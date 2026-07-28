Marvel Cinematic Universe Timeline: Det vi vet kommer etter San Diego Comic-Con

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Det er en utrolig spennende tid å være fan av Marvel Cinematic Universe, for ikke bare skal den første (av to i 2026) store MCU-filmene ha premiere på kino denne uken, men vi har også nettopp sett Marvel Studios ta over Hall H på San Diego Comic-Con for å dele en oppdatering om fremtiden. Slik det ser ut nå, er det mange ting på gang i MCU, så med «Spider-Man: Brand New Day» så godt som her, har vi samlet all den bekreftede informasjonen slik at du vet hva MCU har i vente for resten av 2026 og gjennom 2027 og 2028.

For det første er det foreløpig ingen prosjekter bekreftet for 2029 eller senere. På samme måte er det mange produksjoner som er «under utvikling», men som har vært så problemfylte eller fortsatt befinner seg i en slik limbo-tilstand at det er virkelig vanskelig å vite om de noen gang vil bli realisert. Så for denne tidslinjens skyld skal vi bare fokusere på ting med faste utgivelsesdatoer eller -vinduer, og utelate titler merket «TBA».

Men hvis du er nysgjerrig på hvilke MCU-prosjekter som foreløpig fortsatt har TBA-status, kan du se den fullstendige listen nedenfor.

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MCU-filmer med TBA:



Armor Wars



Blade



Nova



Shang-Chi-oppfølgeren



X-Men



MCU-serie (dato ikke fastsatt):



Din vennlige nabo Spider-Man: Sesong 3



Wonder Man: Sesong 2



Marvel Zombies: Sesong 2



Det er imidlertid verdt å merke seg at X-Men '97 foreløpig ikke har noen tilknytning til MCU, og det er derfor serien ikke er med på denne listen. Bortsett fra dette, er dette hva du kan forvente fra Marvel Cinematic Universe i månedene og årene fremover.

Avengers: Endgame Encore – 25. september 2026

Du har allerede sett denne filmen, så vi trenger ikke å forklare så mye mer. Den blir gjenutgitt i «Infinity Vision» på kino, med noen minutter med ekstra scener og opptak som knytter «Endgame» direkte sammen med «Avengers: Doomsday», og legger grunnlaget for det kommende ensembleprosjektet. Dette vil sannsynligvis også forklare hvordan og hvorfor Chris Evans’ Steve Rogers kommer tilbake.

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VisionQuest – 14. oktober 2026

Serien er tenkt å være avslutningen på «trilogien» som startet med WandaVision og Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Paul Bettany skal gjenta sin rolle som Vision, mens James Spader til og med kommer tilbake som Ultron, og serien skal ha premiere på Disney+. Det er uklart om Elizabeth Olsens Wanda Maximoff/Scarlet Witch vil spille noen rolle i prosjektet.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (sesong 2) – Sent i 2026 (sannsynligvis fra slutten av november og utover)

Det andre kapittelet i den animerte serien. Det bør bemerkes at denne serien ikke er direkte knyttet til hendelsene i MCU-universet, da den snarere utspiller seg i en alternativ virkelighet. Men med de potensielle multiverselle omveltningene i «Avengers: Doomsday» og «Secret Wars», vil dette alltid forbli tilfelle?

Avengers: Doomsday – 18. desember 2026

Den andre og siste Marvel-filmen som kommer på kino i 2026. Dette blir den femte Avengers-filmen, og Robert Downey Jr. er tilbake – men denne gangen som Doctor Doom. Rollelisten er stjernespekket, og skuespillerne/heltene nedenfor skal visstnok dukke opp og være med på eventyret der det ser ut til at mange helter vil møte sin undergang.



Robert Downey Jr. – Doctor Doom



Chris Evans – Steve Rogers



Chris Hemsworth – Thor



Tom Hiddleston – Loki



Pedro Pascal – Reed Richards/Mr. Fantastic



Vanessa Kirby – Sue Storm/Invisible Woman



Joseph Quinn – Johnny Storm/Human Torch



Ebon Moss-Bachrach – Ben Grimm/The Thing



Paul Rudd – Scott Lang/Ant-Man



Kathryn Newton – Cassie Lang



Anthony Mackie – Sam Wilson/Captain America



Danny Ramirez – Joaquin Torres/Falcon



Florence Pugh – Yelena Belova/Black Widow



Wyatt Russell – John Walker/US Agent



Sebastian Stan – Bucky Barnes



David Harbour – Alexei Shostakov/Red Guardian



Lewis Pullman – Bob Reynolds/Sentry



Hannah John-Kamen – Ghost



Ian McKellen – Magneto



Patrick Stewart – Professor X



James Marsden – Cyclops



Kelsey Grammer – Beast



Alan Cumming – Nightcrawler



Rebecca Romijn – Mystique



Channing Tatum – Gambit



Simu Liu – Shang-Chi



Letitia Wright – Shuri/Black Panther



Winston Duke – M'Baku



Tenoch Huerta Mejia – Namor



Mabel Cadena – Namora



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Daredevil: Born Again (sesong 3) – mars 2027

Den neste fasen av denne action-serien, som utspiller seg på gatenivå, vil uten tvil bygge videre på hendelsene i Punisher: One Last Kill og Spider-Man: Brand New Day, og utforske hendelsene etter Matt Murdocks arrestasjon og fengsling. Forvent å se andre kjente ansikter fra «The Defenders» igjen, blant annet Mike Colters Luke Cage og Finn Jones’ Iron Fist (å dømme etter bilder fra settet), samt noen andre figurer fra Netflix’ Marvel-serier, ikke minst Elodie Yungs Elektra.

Avengers: Secret Wars – 17. desember 2027

Det bør nevnes at det blir et stort gap mellom slutten på tredje sesong av *Daredevil: Born Again* og premieren på den sjette *Avengers*-filmen, så forvent at noe av dette rommet vil bli fylt med andre serier og prosjekter som ennå ikke er annonsert. Slik det ser ut nå, har 2027 to bekreftede MCU-prosjekter, hvorav det ene er en kinofilm. Det blir et avgjørende øyeblikk, ettersom «Secret Wars»-tegneserien i praksis gjenoppbygger hele multiverset ved å kombinere de forvirrende alternative virkelighetene til en mer forståelig og oversiktlig helhet – en helhet der ting er annerledes, men hvor det også finnes mange likheter. Hvis du lurer på hvorfor Fantastic Four eksisterer i et eget univers i forhold til de andre Earth-616-karakterene, vil denne filmen trolig være en kurskorreksjon på dette området, hvis man skal dømme etter tegneserien.

Ghost Rider – 2028 (Før desember, sannsynligvis et sted mellom mai og juli)

Det første av de to nylig bekreftede prosjektene fra San Diego Comic-Con. Ryan Gosling er valgt til rollen som Ghost Rider, og Shawn Levy, kjent fra «Deadpool» og «Wolverine», skal regissere filmen. Det er foreløpig ingen fastsatt premieredato, men siden det neste prosjektet på listen tar over julevinduet, virker en sommerpremiere for Ghost Rider nesten som en selvfølge. Ellers har vi foreløpig ingen konkrete opplysninger om handlingen i denne filmen å dele.

Black Panther III – 15. desember 2028

Det siste bekreftede prosjektet på MCU-tidslinjen per nå. Ryan Coogler kommer tilbake for det tredje kapittelet i sin Black Panther-saga, en film der fansen får dra tilbake til Wakanda etter hendelsene i Avengers: Secret Wars, hvor en ny Black Panther – T'Challas nå voksne sønn – skal ta over roret, med David Jonsson i denne rollen. Kanskje er dette en ytterligere forsmak på hvordan multiverset vil endre seg i en verden etter «Secret Wars».