegas» er et spill som er raskt å sette opp og spille. Målet med spillet er å samle så mye penger som mulig ved å satse på de seks kasinoene ved hjelp av de fargede terningene. Etter tre runder er spillet over, og det er på tide å telle pengestakkene dine. Og det er alt. Selvfølgelig er det et strategisk element, som jeg skal forklare senere, men bare husk at Las Vegas er ideelt for å spille et par raske spill over en drink etter middagen med venner, og det er lett å overtale folk til å prøve det.

Spillet foregår som følger. Ved spillets start plasseres de seks kasinokortene på bordet, og hvert av dem er knyttet til tallverdien på en sekssidig terning. Før hver runde blandes sedlene i alle valører sammen, og bare to sedler legges med forsiden opp ved siden av hvert kasino. Deretter får hver spiller utdelt et sett med terninger i samme farge (seks små d6 og én «stor» d6, selv om den er i standardstørrelse). Når det er deres tur, må hver spiller kaste alle terningene sine samtidig, velge en tallverdi og plassere alle terningene som viser den verdien på kasinoet som tilsvarer den tallverdien. Det spiller ingen rolle om det allerede ligger terninger der som tilhører andre spillere. Runden fortsetter med klokken til alle spillerne har plassert alle terningene sine på hvert kasino.

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Nå er det på tide å telle poengene for runden. Hvis du har plassert flere terninger på et kasino enn noen andre (og der den «store» terningen teller som to små), tar du seddelen med den høyeste verdien av de to du plasserte ved starten av runden til banken din. Hvis det er en annen spiller med flere terninger på det samme kasinoet, tar vedkommende seddelen med den nest høyeste verdien. For den tredje spilleren og eventuelle påfølgende spillere blir det ingenting. Hvis det, etter at premiene er delt ut, fortsatt er sedler igjen i kasinoene, kastes disse før neste runde. Etter den tredje runden summeres verdien av de vunne pengene, og spilleren med flest gevinster vinner spillet.

Selv om spillinstruksjonene angir at hvert spill varer rundt 40 minutter, tok de seks fullstendige spillene vi spilte for å prøve ut dette Las Vegas-spillet oss totalt to timer (inkludert latter og servering av cocktailer), så jeg vil også si at spillet egner seg til munter, fartsfylt underholdning. Dette er både en fordel og en ulempe, siden det ikke etterlater et særlig varig inntrykk etter at man har spilt, og det er heller ikke noe dypere mål enn å bare rake inn penger.

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Det krever heller ikke mye strategi, bortsett fra når du må velge hvilken verdi du skal tildele terningene dine. Jeg vil si at i «Las Vegas» er seier 20 prosent strategi og 80 prosent tilfeldighet, så oddsen vil ikke alltid være i din favør, selv om du velger terningkombinasjonen din klokt. Det finnes regler for to spillere, inkludert noen «nøytrale» terningsett som kan brukes til å blokkere motstanderens gevinster, samt en spesiell variant for bord med 5 til 6 spillere der spilleautomaten inngår. Jeg inkluderte denne mekanikken først i det siste spillet, og jeg angrer på at jeg ikke brukte den tidligere, for den gir spillet et ekstra lag som, selv om det er subtilt, er velkomment når man begynner å la seg rive med av følelsen av tilfeldighet. Spilleautomaten (med sitt eget kort) fungerer som et spesielt syvende kasino og fungerer på samme måte, men uten at den er tildelt en startverdi. Den er mer som et «sikkerhetsnett» hvis en annen spiller, halvveis i en runde, allerede ser ut til å vinne runden på det kasinoet du hadde sikte på. Det er akkurat som i det virkelige Las Vegas: hvis de store bordene skuffer deg, kan du alltid prøve lykken på spilleautomatene.

Alt i alt er Las Vegas et enkelt og underholdende spill som ikke krever forberedelser eller kunnskap om kompliserte innsatssystemer. Tilgjengeligheten gjør det til et flott valg for sammenkomster med familie og venner denne sommeren, og prisen (19,99 euro) gjør det til en av de rimeligste måtene å ha det gøy rundt bordet på.